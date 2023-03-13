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«Блошиный» рынок в Липецке останется на прежнем месте

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#«Блошиный» рынок #
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«Блошиный» рынок в Липецке останется на прежнем месте

На собрании жильцов домов, прилегающих к скверу Маркова и рынку 9 микрорайона, решилась судьба «блошиного» рынка.

В управлении Октябрьским округом Липецка собрались жильцы домов, прилегающих к скверу Маркова и бывшему «железному» рынку на улице Космонавтов, рядом с которым по выходным действует спонтанный «блошиный» рынок».

Судьбу «блошиного» рынка власти Липецка пытаются решить уже несколько месяцев. Изначально предполагалось, что он разместится в сквере Маркова, том самом, что за ОЦКНТ. Но жители улицы Космонавтов выступили против такого варианта.

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Что касается «блошиного» рынка, то он останется на прежнем месте, но торговлю городские власти собираются цивилизовать.

— У рынка появится официальный организатор. Проведем торги. Бизнес уже проявляет к этому интерес. Но никакой торговли с земли не будет, за мусор будем штрафовать. По утрам два дня в неделю организатор будет устанавливать столы, а вечером убирать. Будет обеспечен доступ в туалет в шаговой доступности. К продаже останутся разрешены, как и на всех «блошиных» рынках предметы антиквариата, быта, инструменты. А вот, например, торговлю старой одеждой и обувью, бытовой техникой запретим. Старую одежду и обувь можно сдавать в комиссионные магазины, продавать через сайты бесплатных объявлений. При необходимости помочь пенсионерам пользоваться Интернетом могут внуки. Что касается бытовой техники, то на месте нет возможности ее проверить, дать на нее гарантию, поэтому ее продавать просто так нельзя, — сообщила собравшимся начальник городского управления потребрынка Ася Франценюк.

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В то же время соседям сквера Маркова Ася Франценюк сообщила, что ярмарка на площади у ОЦКНТ раз в месяц проводиться будет. Ее организует управление потребительного рынка и ценовой политики Липецкой области. Против нее горожане не выступали, а даже напротив — одобряли.
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#«Блошиный» рынок #
3

Комментарии (6)

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Интересно

13 минут назад
Почему на встречах только пожилые люди ?
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Думал

19 минут назад
На лугу в районе Сокола на тамбовской трассе рынок строят.А что там будет,испаганили луг.
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Угрюмый

37 минут назад
Там действительно антиквариатом торгуют или так, армейскими портянками с хранения? Если да, то чего в антикварные магазины не несут?
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Степан

50 минут назад
Живу на Космонавтов 88 относительно рядом с блошиным рынком не вижу от его расположение серьезной проблемы и грязи люди уже привыкли к этому месту.
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Гость

55 минут назад
а * куда??
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Блондинка

сегодня, 15:00
Есть три пути решения любого вопрса-Положительное,Отрицательное,и Создать комиссию.
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