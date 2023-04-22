Многодетный отец против таксистки: в дело о 18 тысячах долга приплели президента

Она написала на предпринимателя заявление в полицию о вымогательстве, а коммерсант обвиняет ее в мошенничестве.

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В редакцию GOROD48 пришел Александр Заваленков, многодетный отец, и сказал, что его большая семья претерпевает много зла из-за водителя такси Натальи Смольяниновой, которая не вернула ему 50 тысяч рублей за арендованную «Ладу Весту». Он даже судился со Смольяниновой и выиграл иск. Но та обратилась в апелляционную инстанцию, и областной суд отменил решение районного суда.— Вся проблема — в компьютерно-технической экспертизе мобильного приложения «Джамп Такси», которое позволяло мне как собственнику автомобиля выводить деньги на свой счет. Ее провел эксперт ООО «Воронежский центр экспертизы» Сергей Волокитин. Однако я считаю эту экспертизу фальшивкой. В конце января этого года я сделал запрос с компанию «Джамп Финанс», и мне ответили, что в приложение «Джамп Такси» с номера мобильного телефона, принадлежащего Смольяниновой, заходили пять раз в 2022 году и два раза — в январе этого года. Кроме нее в аккаунт никто не входил. Мог ли в таком случае эксперт Волокитин провести экспертизу по моему гражданскому делу? Считаю, что не мог. Значит, его экспертиза сфальсифицирована! А областной суд, который отменил решение Задонского районного суда, вынес свое определение, опираясь на выводы Волокитина, — заявил Александр Заваленков.С тех пор хозяин «Лады Весты» безрезультатно пытается привлечь воронежского эксперта к уголовной ответственности — его аргументы не принимают ни в полиции, ни в Следственном комитете, ни в прокуратуре. Александр Заваленков был даже вынужден, по его словам, написать обращение на имя президента РФ, попросив Владимира Путина взять это дело под личный контроль.«В опасности находится многодетная семья, пятеро малолетних детей. Ежедневно из всех источников СМИ нам вещают о мошенниках…, однако когда граждане попадают под действия мошенников, они остаются с проблемой один на один. Более того, как в нашем случае, на пользу нечестных людей по необъяснимым обстоятельствам работают полиция, суды всех инстанций, экспертные бюро, адвокаты и юристы…» — так начинается жалоба Заваленкова на имя президента России. Автор обращения просит возбудить уголовное дело на эксперта и отменить определение областного суда.— Так как я являюсь помощником депутата областного Совета Юлии Соловьевой от партии «Новые люди», Смольянинова написала жалобы на ее имя и на имя председателя областного Совета Аверова, в которых обвинила меня, отца пяти детей, в том, что я принуждаю ее к сексуальной близости! — возмутился Александр Заваленков.Юлия Соловьева сообщила GOROD48, что да, она получала жалобу на своего помощника.— Я общалась с Натальей Смольяниновой. Сказала ей, что знаю Александра как порядочного человека. Он — хороший семьянин. Я сказала Наталье, что не допускаю такой возможности — сексуальных притязаний к ней со стороны своего помощника.Депутат поговорила и с Александром. По ее словам, он показал ей документы на свою машину, договор о сдаче ее в аренду Смольяниновой. Долг таксистки, по ее мнению, неоспорим. Однако Юлия Соловьева предупредила Заваленкова о том, что если на его действия она получит новые жалобы, то больше не будет нуждаться в его услугах.Судя по данным бизнес-агрегаторов Александр Заваленков несколько лет как индивидуальный предприниматель занимался «деятельностью легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем». Предприниматель также был зарегистрирован в таких категориях ОКВЭД как «деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом», «аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств», «деятельность стоянок для транспортных средств», «предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе», «предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе».Свое ИП закрыл в марте прошлого года.А вот что говорится в том самом определении областного суда, который Александр Заваленков просит отменить Владимира Путина:«Арендатор обязан каждый понедельник... до окончания срока настоящего договора вносить сумму в размере <данные изъяты>. Арендатор имеет право расторгнуть настоящий договор в любой момент, без объяснения причины, но не ранее семи дней после уведомления о желании расторгнуть настоящий договор арендодателя. В случае расторжения настоящего договора ТС возвращается арендодателю путем фактической передачи и подписания акта приема-передачи ТС. Из платежной ведомости следует, что Смольянинова вносила плату каждый понедельник в размере <данные изъяты>... Согласно переписке посредством мессенджера WhatsApp, Смольянинова предупредила Заваленкова о том, что возвратит ему автомобиль и отдаст долг. Судом установлено, что… данный автомобиль был возвращен истцу путем оставления на стоянке возле офиса и передачи ключей».Из определения областного суда следует, что Заваленкову принадлежал таксомоторный парк «Победа». Этот таксопарк был официальным партнером ООО «Яндекс Такси». Тройка судей апелляционной инстанции ссылается и на эксперта ООО «Воронежский центр экспертиз» Сергея Волокитина. В документе суда сказано о том, как эксперт получил код доступа в приложение «Джамп Такси» — от Натальи Смольяниновой «по телефону через секретаря суда в целях исключения личного контакта сторонами».«Далее экспертом был осуществлен переход в таксомоторный парк «Победа»… В разделе таксопарк «Победа» имеется ряд списаний с одинаковой суммой «<данные изъяты>» и подписью «Таксопарк – редактирование».Так как Александр Заваленков предоставил GOROD48 полный текст экспертизы, мы можем сказать, что с 18 октября по 13 декабря 2021 года таксопарк «Победа» списал со Смольяниновой 81 тысячу рублей. Суд отметил со ссылкой на эксперта, что доступ к сервису «Джамп Такси» предоставляется только юрлицам и ИП, которые ведут деятельность в сфере организации перевозок, такси, курьерской доставки. Водитель не имеет возможности самостоятельно выводить денежные средства — это может делать только таксопарк.«Указанное экспертное заключение лицами, участвующими в деле, не оспорено, ходатайства о назначении повторной или дополнительной экспертизы не заявлялись… Судебная коллегия приходит к выводу, что арендная плата, предусмотренная условиями договора аренды, Смольяниновой за период использования автомобиля выплачена в полном объеме, задолженности по арендной плате у нее перед Заваленковым не имеется. При этом довод истца о том, что указанные денежные средства ему на расчетный счет не поступали, выводов судебной коллегии не опровергает, поскольку установлен факт перевода данных денежных средств в его личный кабинет, регистрация которого на его имя как «Таксопарк «Победа» подтверждается информацией, представленной ООО «Джаст Лук», что свидетельствует о том, что денежные средства поступили в его распоряжение».— Мне не понятно, почему его самого еще не посадили! — в сердцах воскликнул Сергей Волокитин после того как узнал, зачем к нему обращается GOROD48.Работающий в сфере судебной экспертизы с 2008 года, Волокитин возмущается тем, что Александр Заваленков обвиняет его в фальсификации экспертизы:— Я провожу экспертизы, где на кону стоят десятки миллионов рублей, а в его иске речь шла всего о каких-то десятках тысяч! Я в суде под присягой показания давал, что честно выполнил свою работу.Сергей Волокитин подтверждает, что исследованный им сервис «Джамп Такси» создан для юрлиц, и водитель не может самостоятельно вывести с него деньги. «Деньги списывал таксопарк, которым владел Заваленков»— Мы с Александром и его женой давно знакомы. Когда я работала в таксопарке «Победа», у Заваленкова было больше десяти личных машин и еще штук десять — у его жены. Он предложил арендовать у него газомоторную «Ладу Весту» с последующим выкупом. Я еженедельно должна была отдавать ему по 9 тысяч рублей в течение 15 месяцев, после чего он бы обязан продать мне машину за тысячу рублей. В течение всего срока аренды на мне было и все остальные траты — на газ, техобслуживание, ремонты, платежи по страховкам, — рассказывает GOROD48 свою версию конфликта с предпринимателем Наталья Смольянинова.Все шло как по маслу до декабря прошлого года, когда Смольянинова слегла на две недели с коронавирусом. Так у нее накопились 18 тысяч рублей долга. Понимая, что их не отдать, Наталья, по ее словам, предложила Александру приемлемый, на ее взгляд, вариант: продлить срок аренды на эти две недели, чтобы уйти от образовавшейся задолженности.— Этот разговор был в офисе таксопарка на улице Тельмана. Но Саша при свидетелях сказал, чтобы я просто напрягла булки и отдала долг. Но я была очень слаба после болезни, не могла, как раньше, крутить руль по 12 часов и больше. Меня рубило, как говорится, после шести-восьми часов работы. Но Саша не пошел мне навстречу. В итоге я психанула, вернула ему машину и ключи!Наталья сказала, что 18 тысяч рублей долга вернет, но позже. Но через несколько дней после этого расставания, как говорит, Заваленков позвонил ей и сказал, что она угробила двигатель машины.— Он добавил, что мне тикают плюс 9 тысяч рублей, ведь документально наш с ним договор не расторгнут.И тут началась правовая заруба. Смольянинова написала на Заваленкова заявление в полицию о вымогательстве, а Заваленков обвинил Смольянинову в мошенничестве. При этом между коммерсантом и таксисткой продолжалось общение в мессенджерах. Со взаимными претензиями и обвинениями, конечно.— Он мне как-то сказал: «Кто ты такая?» Таксистка! А он — помощник депутата! Ну, я и написала жалобы на его действия в облсовет. Написала, что он меня преследует, что делает какие-то гнусные намеки, когда зовет приехать к нему ночью с подругой и просит купить ему коньяк «Курвуазье» определенной марки, так как от дешевого у него изжога.Проиграв суд, тот самый апелляционный областной, Александр Заваленков, по словам Ирины Смольяниновой, инициировал два новых гражданских процесса в Задонском райсуде.— По первому суду он должен оплатить госпошлину и судебные расходы на 46 тысяч рублей. Сейчас же он требует через суд 700 тысяч рублей по каким-то договорам прошлых лет. На последнем заседании Александр вдруг заявил, что готов на мировое соглашение: я прощаю ему 46 тысяч, он прощает мне 700! Откровенно говоря, я в замешательстве.А что же следственный комитет, который Александр Заваленков заваливает заявлениями о возбуждении уголовного дела против воронежского эксперта Волокитина?— Все доводы заявителя были исследованы судом, что нашло отражение в его решении в качестве установленных фактов, которые не подвергаются сомнению со стороны следственных органов и не подлежат проверке, — сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК по Липецкой области.