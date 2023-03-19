Неделя 48
10 минут назад
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше завтра исправлять
53
#Сокольский мост #благоустройство #паводок #парк Победы #бюджет #ОНФ #аварийное жилье #кража #повестки
Итоги недели.
В минувший понедельник в Липецке начали ремонт самого длинного в городе моста, 531-метрового Сокольского. С этого и начнем.
Седых литейщиков бригада тост поднимает за чугун.
За то как раньше отливали и как уже не отольют
На балансе муниципалитета — 23 моста. Семь из них — в неудовлетворительном техническом состоянии, два — в аварийном: 62-летний пешеходный мост через железнодорожные пути на улице Гайдара, который нужно демонтировать по решению суда, и его ровесник, пешеходный мост через лог между улицей 40 лет Октября и так называемой Коллективкой. В 2022 году на ремонт трех виадуков мэрия деньги нашла. И один из них, мост через Каменный лог по улице Терешковой, успела даже обновить к концу года, потратив на это 39,7 млн рублей. К 1 июля должен быть закончен ремонт 480-местрового Октябрьского путепровода, а к 1 декабря – Сокольского.
Сокольский мост наполовину перекрыли на минувших выходных. Подрядчику, ООО «Инфинити Групп», предстоит отремонтировать несущие конструкции и пролеты моста, заменить деформационные швы, заменить разрушенные плиты перекрытия пешеходных зон, срезать старый асфальт и накатать три слоя нового. Но вдруг случится, что вскрытие старого покрытия выявит дефекты 46-летних плит перекрытия. Что тогда?
— Если в каком-то месте разрушения плит перекрытия будут носить угрожающий характер, подрядчик ее заменит. Строители подведут под нужное место опалубку, обвяжут нишу арматурой и забетонируют, — ответили GOROD48 на этот вопрос в УГС Липецка.
Старое железное ограждение срежут и заменят на новое композитное. Такое же, какое осенью прошлого года установили на мосту через Каменный лог по улице Терешковой. Впрочем, узнаваемый символ Сокольского моста, птичка в круге, которую липчане считают стилизованным изображением сокола на фоне солнца (у ветеранов «Свободного Сокола» другая версия — птица на фоне трубы), оставят: «Советских чугунных соколов заменят пластиковыми».
Это вызвало бурные споры. В комментариях GOROD48 горожане просят сохранить чугунную ограду с узнаваемым символом. «Мы не ценим той истории, которая у нас осталась. Птичек с сокольского моста нужно спасти!» — заявил известный краевед Александр Клоков. Но заказчик и подрядчик ремонта уверены — без замены металла на композит не обойтись.
— Вообще-то это была эмблема завода «Свободный сокол». Их там в фасонно-литейном цехе отливали. Нет завода, нет и птичек. Все вместе с СССР улетело в неизвестность, — резюмировал Житель сокола.
В правопреемнице завода, «Липецкой трубной компании «Свободный сокол», сказали, что на предприятие по поводу реставрации или замены эмблем на новые никто не обращался. Пока же демонтированные элементы декора подрядчик свозит на свою базу. Одна «Птичка» с Сокольского моста может стать экспонатом краеведческого музея», где готовят экспозицию к юбилею создания Липецкой области. Что делать с другими? Раздать всем желающим? Или сдать в скупку металла?
— Выход один. Надо начать работу над созданием парка Советского периода. Там всему место найдется: и птичкам с ограды, и светильникам, и бюсту Гагарина и т.д. Кто в игре? — задался вопросом один из читателей GOROD48, имея в виду ранее высказанное предложение мэра Евгении Уваркиной создать при Городском Доме культуры в поселке ЛТЗ такой арт-объект.
На время ремонта Сокольского моста водителям предложили искать объездные пути. Но некоторые места на улицах частного сектора выглядят не ахти. Но в УГС говорят, что при наступлении теплой погоды ямы залатает то же ООО «Инфинити Групп. В районе моста в прошлом году компания обновила улицу Амурскую, весной этого года в ремонт попадут улицы Орловская, Клары Цеткин, 4-й Пятилетки и Шкатова.
В минувшую пятницу «Возобновлен ремонт Октябрьского моста» после зимнего перерыва. Подрядчик, ООО «Космос», приступил к демонтажу плит перекрытия пешеходной зоны по направлению движения в сторону района ЛТЗ. Мэрия предупреждает, что движение по крайнему правому ряду проезжей части будет частично ограничено.
За ремонт этого 480-метрового виадука, построенного в 1969-1972 годах, мэрия заплатит всего 45,7 млн рублей, в 4,7 раза меньше, чем за обновление Сокольского моста. В УГС Липецка признают, что на то, чтобы дать этому важному мосту вторую жизнь, нужны миллиарды. Но таких денег в городской казне нет. Вот и пришли к полумерам, цель которых — просто продлить ресурс безопасной эксплуатации путепровода.
Вы все как дети чуда ждёте
хотя на вид большие тёти
На даже если деньги есть, то они зачастую уходят в неизвестном направлении. О нерациональном расходовании средств, выделенных на нацпроекты, руководителям муниципалитетов и членам правительства области рассказала на этой неделе член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, модератор площадки «Жилье и городская среда» Светлана Калинина. Она привела ужасающий пример: 72% средств, выделенных с 2018 года на национальный проект «Комфортная городская среда», ушли как вода в песок! Мэру Ельца Евгению Боровских и вице-мэру Липецка Анне Шамаевой очно, а остальным главам районов — в режиме ВКС Светлана Калинина рассказала о негативных впечатлениях, которые у нее остались от трехдневной инспекции региона.
«Мне некогда уговаривать. Поэтому простите за резкие слова…», — так обратилась к своей аудитории высокопоставленный член ОНФ перед тем, как привести полтора десятка примеров обнаруженной бесхозяйственности. На заседании, которое можно было бы назвать «последним китайским предупреждением» в отношении благоустройства, Липецку на орехи перепало за жуткую аварийную двухэтажку на улице Фурманова, 32, за разбитую детскую площадку у дома № 8а на улице Свиридова, за просрочку благоустройства двора у дома по проспекту 60 лет СССР, 17, за текущие крыши домов, за плачевное состояние сквера у Комсомольского пруда и за то, что такое востребованное место отдыха как парк Победы не работает все 12 месяцев в году.
— Я не хочу, чтобы ты в тюрьме сидел! — с такими словами Светлана Калинина обратилась к и.о. руководителя МАУК «Культурные пространства Липецка» Олегу Ситникову во время визита в парк Победы, указав на свисавший с дерева провод в пяти метрах от кофейни, который может стать причиной несчастного случая.
Контролеры из ОНФ видят в регионах одни и те же системные ошибки заказчиков и подрядчиков: одни не знают о спецификации применяемых для общественных объектов материалов, вторые строят кое-как, не думая, что качество работ может сказаться на здоровье и жизни детей и подростков. В итоге каждый день в России в время игр или занятий спортом травмируются и гибнут дети. За несколько последних лет пострадали 1023 ребенка.
— Вы что, войну объявляете детям? Торчащий болт — это травмы лица, глаз, виска, шеи. Обезопасьте детей! Если на игровую или спортивную площадку вы стелите резину толщиной 0,9 сантиметра – это на два-три месяца. Но резина не для красоты. Это противоударное покрытие. Тоньше четырех сантиметров оно быть не должно. Отличной альтернативой вонючей резине является искусственный газон с длинным ворсом.
— Браво! Надоело уже это «тяп-ляп» по всему Липецку! — воскликнула Хельга.
— Предлагаю выбрать её как минимум новым мэром города, — высказался Олег.
— Всё это болтовня! Пока не сверкнет топор, шея не почешется. Страх неотвратимого наказания — вот перпетуум мобиле! — со знанием дела заметил прочитавший эту статью Депутат.
Ванга предсказала, что придёт чума.
Но настала эра слабого ума
Денег у мэрии нет на много чего еще. Например, «На восстановление самого красивого подземного перехода Липецка требуется 15 миллионов рублей». Но пока нет и такой относительно небольшой суммы. В итоге разрушается уникальная мозаика этого перехода под Петровским спуском, который можно назвать визитной карточкой города. А ведь его планировали отреставрировать к 320-летию Липецка, которое будет отмечаться этим летом.
Не получилось у городской администрации найти инвестора на комплексное развитие территории в центре Липецка. «Мэрия не нашла желающих расселить бараки на улицах Калинина и Радиаторной». Все потенциальные застройщики пришли к выводу о нерентабельности проекта комплексного развития этой территории. Поэтому департамент градостроительства и архитектуры изменит параметры застройки района, чтобы сделать проект привлекательным. А нужно это мэрии для того, чтобы за счет бизнеса решить жилищные проблемы жителей аварийного жилья.
Примечательно, что ровно год назад в мэрии заявили о готовности неких инвесторов вложить в комплексную застройку Липецка 6,3 млрд рублей, а также привлечь 20,9 млрд рублей средств дольщиков. По факту городской администрации пока удалось найти инвестора всего на один масштабный проект: застройки района у старой нефтебазы в границах улиц Гагарина, Балмочных, Вавилова.
В Липецком горсовете на этой неделе констатировали плачевное положение жителей нового, до сих пор застраиваемого микрорайона «Европейского», воспитанников яслей и трех детсадов, учеников школы, ставшими заложником частных организаций, которым принадлежат электросети и подстанции в микрорайоне. Из-за частых аварийных отключений без света в высотках не работают лифты, отсутствует вода, пропадает тепло. Как так вышло, что часть «малой энергетики» района попала в конкурсную массу обанкротившегося застройщика, а часть продана какому-то ООО? По словам гендиректора АО «ЛЭСК», депутата Алексея Харина, все дело в том, что никто должным образом не контролировал застройку микрорайона. Сейчас главная проблема в том, на торги выставлены кабели напряжением 10 кВ и пять подстанций в «Европейском», «висящем» всего на одном вводе!
— На них управы нет, что ли? Непонятно, что за химия. Все очень странно! — задалась вопросами депутат Светлана Бессонова.
В итоге в горсовете заявили о том, что берут под контроль проблему электроснабжения «Европейского». Будет ли из этого толк?
Судьбу же барахолки у «железного рынка» решили на собрании жильцов домов, рядом с которыми вот уже десятилетиями торгуют трачеными молью шубами, стоптанными ботинками, виниловыми грампластинками фирмы «Мелодия», советским фарфором и хрусталем. На собрании решили, что «Блошиный» рынок в Липецке останется на прежнем месте», но обретет цивилизованный формат, исключающий торговлю с земли, а также продажу одежды и обуви. Такое решение читатели GOROD48 не назвали «соломоновым»:
— Вот есть двое штанов и четыре пары туфель. Очень дешево могу отдать. На блошином нормально стать будет, кому надо, смогут померить. А если через Авиты всякие — это что, люди домой ко мне приходить будут разные, обувь и одежду мерять? На блошином рынке гораздо удобнее и продавцу, и покупателю!
— Продать в интернете проблематично — те люди, кто может купить старую одежду, интернет не имеют. Комиссионки не принимают одежду — им надо модную новую. Утверждаю все это, исходя из собственного опыта.
— Сквер по Космонавтов за домом 92 благоустроили для отдыха жителей или для торговли барахлом и всякой всячиной? Не сквер, а мусорная свалка. Не проехать с детской коляской, не пройти с сумками. В сквере Маркова торговать нельзя, а у дома 92 можно?
— Лучше бы разобрались с ярмаркой около «Ноябрьского», где продают опасное для здоровья нечто в виде красной икры.
Не люблю смотреть я, как бежит вода
Говорит спасатель, глядя вниз с моста
В области — паводок. Максимальная отметка, на которую пока поднялся уровень воды в Дону — 5,7 метра. По состоянию на начало недели в регионе подтопленными были один мост и 22 участка дорог.
Во вторник губернатором Игорем Артамоновым «Из-за весеннего паводка в Липецкой области введен режим повышенной готовности». Однако ЧП с большой водой начались еще на минувших выходных. Так, в селе Городки Данковского района спасатели эвакуировали из затопленного дома двух женщин. А 12 марта на насыпной переправе через реку Дон в районе села Никольское вообще едва не случилась трагедия: внедорожник «Great Wall перевернуло потоком воды и понесло по реке.
Сотрудники управления Государственной противопожарной спасательной службе Липецкой области Роман Денисов и Владимир Полубояринов спасли из тонувшей машины 40-летнего водителя и 64-летнюю пассажирку. Глава Данковского района Валерий Фалеев заявил GOROD48: «Спасателей надо наградить».
В Данкове случилось и еще одно ЧП. По какой-то причине пьяный 48-летний мужчина взял да и сиганул с моста в реку! Спасатели Александр Махин и Олег Колычев выудили этого прыгуна из разлившегося Дона. А «В Лебедянском районе спасатели вытащили из Дона «Форд Фокус» — водитель понадеялся на авось, проигнорировал запрещающие знаки, проехал через ограждение перекрытого участка дороги в деревне Селище и попытался пересечь переправу.
— Снежный покров в эту зиму не очень большой, а паводок приличный. Почему? — задался вопросом один из читателей GOROD48?
Ответ: этой зимой почва промерзла на 59 сантиметров при норме в 44. Земля не впитывает воду, а потому она идет верхом. И, возможно, паводок станет более масштабным, когда растает снег в тех регионах, которые географически выше Липецкой области. Поэтому «Максимальный уровень подъема воды в реке Воронеж ожидается в начале апреля».
Жителей Липецка больше пугает то, что под их ногами земля может разверзнуться в любое время года. Так, во вторник «У стадиона «Металлург» провалился асфальт». Грунт под ним вымыло водой из прохудившегося водопровода. «В промоину на улице Первомайской попал автомобиль «Шкода». У машины повреждены колесо и подвеска. Женщина-водитель отделалась легким испугом. В ООО «РВК-Липецк» пообещали компенсировать ущерб от аварии.
Ну и ну!
«Ельчанин взял в кредит 85 тысяч рублей под 98,55% годовых и теперь с него требуют полмиллиона». На этот счет есть известная поговорка: видели глаза, что покупали!
«Девятиклассник на спор украл из магазина в ТРЦ «Европа» телефон, наушники и деньги». После этого он добровольно сдался охраннику. А потом выяснилось, что подросток состоит на учёте с диагнозами «Употребление наркотических веществ» и «Социализированное расстройство поведения», плохо учится и даже провалил итоговую аттестацию за девятый класс. Суд приговорил парня к 90 часам обязательных работ.
— Тогда ясно, почему в 17 лет он всё ещё девятиклассник, — резюмировал эту историю Кукун.
А вот добычей 50-летнего рецидивиста стали похищенные со складов в Липецке и Казинке 170 холодильников-морозильников и 20 стиральных машин. Преступник подделал личные документы, документы на товар и украл товара на 3 млн рублей. Итог — 5 лет лишения свободы.
«В первую очередь ждем тех, кого давно не видели». Так областной военный комиссар Валерий Герасименко прокомментировал GOROD48 причину начавшейся кампании по массовой рассылке повесток военнообязанным в возрасте от 18 до 50 лет. «Для уточнения базы данных». Рассылку повесток областной военком и правительство области назвали плановой.
Седых литейщиков бригада тост поднимает за чугун.
За то как раньше отливали и как уже не отольют
На балансе муниципалитета — 23 моста. Семь из них — в неудовлетворительном техническом состоянии, два — в аварийном: 62-летний пешеходный мост через железнодорожные пути на улице Гайдара, который нужно демонтировать по решению суда, и его ровесник, пешеходный мост через лог между улицей 40 лет Октября и так называемой Коллективкой. В 2022 году на ремонт трех виадуков мэрия деньги нашла. И один из них, мост через Каменный лог по улице Терешковой, успела даже обновить к концу года, потратив на это 39,7 млн рублей. К 1 июля должен быть закончен ремонт 480-местрового Октябрьского путепровода, а к 1 декабря – Сокольского.
Сокольский мост наполовину перекрыли на минувших выходных. Подрядчику, ООО «Инфинити Групп», предстоит отремонтировать несущие конструкции и пролеты моста, заменить деформационные швы, заменить разрушенные плиты перекрытия пешеходных зон, срезать старый асфальт и накатать три слоя нового. Но вдруг случится, что вскрытие старого покрытия выявит дефекты 46-летних плит перекрытия. Что тогда?
— Если в каком-то месте разрушения плит перекрытия будут носить угрожающий характер, подрядчик ее заменит. Строители подведут под нужное место опалубку, обвяжут нишу арматурой и забетонируют, — ответили GOROD48 на этот вопрос в УГС Липецка.
Старое железное ограждение срежут и заменят на новое композитное. Такое же, какое осенью прошлого года установили на мосту через Каменный лог по улице Терешковой. Впрочем, узнаваемый символ Сокольского моста, птичка в круге, которую липчане считают стилизованным изображением сокола на фоне солнца (у ветеранов «Свободного Сокола» другая версия — птица на фоне трубы), оставят: «Советских чугунных соколов заменят пластиковыми».
Это вызвало бурные споры. В комментариях GOROD48 горожане просят сохранить чугунную ограду с узнаваемым символом. «Мы не ценим той истории, которая у нас осталась. Птичек с сокольского моста нужно спасти!» — заявил известный краевед Александр Клоков. Но заказчик и подрядчик ремонта уверены — без замены металла на композит не обойтись.
— Вообще-то это была эмблема завода «Свободный сокол». Их там в фасонно-литейном цехе отливали. Нет завода, нет и птичек. Все вместе с СССР улетело в неизвестность, — резюмировал Житель сокола.
В правопреемнице завода, «Липецкой трубной компании «Свободный сокол», сказали, что на предприятие по поводу реставрации или замены эмблем на новые никто не обращался. Пока же демонтированные элементы декора подрядчик свозит на свою базу. Одна «Птичка» с Сокольского моста может стать экспонатом краеведческого музея», где готовят экспозицию к юбилею создания Липецкой области. Что делать с другими? Раздать всем желающим? Или сдать в скупку металла?
— Выход один. Надо начать работу над созданием парка Советского периода. Там всему место найдется: и птичкам с ограды, и светильникам, и бюсту Гагарина и т.д. Кто в игре? — задался вопросом один из читателей GOROD48, имея в виду ранее высказанное предложение мэра Евгении Уваркиной создать при Городском Доме культуры в поселке ЛТЗ такой арт-объект.
На время ремонта Сокольского моста водителям предложили искать объездные пути. Но некоторые места на улицах частного сектора выглядят не ахти. Но в УГС говорят, что при наступлении теплой погоды ямы залатает то же ООО «Инфинити Групп. В районе моста в прошлом году компания обновила улицу Амурскую, весной этого года в ремонт попадут улицы Орловская, Клары Цеткин, 4-й Пятилетки и Шкатова.
В минувшую пятницу «Возобновлен ремонт Октябрьского моста» после зимнего перерыва. Подрядчик, ООО «Космос», приступил к демонтажу плит перекрытия пешеходной зоны по направлению движения в сторону района ЛТЗ. Мэрия предупреждает, что движение по крайнему правому ряду проезжей части будет частично ограничено.
За ремонт этого 480-метрового виадука, построенного в 1969-1972 годах, мэрия заплатит всего 45,7 млн рублей, в 4,7 раза меньше, чем за обновление Сокольского моста. В УГС Липецка признают, что на то, чтобы дать этому важному мосту вторую жизнь, нужны миллиарды. Но таких денег в городской казне нет. Вот и пришли к полумерам, цель которых — просто продлить ресурс безопасной эксплуатации путепровода.
Вы все как дети чуда ждёте
хотя на вид большие тёти
На даже если деньги есть, то они зачастую уходят в неизвестном направлении. О нерациональном расходовании средств, выделенных на нацпроекты, руководителям муниципалитетов и членам правительства области рассказала на этой неделе член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, модератор площадки «Жилье и городская среда» Светлана Калинина. Она привела ужасающий пример: 72% средств, выделенных с 2018 года на национальный проект «Комфортная городская среда», ушли как вода в песок! Мэру Ельца Евгению Боровских и вице-мэру Липецка Анне Шамаевой очно, а остальным главам районов — в режиме ВКС Светлана Калинина рассказала о негативных впечатлениях, которые у нее остались от трехдневной инспекции региона.
«Мне некогда уговаривать. Поэтому простите за резкие слова…», — так обратилась к своей аудитории высокопоставленный член ОНФ перед тем, как привести полтора десятка примеров обнаруженной бесхозяйственности. На заседании, которое можно было бы назвать «последним китайским предупреждением» в отношении благоустройства, Липецку на орехи перепало за жуткую аварийную двухэтажку на улице Фурманова, 32, за разбитую детскую площадку у дома № 8а на улице Свиридова, за просрочку благоустройства двора у дома по проспекту 60 лет СССР, 17, за текущие крыши домов, за плачевное состояние сквера у Комсомольского пруда и за то, что такое востребованное место отдыха как парк Победы не работает все 12 месяцев в году.
— Я не хочу, чтобы ты в тюрьме сидел! — с такими словами Светлана Калинина обратилась к и.о. руководителя МАУК «Культурные пространства Липецка» Олегу Ситникову во время визита в парк Победы, указав на свисавший с дерева провод в пяти метрах от кофейни, который может стать причиной несчастного случая.
Контролеры из ОНФ видят в регионах одни и те же системные ошибки заказчиков и подрядчиков: одни не знают о спецификации применяемых для общественных объектов материалов, вторые строят кое-как, не думая, что качество работ может сказаться на здоровье и жизни детей и подростков. В итоге каждый день в России в время игр или занятий спортом травмируются и гибнут дети. За несколько последних лет пострадали 1023 ребенка.
— Вы что, войну объявляете детям? Торчащий болт — это травмы лица, глаз, виска, шеи. Обезопасьте детей! Если на игровую или спортивную площадку вы стелите резину толщиной 0,9 сантиметра – это на два-три месяца. Но резина не для красоты. Это противоударное покрытие. Тоньше четырех сантиметров оно быть не должно. Отличной альтернативой вонючей резине является искусственный газон с длинным ворсом.
— Браво! Надоело уже это «тяп-ляп» по всему Липецку! — воскликнула Хельга.
— Предлагаю выбрать её как минимум новым мэром города, — высказался Олег.
— Всё это болтовня! Пока не сверкнет топор, шея не почешется. Страх неотвратимого наказания — вот перпетуум мобиле! — со знанием дела заметил прочитавший эту статью Депутат.
Ванга предсказала, что придёт чума.
Но настала эра слабого ума
Денег у мэрии нет на много чего еще. Например, «На восстановление самого красивого подземного перехода Липецка требуется 15 миллионов рублей». Но пока нет и такой относительно небольшой суммы. В итоге разрушается уникальная мозаика этого перехода под Петровским спуском, который можно назвать визитной карточкой города. А ведь его планировали отреставрировать к 320-летию Липецка, которое будет отмечаться этим летом.
Не получилось у городской администрации найти инвестора на комплексное развитие территории в центре Липецка. «Мэрия не нашла желающих расселить бараки на улицах Калинина и Радиаторной». Все потенциальные застройщики пришли к выводу о нерентабельности проекта комплексного развития этой территории. Поэтому департамент градостроительства и архитектуры изменит параметры застройки района, чтобы сделать проект привлекательным. А нужно это мэрии для того, чтобы за счет бизнеса решить жилищные проблемы жителей аварийного жилья.
Примечательно, что ровно год назад в мэрии заявили о готовности неких инвесторов вложить в комплексную застройку Липецка 6,3 млрд рублей, а также привлечь 20,9 млрд рублей средств дольщиков. По факту городской администрации пока удалось найти инвестора всего на один масштабный проект: застройки района у старой нефтебазы в границах улиц Гагарина, Балмочных, Вавилова.
В Липецком горсовете на этой неделе констатировали плачевное положение жителей нового, до сих пор застраиваемого микрорайона «Европейского», воспитанников яслей и трех детсадов, учеников школы, ставшими заложником частных организаций, которым принадлежат электросети и подстанции в микрорайоне. Из-за частых аварийных отключений без света в высотках не работают лифты, отсутствует вода, пропадает тепло. Как так вышло, что часть «малой энергетики» района попала в конкурсную массу обанкротившегося застройщика, а часть продана какому-то ООО? По словам гендиректора АО «ЛЭСК», депутата Алексея Харина, все дело в том, что никто должным образом не контролировал застройку микрорайона. Сейчас главная проблема в том, на торги выставлены кабели напряжением 10 кВ и пять подстанций в «Европейском», «висящем» всего на одном вводе!
— На них управы нет, что ли? Непонятно, что за химия. Все очень странно! — задалась вопросами депутат Светлана Бессонова.
В итоге в горсовете заявили о том, что берут под контроль проблему электроснабжения «Европейского». Будет ли из этого толк?
Судьбу же барахолки у «железного рынка» решили на собрании жильцов домов, рядом с которыми вот уже десятилетиями торгуют трачеными молью шубами, стоптанными ботинками, виниловыми грампластинками фирмы «Мелодия», советским фарфором и хрусталем. На собрании решили, что «Блошиный» рынок в Липецке останется на прежнем месте», но обретет цивилизованный формат, исключающий торговлю с земли, а также продажу одежды и обуви. Такое решение читатели GOROD48 не назвали «соломоновым»:
— Вот есть двое штанов и четыре пары туфель. Очень дешево могу отдать. На блошином нормально стать будет, кому надо, смогут померить. А если через Авиты всякие — это что, люди домой ко мне приходить будут разные, обувь и одежду мерять? На блошином рынке гораздо удобнее и продавцу, и покупателю!
— Продать в интернете проблематично — те люди, кто может купить старую одежду, интернет не имеют. Комиссионки не принимают одежду — им надо модную новую. Утверждаю все это, исходя из собственного опыта.
— Сквер по Космонавтов за домом 92 благоустроили для отдыха жителей или для торговли барахлом и всякой всячиной? Не сквер, а мусорная свалка. Не проехать с детской коляской, не пройти с сумками. В сквере Маркова торговать нельзя, а у дома 92 можно?
— Лучше бы разобрались с ярмаркой около «Ноябрьского», где продают опасное для здоровья нечто в виде красной икры.
Не люблю смотреть я, как бежит вода
Говорит спасатель, глядя вниз с моста
В области — паводок. Максимальная отметка, на которую пока поднялся уровень воды в Дону — 5,7 метра. По состоянию на начало недели в регионе подтопленными были один мост и 22 участка дорог.
Во вторник губернатором Игорем Артамоновым «Из-за весеннего паводка в Липецкой области введен режим повышенной готовности». Однако ЧП с большой водой начались еще на минувших выходных. Так, в селе Городки Данковского района спасатели эвакуировали из затопленного дома двух женщин. А 12 марта на насыпной переправе через реку Дон в районе села Никольское вообще едва не случилась трагедия: внедорожник «Great Wall перевернуло потоком воды и понесло по реке.
Сотрудники управления Государственной противопожарной спасательной службе Липецкой области Роман Денисов и Владимир Полубояринов спасли из тонувшей машины 40-летнего водителя и 64-летнюю пассажирку. Глава Данковского района Валерий Фалеев заявил GOROD48: «Спасателей надо наградить».
В Данкове случилось и еще одно ЧП. По какой-то причине пьяный 48-летний мужчина взял да и сиганул с моста в реку! Спасатели Александр Махин и Олег Колычев выудили этого прыгуна из разлившегося Дона. А «В Лебедянском районе спасатели вытащили из Дона «Форд Фокус» — водитель понадеялся на авось, проигнорировал запрещающие знаки, проехал через ограждение перекрытого участка дороги в деревне Селище и попытался пересечь переправу.
— Снежный покров в эту зиму не очень большой, а паводок приличный. Почему? — задался вопросом один из читателей GOROD48?
Ответ: этой зимой почва промерзла на 59 сантиметров при норме в 44. Земля не впитывает воду, а потому она идет верхом. И, возможно, паводок станет более масштабным, когда растает снег в тех регионах, которые географически выше Липецкой области. Поэтому «Максимальный уровень подъема воды в реке Воронеж ожидается в начале апреля».
Жителей Липецка больше пугает то, что под их ногами земля может разверзнуться в любое время года. Так, во вторник «У стадиона «Металлург» провалился асфальт». Грунт под ним вымыло водой из прохудившегося водопровода. «В промоину на улице Первомайской попал автомобиль «Шкода». У машины повреждены колесо и подвеска. Женщина-водитель отделалась легким испугом. В ООО «РВК-Липецк» пообещали компенсировать ущерб от аварии.
Ну и ну!
«Ельчанин взял в кредит 85 тысяч рублей под 98,55% годовых и теперь с него требуют полмиллиона». На этот счет есть известная поговорка: видели глаза, что покупали!
«Девятиклассник на спор украл из магазина в ТРЦ «Европа» телефон, наушники и деньги». После этого он добровольно сдался охраннику. А потом выяснилось, что подросток состоит на учёте с диагнозами «Употребление наркотических веществ» и «Социализированное расстройство поведения», плохо учится и даже провалил итоговую аттестацию за девятый класс. Суд приговорил парня к 90 часам обязательных работ.
— Тогда ясно, почему в 17 лет он всё ещё девятиклассник, — резюмировал эту историю Кукун.
А вот добычей 50-летнего рецидивиста стали похищенные со складов в Липецке и Казинке 170 холодильников-морозильников и 20 стиральных машин. Преступник подделал личные документы, документы на товар и украл товара на 3 млн рублей. Итог — 5 лет лишения свободы.
«В первую очередь ждем тех, кого давно не видели». Так областной военный комиссар Валерий Герасименко прокомментировал GOROD48 причину начавшейся кампании по массовой рассылке повесток военнообязанным в возрасте от 18 до 50 лет. «Для уточнения базы данных». Рассылку повесток областной военком и правительство области назвали плановой.
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