Возобновлен ремонт Октябрьского моста, возможны частичные перекрытия одной из полос

Подрядчик продолжил ремонт Октябрьского моста после зимнего перерыва. Рабочие демонтируют асфальт и плиты перекрытия пешеходной зоны по направлению движения в сторону района ЛТЗ.





Следующий этап ремонта – замена плит, укладка гидроизоляции и восстановление асфальтобетонного покрытия. Ожидается, что работы на этой стороне моста займут около месяца. На это время движение по крайнему правому ряду проезжей части будет частично ограничиваться для доступа спецтехники. Затем подрядчик начнёт ремонт противоположной стороны моста.



«Кроме того, согласно техническому заданию, подрядчику необходимо провести пескоструйную очистку и антикоррозийную обработку опор моста, а также восстановить их бетонное и лакокрасочное покрытие. Аналогичные работы на части конструкций выполнены в прошлом году», - сообщает пресс-служба администрации Липецка.



