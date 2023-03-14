Общество
9 минут назад
Мэрия не нашла желающих расселить бараки на улицах Калинина и Радиаторной
Все потенциальные застройщики пришли к выводу о нерентабельности проекта комплексного развития этой территории.
Председатель департамента градостроительства и архитектуры мэрии Светлана Сурмий сообщила сегодня членам комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета о том, что на объявленный конкурс о комплексном развитии территории в границах улиц Калинина и Радиаторной не заявился ни один участник:
— Торги по комплексной застройке территории не состоялись. Все потенциальные инвесторы пришли к выводу об убыточности проекта. Главными причинами стали нежелание нескольких владельцев частных домов переезжать в многоэтажное жилье, а также то, что эта территория подтапливается, а мероприятия по водопонижению и водоотведению слишком дороги. Поэтому мы однозначно будем изменять параметры застройки района, чтобы сделать проект привлекательным для инвесторов.
Напомним, что мэрия объявила аукцион на комплексное развитие квартала в районе улиц Радиаторная и Калинина в январе. Цель — за счет частного инвестора переселить жильцов 57 индивидуальных домов и 14 бараков с уличными туалетами из места, практически ежегодно страдающего от паводков или летних циклонов. Застройщику предлагалось за 10 лет возвести на месте расселенного за свой счет жилья новый микрорайон с сопутствующей социальной инфраструктурой.
Светлана Сурмий сообщила, что за три года в Липецке построен 61 многоэтажный дом общей площадью жилых помещений в 636 535 кв. метров. Полностью завершена застройка микрорайона «Звездный». Наибольшее количество жилья сдано в микрорайонах «Елецкий», «Победа», «Европейский», «Университетский», «Солнечный». Новые многоэтажки уплотнили существующую застройку улицах Неделина, Фрунзе, Шубина, Хмельницкого, Новокарьерной, Балмочных. О построенном частном жилье департамент получает информацию из Росреестра. В основном, такое строительство ведется в селах Сселки и Желтые Пески. С 2020 года ведомство признало жилыми домами 153 садовых домика.
— Сколько выдано разрешений на жилищное строительство в 2022 году? — поинтересовалась председатель депутатской комиссии Светлана Бессонова.
Светлана Сурмий сообщила, что всего 73. И еще 60 — на ввод объектов в эксплуатацию.
— Вижу, идет упадок. Что надо сделать, чтобы не упасть вообще на дно? — задала еще один вопрос депутат Бессонова.
Председатель департамента сказала, что в 2020 году было еще хуже: значительная часть Липецка попала в санитарно-защитную зону международного аэропорта, что привело к выдаче в тот год всего двух разрешений на строительство!
— Перед нами стоит задача нарастить темпы строительства. Но все связано с экономикой, конечно. Застройщик должен видеть перспективы продаж жилья. Но пока они только жалуются на плохие продажи, — сказала Светлана Сурмий.
Прогноз председателя департамента на этот год — строительство 200 тысяч квадратных метров жилья в высотках и 100-120 тысяч — в частном секторе.
Единственное, с чем в сфере строительства хорошо — с темпами переселения из аварийного жилья. В Липецке в региональную программу расселения на 2019-2025 годы включены 122 дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, общей площадью 77 721 кв.м. Однако она исполняется с опережающими темпами и в этом году должна быть завершена. В этом году сдан в эксплуатацию 17- этажный 357-квартирный жилой дом в микрорайоне «Победа», заказчиком которого было городское управление строительства, в стадии строительства находятся еще шесть многоэтажек, которые сдадут в этом году.
— А по какой цене управление строительства строит жилье? Насколько цены от мэрии ниже цен от других застройщиков, если в среднем на первичном рынке цена квадратного метра — 80 тысяч? — спросила депутат Евдокия Бычкова.
Светлана Сурмий сказала, что в мэрии ориентировались на цену, которая ниже рыночной на 20-25%. Но каждый проект — индивидуален, у каждого — своя цена техприсоединения к сетям. Поэтому мэрии жилье для переселенцев обходится от 56 до 67 тысяч рублей за метр. Дешевле, чем по рынку.
Председатель департамента ЖКХ Ирина Вербецкая добавила, что в Липецке для переселенцев было докуплено у сторонних застройщиков всего 19% жилья (242 квартиры) по цене квадратного метра в 67-72 тысячи рублей.
Примечательно, что весной 2022 года смежница Светланы Сурмий, председатель департамента экономического развития мэрии Юлия Полоскина заявила в горсовете, что строители готовы вложить в комплексную застройку Липецка 6,3 млрд рублей, а также привлечь 20,9 млрд рублей средств дольщиков, которые будут внесены на специализированные эскроу-счета. По факту городской администрации пока удалось найти инвестора всего на один масштабный проект: комплексную застройку района у старой нефтебазы в границах улиц Гагарина, Балмочных, Вавилова. В мэрии есть план создания 43 объектов необходимой Липецку инфраструктуры общей стоимостью 800 млн рублей, но пока нет желающих построить за счет внебюджетных капиталов дороги и здания для нужд сферы образования, заниматься проектами благоустройства, модернизировать коммунальные объекты и сети.
— Торги по комплексной застройке территории не состоялись. Все потенциальные инвесторы пришли к выводу об убыточности проекта. Главными причинами стали нежелание нескольких владельцев частных домов переезжать в многоэтажное жилье, а также то, что эта территория подтапливается, а мероприятия по водопонижению и водоотведению слишком дороги. Поэтому мы однозначно будем изменять параметры застройки района, чтобы сделать проект привлекательным для инвесторов.
Напомним, что мэрия объявила аукцион на комплексное развитие квартала в районе улиц Радиаторная и Калинина в январе. Цель — за счет частного инвестора переселить жильцов 57 индивидуальных домов и 14 бараков с уличными туалетами из места, практически ежегодно страдающего от паводков или летних циклонов. Застройщику предлагалось за 10 лет возвести на месте расселенного за свой счет жилья новый микрорайон с сопутствующей социальной инфраструктурой.
Светлана Сурмий сообщила, что за три года в Липецке построен 61 многоэтажный дом общей площадью жилых помещений в 636 535 кв. метров. Полностью завершена застройка микрорайона «Звездный». Наибольшее количество жилья сдано в микрорайонах «Елецкий», «Победа», «Европейский», «Университетский», «Солнечный». Новые многоэтажки уплотнили существующую застройку улицах Неделина, Фрунзе, Шубина, Хмельницкого, Новокарьерной, Балмочных. О построенном частном жилье департамент получает информацию из Росреестра. В основном, такое строительство ведется в селах Сселки и Желтые Пески. С 2020 года ведомство признало жилыми домами 153 садовых домика.
— Сколько выдано разрешений на жилищное строительство в 2022 году? — поинтересовалась председатель депутатской комиссии Светлана Бессонова.
Светлана Сурмий сообщила, что всего 73. И еще 60 — на ввод объектов в эксплуатацию.
— Вижу, идет упадок. Что надо сделать, чтобы не упасть вообще на дно? — задала еще один вопрос депутат Бессонова.
Председатель департамента сказала, что в 2020 году было еще хуже: значительная часть Липецка попала в санитарно-защитную зону международного аэропорта, что привело к выдаче в тот год всего двух разрешений на строительство!
— Перед нами стоит задача нарастить темпы строительства. Но все связано с экономикой, конечно. Застройщик должен видеть перспективы продаж жилья. Но пока они только жалуются на плохие продажи, — сказала Светлана Сурмий.
Прогноз председателя департамента на этот год — строительство 200 тысяч квадратных метров жилья в высотках и 100-120 тысяч — в частном секторе.
Единственное, с чем в сфере строительства хорошо — с темпами переселения из аварийного жилья. В Липецке в региональную программу расселения на 2019-2025 годы включены 122 дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, общей площадью 77 721 кв.м. Однако она исполняется с опережающими темпами и в этом году должна быть завершена. В этом году сдан в эксплуатацию 17- этажный 357-квартирный жилой дом в микрорайоне «Победа», заказчиком которого было городское управление строительства, в стадии строительства находятся еще шесть многоэтажек, которые сдадут в этом году.
— А по какой цене управление строительства строит жилье? Насколько цены от мэрии ниже цен от других застройщиков, если в среднем на первичном рынке цена квадратного метра — 80 тысяч? — спросила депутат Евдокия Бычкова.
Светлана Сурмий сказала, что в мэрии ориентировались на цену, которая ниже рыночной на 20-25%. Но каждый проект — индивидуален, у каждого — своя цена техприсоединения к сетям. Поэтому мэрии жилье для переселенцев обходится от 56 до 67 тысяч рублей за метр. Дешевле, чем по рынку.
Председатель департамента ЖКХ Ирина Вербецкая добавила, что в Липецке для переселенцев было докуплено у сторонних застройщиков всего 19% жилья (242 квартиры) по цене квадратного метра в 67-72 тысячи рублей.
Примечательно, что весной 2022 года смежница Светланы Сурмий, председатель департамента экономического развития мэрии Юлия Полоскина заявила в горсовете, что строители готовы вложить в комплексную застройку Липецка 6,3 млрд рублей, а также привлечь 20,9 млрд рублей средств дольщиков, которые будут внесены на специализированные эскроу-счета. По факту городской администрации пока удалось найти инвестора всего на один масштабный проект: комплексную застройку района у старой нефтебазы в границах улиц Гагарина, Балмочных, Вавилова. В мэрии есть план создания 43 объектов необходимой Липецку инфраструктуры общей стоимостью 800 млн рублей, но пока нет желающих построить за счет внебюджетных капиталов дороги и здания для нужд сферы образования, заниматься проектами благоустройства, модернизировать коммунальные объекты и сети.