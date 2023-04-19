Общество

сегодня, 16:00

В образовавшемся от утечки на сетях «РВК-Липецк» пруду поселились утки

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#ЖКХ #вода
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Утечку в этом колодце собираются устранять только в выходные.

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В редакцию GOROD48 обратились липчане, живущие на проспекте 60 лет СССР.

- Между домами №43 и №41 из люка уже почти неделю течёт холодная вода. Образовался мини-пруд. Сегодня это место облюбовала пара уточек, - рассказали липчане.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк», утечка произошла в их колодце. Но сегодня по городу — большое отключение воды, без неё остались жители двух десятков улиц.

Проходят плановые ремонтные работы на сетях в центральной части Липецка — проводится ремонт запорной арматуры на водозаборе, и все силы и средства направлены туда.

Ремонтные работы на месте утечки на проспекте 60 лет СССР запланированы на субботу-воскресенье.
1 769
#ЖКХ #вода
3

Комментарии (1)

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10 минут назад
только не неделю , а год уже
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