Общество

33 минуты назад

Областное управление дорог и транспорта прокомментировало опасения таксистов

3 657
#такси
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Областное управление дорог и транспорта прокомментировало опасения таксистов

Сегодня представитель «Объединения самозанятых России» рассказал об опасениях, которые вызывает у служб такси и частных перевозчиков  исполнение  нового федерального закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации».  

Закон обязует самозанятых водителей проходить предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, а также проводить предрейсовый контроль технического состояния транспортного средства, используемого в качестве легкового такси. 

«Во всех регионах страны отсутствуют необходимые условия (для исполнения закона, прим) и водителям угрожает массовая безработица. Мы обратились в Минтранс России по этой проблеме и ожидаем поддержки, иначе в сентябре отрасль такси просто встанет. Как минимум, нужна отсрочка на специальные требования к самозанятым, чтобы создать в регионах условия для их исполнения. А по-хорошему, надо убирать из закона бессмысленные и невыполнимые требования. Предрейсовые медосмотры и техосмотры в такси уже десятки лет существуют только на бумаге. Нет для этого сервисной инфраструктуры, медиков столько нет. Честный ответ на вопрос о том, что произойдет, если убрать эти осмотры из закона, — ничего! Самозанятый водитель на личном автомобиле является самым безопасным перевозчиком в отрасли такси. Ряд регионов готов выступить с инициативой о моратории, в Свердловской области к проблеме неисполнимости требований закона также подключилась прокуратура. Наша общая цель — сохранить такси и заработки водителей», — считает президент Объединения самозанятых России Игорь Жмакин.

GOROD48 попросил заместителя начальника управления Олега Князева прокомментировать апокалиптические опасения агрегаторов такси и «Объединения самозанятых».

— 580-й федеральный закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации» Госдума приняла в декабре прошлого года. Документ вводит новые требования с целью упорядочивания этого вида деятельности, повышения безопасности и качества услуг. У служб такси есть вопросы, в том числе по поводу завышенной, с их точки зрения, стоимости страховок и порядка прохождения медосмотра.  Мы услышали эти вопросы и будем их прорабатывать с причастными структурами и ведомствами. Но лично я считаю этот закон своевременным. У нас еще есть время, чтобы всем, в том числе органам власти, приготовиться к исполнению обновленного законодательства, направленного на защиту прав, жизни и здоровья клиентов перевозчиков, — сказал Олег Князев.

3 657
#такси
1

Комментарии (3)

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АлМаг

3 минуты назад
Будут бомбить как в 90—е , только без налогов и вообще безконтрольно
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Это уже было.

7 минут назад
Будут ездить и возить родственников, это косаемо часников.
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122

25 минут назад
Давно пора. Бардак в этой сфере полнейший.
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