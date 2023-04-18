Экономически обоснованным тарифом на капремонт в ФКР считают 26 рублей с квадратного метра

В январе в Липецкой области ввели единый тариф на капремонт — 11 рублей 80 копеек.

Сегодня на комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета руководитель ФКР региона Роман Сапрыкин рассказал о проведенных в 2022 году капремонтах и о том, что Фонд намерен сделать в этом.В прошлом году на средства Фонда разнообразные ремонты проведены 132 многоквартирных домах Липецка. Не обошлось без форс-мажоров. Например, в мае сгорела кровля дома №28 по улице Зегеля — на ее восстановление дополнительно потрачены 12,7 млн рублей, а в доме по улице Гагарина, 61, где решением мэрии было введен режим повышенной готовности из-за технического состояния здания в ходе капремонта усилены несущие конструкции и фундамент, отремонтированы крыша, фасад и заменена система электроснабжения, что увеличило смету на 25,6 млн рублей по сравнению с первоначальной.— Чтобы усилить контроль над подрядными организациями, в прошлом году мы включили в договоры условие о банковском сопровождении договора, что потребовало от наших контрагентов открытия отдельного счета. В договорах появилось требование об обязательном страховании гражданской ответственности подрядной организации перед собственниками в период выполнения работ. При наступлении страхового случая, чаще всего речь идет о залитиях квартир из-за раскрытых крыш, выплату компенсации за поврежденное имущество жильцы домов могут получить непосредственно от страховой компании, — сообщил депутатам Роман Сапрыкин.В прошлом году, кстати, ФКР расторг в одностороннем порядке договоры с семью подрядчиками и добился внесения шести из них в реестр недобросовестных. В их отношении прокуратурой возбуждены дела об административных правонарушениях: руководители организаций оштрафованы на общую сумму в 1,3 миллиона рублей, а компаниям выставлены требования об уплате штрафов еще на 52,3 миллиона.— Известны случаи, когда зиму дома встречали с раскрытой кровлей. Ставите ли вы задачи подрядчикам по срокам ремонта кровли и системы отопления? Эти виды работ нужно заканчивать до начала отопительного сезона, — обратился к Роману Сапрыкину первый вице-спикер Борис Понаморев.Из ответа следовало, что ФКР в этом году по просьбе мэра Липецка Евгении Уваркиной сдвинул сроки окончания таких работ с конца декабря на 1 октября.— В 2021 году ФКР провел обследование 130 многоэтажек в Липецке для определения сроков их ремонтов. Продолжается ли эта работа сейчас? — задалась вопросом председатель депутатской комиссии Светлана Бессонова.Роман Сапрыкин сказал, что ФКР с недавних пор имеет механизм определения реального срока износа дома, но он требует дополнительного финансирования. Минимум на экспертизу панельной пятиэтажки необходимо 50 тысяч рублей, но свободных средств у Фонда нет. Если муниципалитет выделит деньги на такие экспертизы, дело ускорится. Пока же Фонд опирается на не всегда объективные оценки состояния домов от департамента ЖКХ мэрии, а это ведомство опирается, прежде всего, на год постройки здания.— Самое главное — как содержат дом. Капремонт в этом плане — не панацея, — заметил Роман Сапрыкин.Депутаты подняли еще один животрепещущий вопрос — замену лифтов, ведь у многих из них уже давно вышли все гарантийные сроки эксплуатации. Оказалось, в ближайшие три года ФКР намерен заменить 471 лифт в 185 домах Липецка. Это позволит до конца 2025 года решить проблему, но только в тех домах, взносы из которых попадают в общий котел регионального оператора. Кроме того, третий год подряд правительство области выделяет средства на обновление лифтов с истекшим сроком службы. На эти цели в 2023-2025 годах Фонд получит 300 млн рублей, которых хватит на замену 100 лифтов. А вот в тех домах, которые имеют спецсчета, замена подъемников остается под вопросом. Собственникам жилья в них необходимо пройти через определенную процедуру оформления этого вида работ.В этом году впервые капремонты увидят 11 общежитий — на работы в восьми из них уже заключены договоры с подрядчиками. Также строительно-монтажные работы пройдут в Липецке в 143 домах, в которых живут 2 793 семьи. На них будет потрачено 1,8 млрд рублей. В 49 домах отремонтируют крыши, в 33-х — фасады, в 193-х будут заменены внутридомовые инженерные сети. К концу апреля Фонд намерен найти подрядчиков на все свои объекты.Еще одна проблема, кажется, вечная, — нехватка средств на счетах Фонда для ремонта большего числа домов, чем предусмотрено годовыми программами. По словам Романа Сапрыкина, для беспрерывного пополнения Фонда экономически обоснованным тарифом можно считать 26 рублей с квадратного метра. «Жильцы пятиэтажки соберут к моменту капремонта до 25 миллионов рублей при нынешнем тарифе в 11 рублей 80 копеек, а на ремонт дома нужны 50 миллионов».— Действующий тариф — экономически необоснованный. Нужно его поднимать, но постепенно, — сказал Роман Сапрыкин.По состоянию на 1 января этого года Фондом собрано 9,8 млрд рублей. Задолженность горожан — 321,2 миллиона. Собираемость взносов на капремонт в прошлом году составила 96,46%.