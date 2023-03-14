Общество

36 минут назад

Ельчанин взял в кредит 85 242 рубля под 98,55% годовых и теперь с него требуют 549 185 рублей

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#кредит #финансы
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Ельчанин взял в кредит 85 242 рубля под 98,55% годовых и теперь с него требуют 549 185 рублей

Дело рассматривает суд.

В Елецкий городской суд Липецкой области поступил иск от ООО «Консалт Плюс» о взыскании задолженности по договору потребительского займа. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в иске говорится, что ещё в 2014 году ельчанин взял в АО МФК «Центр финансовой поддержки» в кредит 85 242 рубля под 98,55 % годовых. Кредит должен был быть возвращён 5 февраля 2015 года, но заёмщик свои обязательства до сих пор не исполнил.

«Центр финансовой поддержки» уступил права требования другой фирме — ООО «Консалт Плюс», и теперь уже она просит взыскать с ельчанина свою пользу сумму невозвращенного основного долга в размере 61 982 рубля, а также сумму задолженности по процентам в размере 487 202 рубля, а всего 549 185 рублей.
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#кредит #финансы
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Комментарии (2)

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Я

7 минут назад
Такие проценты могут вводить только мошенники! Тюрьма по ним плачет.Причем уже давненько.Эти люди готовы шкуру с живого содрать.Сколько нехороших слов хочется сказать в их адрес- не представляете!!!
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Вася

25 минут назад
98 % ну это по божески) сам бы им одолжил
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