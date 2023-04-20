Областное управление дорог и транспорта прокомментировало опасения таксистов

Сегодня представитель «Объединения самозанятых России» рассказал об опасениях, которые вызывает у служб такси и частных перевозчиков исполнение нового федерального закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации».





Закон обязует самозанятых водителей проходить предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, а также проводить предрейсовый контроль технического состояния транспортного средства, используемого в качестве легкового такси.



«Во всех регионах страны отсутствуют необходимые условия (для исполнения закона, прим) и водителям угрожает массовая безработица. Мы обратились в Минтранс России по этой проблеме и ожидаем поддержки, иначе в сентябре отрасль такси просто встанет. Как минимум, нужна отсрочка на специальные требования к самозанятым, чтобы создать в регионах условия для их исполнения. А по-хорошему, надо убирать из закона бессмысленные и невыполнимые требования. Предрейсовые медосмотры и техосмотры в такси уже десятки лет существуют только на бумаге. Нет для этого сервисной инфраструктуры, медиков столько нет. Честный ответ на вопрос о том, что произойдет, если убрать эти осмотры из закона, — ничего! Самозанятый водитель на личном автомобиле является самым безопасным перевозчиком в отрасли такси. Ряд регионов готов выступить с инициативой о моратории, в Свердловской области к проблеме неисполнимости требований закона также подключилась прокуратура. Наша общая цель — сохранить такси и заработки водителей», — считает президент Объединения самозанятых России Игорь Жмакин.



GOROD48 попросил заместителя начальника управления Олега Князева прокомментировать апокалиптические опасения агрегаторов такси и «Объединения самозанятых».



— 580-й федеральный закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации» Госдума приняла в декабре прошлого года. Документ вводит новые требования с целью упорядочивания этого вида деятельности, повышения безопасности и качества услуг. У служб такси есть вопросы, в том числе по поводу завышенной, с их точки зрения, стоимости страховок и порядка прохождения медосмотра. Мы услышали эти вопросы и будем их прорабатывать с причастными структурами и ведомствами. Но лично я считаю этот закон своевременным. У нас еще есть время, чтобы всем, в том числе органам власти, приготовиться к исполнению обновленного законодательства, направленного на защиту прав, жизни и здоровья клиентов перевозчиков, — сказал Олег Князев.



