Общество
сегодня, 16:00
В образовавшемся от утечки на сетях «РВК-Липецк» пруду поселились утки
Утечку в этом колодце собираются устранять только в выходные.
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В редакцию GOROD48 обратились липчане, живущие на проспекте 60 лет СССР.
- Между домами №43 и №41 из люка уже почти неделю течёт холодная вода. Образовался мини-пруд. Сегодня это место облюбовала пара уточек, - рассказали липчане.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк», утечка произошла в их колодце. Но сегодня по городу — большое отключение воды, без неё остались жители двух десятков улиц.
Проходят плановые ремонтные работы на сетях в центральной части Липецка — проводится ремонт запорной арматуры на водозаборе, и все силы и средства направлены туда.
Ремонтные работы на месте утечки на проспекте 60 лет СССР запланированы на субботу-воскресенье.
- Между домами №43 и №41 из люка уже почти неделю течёт холодная вода. Образовался мини-пруд. Сегодня это место облюбовала пара уточек, - рассказали липчане.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк», утечка произошла в их колодце. Но сегодня по городу — большое отключение воды, без неё остались жители двух десятков улиц.
Проходят плановые ремонтные работы на сетях в центральной части Липецка — проводится ремонт запорной арматуры на водозаборе, и все силы и средства направлены туда.
Ремонтные работы на месте утечки на проспекте 60 лет СССР запланированы на субботу-воскресенье.
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