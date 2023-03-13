Общество
сегодня, 17:40
«Птичку жалко»: советских чугунных соколов заменят пластиковыми
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В Липецке начался первый дорожный ремонт 2023 года: под обновление попал сокольский мост.
Сегодня ООО «Инфинити Групп» начало первый дорожной ремонт этого года в Липецке. Вернее, дорожно-мостовой: подрядчику мэрии предстоит обновить 531-метровый Сокольский мост, самый длинный в городе (длина Петровского моста — 485 метров, Октябрьского — 480 метров). В минувшие выходные строители закрыли одну половину моста. Рабочие отгородили бетонными блоками одну из четырех его полос, по которой транспорт поехал в сторону Сокола, а вот полностью оградить вторую, по которой автомобили и автобусы двигаются в центр города, не сумели: у подрядчика попросту закончились такие блоки. И по факту в распоряжении водителей остались три полосы движения к улице Студеновской.
— Это временно. К концу недели «Инфинити Групп» отгородит вторую остающуюся для проезда полосу бетонными блоками. Мы решили не использовать водоналивные пластиковые барьеры, так как в случае наезда на них они могут сдвинуться и спровоцировать аварию на второй полосе, — сказал GOROD48 заместитель начальника УГС Липецка Сергей Жуков.
Подрядчику предстоит отремонтировать несущие конструкции и пролеты моста, заменить деформационные швы, заменить разрушенные плиты перекрытия пешеходных зон, срезать старый асфальт и накатать три слоя нового.
А сможет ли подрядчик, не имеющий соответствующего опыта, справиться с ремонтом моста? В мэрии считают, что да.
— По набору работ этот объект мало отличается от линейных объектов улично-дорожной сети, которые уже не первый год ремонтирует «Инфинити Групп». Ремонт не будет капитальным. Новыми для подрядчика работами станут разве что ремонт деформационных швов и установка ограждений, которые отделят пешеходные зоны от дороги с одной стороны и от внешних сторон моста с другой, — говорит Сергей Жуков и добавляет, что подрядчик постарается сдать мост в эксплуатацию не к 1 декабря, как предусмотрено контрактом, а раньше.
Сокольский мост построен в 1977 году. С того времени его ни разу капитально не ремонтировали. И может ведь случится, что вскрытие асфальта покажет дефекты 46-летних плит перекрытия. Что тогда?
— Если в каком-то месте разрушения плит перекрытия будут носить угрожающий характер, подрядчик ее заменит. Искать новую в таком случае не придется. Строители подведут под нужное место опалубку, обвяжут нишу арматурой и забетонируют, — ответил на вопрос Сергей Жуков.
Ремонт, кстати, не предполагает замену опор освещения моста, так как управление главного смотрителя выяснило, что они составляют единую с мостом конструкцию. А вот старое металлическое ограждение срежут и заменят на новое композитное. Такое же, какое осенью прошлого года установили на мосту через Каменный лог по улице Терешковой. Впрочем, узнаваемый символ Сокольского моста, птичка в круге, которую липчане считают стилизованным изображением сокола на фоне солнца (у ветеранов «Свободного Сокола» другая версия — птица на воне трубы), оставят. Но эта птичка будет уже не чугунной, а пластиковой.
устав ждать замены, этот пролет ограждения упал сам по себе, и сейчас стоит на месте лишь с помощью подпорки
Сам Сергей Жуков, кстати, живет на Соколе. И потому сегодня, как обычно, поехал на работу через этот уже разгороженный мост в 07:30. Заместитель начальника УГС сказал, что попал из-за ужатой до одной полосы проезда в 10-минутную пробку, но это потерянное время не счел для себя критичным.
— Просим липчан отнестись с пониманием к временным неудобствам, по возможности заранее планировать маршруты объезда моста в часы-пик по улицам частного сектора или по ЛКАД, — заметил Сергей Жуков.
Но некоторые места на улицах частного сектора выглядят не ахти. Например, улица Пархоменко с ямами как раз посередине дороги. Или переулок Уютный (дай Боже здоровья тому человеку, кто придумал это название дороге с видом на Студеновское кладбище) с полностью разбитым асфальтом.
Но Сергей Жуков уверен, что при наступлении теплой погоды эти ямы залатают. Остальные дороги, которые также могут считаться объездными — по улицам Орловской, Клары Цеткин, 4-й Пятилетки и Шкатова, тоже пока разбиты, но они будут отремонтированы этой весной по нацпроекту «Безопасные качественные автодороги». Кстати, асфальтировать их будет тоже ООО «Инфинити Групп», которое осенью прошлого года уже отремонтировало улицу Амурскую в этом же районе города.
Напомним, что ровно год назад на заседании бюджетной комиссии Липецкого горсовета депутат Николай Двугрошев обратился к мэрии с просьбой отремонтировать Сокольский мост за год, а не за два года, как об этом было заявлено ранее.
— Нужно избежать недовольства липчан и неминуемых пробок, — сказал тогда депутат.
УГС Липецка нашла подрядчика на ремонт Сокольского моста за год лишь с третьей попытки. В первый раз — за ремонт город собирался заплатить 141,1 млн рублей, во второй —198 миллионов. В итоге, чтобы не потерять федеральные средства на ремонт мостов, выделенных мэрии в 2022 году, начальную цену контракта мэрия увеличила до 212 миллионов. На этот раз аукцион, на который заявился всего один участник, состоялся.
Игорь Луговой
P.S. На балансе мэрии находятся 23 моста. Семь из них — в неудовлетворительном техническом состоянии, а два — и вовсе в аварийном (62-летний пешеходный мост через железнодорожные пути на улице Гайдара, который нужно демонтировать по решению суда, и его ровесник, пешеходный мост через лог на Соколе, между улицей 40 лет Октября и так называемой «Коллективкой»). В прошлом году на ремонт трех мостов городская администрация деньги нашла. В итоге мост через Каменный лог по улице Терешковой был отремонтирован, в этом будут обновлены Октябрьский (к 1 июля) и Сокольский (к 1 декабря) мосты.
— Это временно. К концу недели «Инфинити Групп» отгородит вторую остающуюся для проезда полосу бетонными блоками. Мы решили не использовать водоналивные пластиковые барьеры, так как в случае наезда на них они могут сдвинуться и спровоцировать аварию на второй полосе, — сказал GOROD48 заместитель начальника УГС Липецка Сергей Жуков.
Подрядчику предстоит отремонтировать несущие конструкции и пролеты моста, заменить деформационные швы, заменить разрушенные плиты перекрытия пешеходных зон, срезать старый асфальт и накатать три слоя нового.
А сможет ли подрядчик, не имеющий соответствующего опыта, справиться с ремонтом моста? В мэрии считают, что да.
— По набору работ этот объект мало отличается от линейных объектов улично-дорожной сети, которые уже не первый год ремонтирует «Инфинити Групп». Ремонт не будет капитальным. Новыми для подрядчика работами станут разве что ремонт деформационных швов и установка ограждений, которые отделят пешеходные зоны от дороги с одной стороны и от внешних сторон моста с другой, — говорит Сергей Жуков и добавляет, что подрядчик постарается сдать мост в эксплуатацию не к 1 декабря, как предусмотрено контрактом, а раньше.
Сокольский мост построен в 1977 году. С того времени его ни разу капитально не ремонтировали. И может ведь случится, что вскрытие асфальта покажет дефекты 46-летних плит перекрытия. Что тогда?
— Если в каком-то месте разрушения плит перекрытия будут носить угрожающий характер, подрядчик ее заменит. Искать новую в таком случае не придется. Строители подведут под нужное место опалубку, обвяжут нишу арматурой и забетонируют, — ответил на вопрос Сергей Жуков.
Ремонт, кстати, не предполагает замену опор освещения моста, так как управление главного смотрителя выяснило, что они составляют единую с мостом конструкцию. А вот старое металлическое ограждение срежут и заменят на новое композитное. Такое же, какое осенью прошлого года установили на мосту через Каменный лог по улице Терешковой. Впрочем, узнаваемый символ Сокольского моста, птичка в круге, которую липчане считают стилизованным изображением сокола на фоне солнца (у ветеранов «Свободного Сокола» другая версия — птица на воне трубы), оставят. Но эта птичка будет уже не чугунной, а пластиковой.
устав ждать замены, этот пролет ограждения упал сам по себе, и сейчас стоит на месте лишь с помощью подпорки
Сам Сергей Жуков, кстати, живет на Соколе. И потому сегодня, как обычно, поехал на работу через этот уже разгороженный мост в 07:30. Заместитель начальника УГС сказал, что попал из-за ужатой до одной полосы проезда в 10-минутную пробку, но это потерянное время не счел для себя критичным.
— Просим липчан отнестись с пониманием к временным неудобствам, по возможности заранее планировать маршруты объезда моста в часы-пик по улицам частного сектора или по ЛКАД, — заметил Сергей Жуков.
Но некоторые места на улицах частного сектора выглядят не ахти. Например, улица Пархоменко с ямами как раз посередине дороги. Или переулок Уютный (дай Боже здоровья тому человеку, кто придумал это название дороге с видом на Студеновское кладбище) с полностью разбитым асфальтом.
Но Сергей Жуков уверен, что при наступлении теплой погоды эти ямы залатают. Остальные дороги, которые также могут считаться объездными — по улицам Орловской, Клары Цеткин, 4-й Пятилетки и Шкатова, тоже пока разбиты, но они будут отремонтированы этой весной по нацпроекту «Безопасные качественные автодороги». Кстати, асфальтировать их будет тоже ООО «Инфинити Групп», которое осенью прошлого года уже отремонтировало улицу Амурскую в этом же районе города.
Напомним, что ровно год назад на заседании бюджетной комиссии Липецкого горсовета депутат Николай Двугрошев обратился к мэрии с просьбой отремонтировать Сокольский мост за год, а не за два года, как об этом было заявлено ранее.
— Нужно избежать недовольства липчан и неминуемых пробок, — сказал тогда депутат.
УГС Липецка нашла подрядчика на ремонт Сокольского моста за год лишь с третьей попытки. В первый раз — за ремонт город собирался заплатить 141,1 млн рублей, во второй —198 миллионов. В итоге, чтобы не потерять федеральные средства на ремонт мостов, выделенных мэрии в 2022 году, начальную цену контракта мэрия увеличила до 212 миллионов. На этот раз аукцион, на который заявился всего один участник, состоялся.
Игорь Луговой
P.S. На балансе мэрии находятся 23 моста. Семь из них — в неудовлетворительном техническом состоянии, а два — и вовсе в аварийном (62-летний пешеходный мост через железнодорожные пути на улице Гайдара, который нужно демонтировать по решению суда, и его ровесник, пешеходный мост через лог на Соколе, между улицей 40 лет Октября и так называемой «Коллективкой»). В прошлом году на ремонт трех мостов городская администрация деньги нашла. В итоге мост через Каменный лог по улице Терешковой был отремонтирован, в этом будут обновлены Октябрьский (к 1 июля) и Сокольский (к 1 декабря) мосты.
22 1276
Комментарии (22)
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Созерцатель
Кент
омсквич
Это потому
Серьёзно?
Созерцатель
Это потому
А сколько мостов
Александр
Созерцатель