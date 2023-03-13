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Валерий Фалеев: «Спасателей надо наградить, а пострадавших сегодня выпишут из больницы»
Глава Данковского района Валерий Фалеев. сообщил GOROD48, что будет ходатайствовать о награждении спасателей, которые вчера вытаскивали из реки Дон пассажиров и водителя затонувшего автомобиля.
Спасателя и водителя в конце концов вытащили из воды. Автомобиль позже затонул.
Как рассказали GOROD48 в управлении Государственной противопожарной спасательной службе Липецкой области, кроме 40-летнего водителя во время происшествия пострадала его 64-летняя пассажирка.
По словам Валерия Фалеева, их госпитализировали для обследования.
- Я надеюсь, сегодня всех выпишут. Что касается спасателей, они герои, я буду ходатайствовать об их награждении, - рассказал глава Данковского района GOROD48.
Спасатели межрайонной поисково-спасательной службе на водных объектах №4 города Данкова Роман Денисов Владимир Полубояринов уже сегодня вышли на службу.
Фото: vk.com/lipa48