Ельчанин взял в кредит 85 242 рубля под 98,55% годовых и теперь с него требуют 549 185 рублей

Дело рассматривает суд.

В Елецкий городской суд Липецкой области поступил иск от ООО «Консалт Плюс» о взыскании задолженности по договору потребительского займа. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в иске говорится, что ещё в 2014 году ельчанин взял в АО МФК «Центр финансовой поддержки» в кредит 85 242 рубля под 98,55 % годовых. Кредит должен был быть возвращён 5 февраля 2015 года, но заёмщик свои обязательства до сих пор не исполнил.



«Центр финансовой поддержки» уступил права требования другой фирме — ООО «Консалт Плюс», и теперь уже она просит взыскать с ельчанина свою пользу сумму невозвращенного основного долга в размере 61 982 рубля, а также сумму задолженности по процентам в размере 487 202 рубля, а всего 549 185 рублей.