Валерий Фалеев: «Спасателей надо наградить, а пострадавших сегодня выпишут из больницы»

Глава Данковского района Валерий Фалеев. сообщил GOROD48, что будет ходатайствовать о награждении спасателей, которые вчера вытаскивали из реки Дон пассажиров и водителя затонувшего автомобиля.

12 марта на насыпной переправе реку Дон в районе села Никольское остановился из-за потоков воды внедорожник «Great Wall». Дежурившие неподалеку спасатели бросились на выручку находившимся в машине людям. События на переправе сняли очевицы: «Great Wall» перевернуло потоком воды, и водителя и одного из спасателей понесло по реке.Спасателя и водителя в конце концов вытащили из воды. Автомобиль позже затонул.Как рассказали GOROD48 в управлении Государственной противопожарной спасательной службе Липецкой области, кроме 40-летнего водителя во время происшествия пострадала его 64-летняя пассажирка.По словам Валерия Фалеева, их госпитализировали для обследования.- Я надеюсь, сегодня всех выпишут. Что касается спасателей, они герои, я буду ходатайствовать об их награждении, - рассказал глава Данковского района GOROD48.

Спасатели межрайонной поисково-спасательной службе на водных объектах №4 города Данкова Роман Денисов Владимир Полубояринов уже сегодня вышли на службу.



Фото: vk.com/lipa48



