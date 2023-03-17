сегодня, 14:05
Возобновлен ремонт Октябрьского моста, возможны частичные перекрытия одной из полос
Подрядчик продолжил
ремонт Октябрьского моста после зимнего перерыва. Рабочие демонтируют асфальт и плиты перекрытия пешеходной зоны по направлению движения в сторону района ЛТЗ.
«Кроме того, согласно техническому заданию, подрядчику необходимо провести пескоструйную очистку и антикоррозийную обработку опор моста, а также восстановить их бетонное и лакокрасочное покрытие. Аналогичные работы на части конструкций выполнены в прошлом году», - сообщает пресс-служба администрации Липецка.
Товарищ Сталин.
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