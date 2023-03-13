Происшествия

8 минут назад

Валерий Фалеев: «Спасателей надо наградить, а пострадавших сегодня выпишут из больницы»

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#спасательная операция #Дон #паводок
Валерий Фалеев: «Спасателей надо наградить, а пострадавших сегодня выпишут из больницы»

Глава Данковского района Валерий Фалеев. сообщил GOROD48, что будет ходатайствовать о награждении спасателей, которые вчера вытаскивали из реки Дон пассажиров и водителя затонувшего автомобиля.

12 марта на насыпной переправе реку Дон в районе села Никольское остановился из-за потоков воды внедорожник «Great Wall». Дежурившие неподалеку спасатели бросились на выручку находившимся в машине людям. События на переправе сняли очевицы: «Great Wall» перевернуло потоком воды, и водителя и одного из спасателей понесло по реке.

Спасателя и водителя в конце концов вытащили из воды. Автомобиль позже затонул.

Как рассказали GOROD48 в управлении Государственной противопожарной спасательной службе Липецкой области, кроме 40-летнего водителя во время происшествия пострадала его 64-летняя пассажирка.

По словам Валерия Фалеева, их госпитализировали для обследования.

- Я надеюсь, сегодня всех выпишут. Что касается спасателей, они герои, я буду ходатайствовать об их награждении, - рассказал глава Данковского района GOROD48.

Спасатели межрайонной поисково-спасательной службе на водных объектах №4 города Данкова Роман Денисов Владимир Полубояринов уже сегодня вышли  на службу.

Фото: vk.com/lipa48




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#спасательная операция #Дон #паводок

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