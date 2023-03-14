40 минут назад
«На них управы нет, что ли? Непонятно, что за химия. Все очень странно!»
В Липецком горсовете констатировали плачевное положение жителей «Европейского», ставшего заложником частных организаций, которым принадлежат электросети и подстанции в микрорайоне.
Инициатором обсуждения стал заместитель председателя комиссии, депутат от «Европейского» Алексей Харин. Он сообщил о череде случившихся с начала года аварийных отключениях электроэнергии в микрорайоне. Последнее произошло в ночь с субботы на воскресенье — свет в квартирах появился лишь спустя 12 часов после очередной аварии на сетях.
— Без электричества в микрорайоне не работают не только лифты, не работает ни водоснабжение, ни теплоснабжение. И в «Европейском» — это системная проблема. Что делается, и что планируется делать, чтобы ее решить ее? — обратился депутат к представителям мэрии.
Председатель городского департамента ЖКХ Ирина Вербецкая сообщила депутатам, что пять из восьми трансформаторных подстанций района являются частью имущества обанкротившегося застройщика, ООО «СУ-5», и должны быть проданы конкурсным управляющим с торгов. Департамент ЖКХ обращается в региональный аппарат полпредства ЦФО, в прокуратуру, следственный комитет, Ростехнадзор с требованиями повлиять на конкурсного управляющего, ускорить продажу сетей и подстанций.
— После последней крупной аварии, случившейся 30 января, прокуратура провела проверку всех хозяйствующих субъектов на этой территории и вынесла решение о привлечении трех должностных лиц к административной ответственности по статье 9.1 КоАП РФ («нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»), — сказала Ирина Вербецкая.
Такой ответ не удовлетворил ни председателя комиссии Светлану Бессонову, ни ее заместителя Алексея Харина, энергетика, гендиректора ОАО «ЛЭСК» и ООО «НовитЭн»:
— Проблема в том, что никто не контролировал застройку этого микрорайона. Как так вышло, что на подстанциях не создано должного количества резервных ячеек? Почему подстанции были приняты в эксплуатацию? Внутри района есть поврежденные кабели, которые принадлежат субъекту, которого никто не может найти! Главная проблема в том, что конкурсный управляющий продает шесть стратегических кабелей, которые обеспечивают надежность электроснабжения района. «Европейский» сейчас «висит» на одном питающем кабеле. Как так вышло, эти стратегические объекты продаются и перепродаются конкурсным управляющий?
— На них управы нет, что ли? Непонятно, что за химия. Все очень странно! Что в итоге? Какое решение принято? — задалась вопросами депутат Светлана Бессонова.
Ирина Вербецкая ответила, что департамент держит ситуацию на контроле. А ее заместитель Александр Целыковский добавил, что определением Арбитражного суда конкурсному управляющему позволено тратить больше средств на ремонт сетей и оборудования в «Европейском». Но в районе есть и еще один владелец энергетических объектов, фирма, которой новый застройщик микрорайона, ПАО «Орел-Строй», продал ставшие ненужными после достройки проблемных домов сети.
— Мы принимаем усилия совместно с прокуратурой, чтобы обязать этого собственника должным образом содержать имущество, — добавил Александр Целыковский.
По данным GOROD48, конкурсный управляющий заявил о желании продать с аукциона принадлежащие ООО «СУ-5 Трест «Липецкстрой М» пять трансформаторных подстанций и кабельные линии 10 кВ. Начальная цена лота – около 40 млн рублей. Если аукцион не состоится, то продавец снизит цену. И так – до суммы в 6,9 миллиона. Если и за эту цену конкурсный управляющий не найдет покупателя, то электросетевое хозяйство ООО «СУ-5 Трест «Липецкстрой М» будет передано безвозмездно в собственность муниципалитета.
Как стало известно GOROD48, ПАО «Орел-Строй» продал сторонней организации кабели, которые питают от главной распределительной подстанции все остальные трансформаторные подстанции в микрорайоне. Из восьми кабелей, через которые запитан весь жилой массив и объекты образования, повреждены шесть. Те, что остались, не в силах обеспечить надежность электроснабжения «Европейского». В итоге даже рядовое отключение приводит к затяжным переключениям.
В итоге председатель комиссии Светлана Бессонова заявила, что не видит иной возможности решения проблемы, кроме как взять под контроль горсовета проблему электроснабжения «Европейского».
P.S. По словам Алексея Харина, 15 марта ПАО «Россети» совместно с ООО «ОДСК-Липецк», дочкой ПАО «Орел-Строй», попробуют подать напряжение в район с иной распределительной подстанции. «Если все пойдет по плану, в микрорайоне появится резерв. Возможно, на время переключений будут кратковременно обесточены какие-то дома».
Да уж
Гость