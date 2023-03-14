Происшествия
39 минут назад
Житель Данкова спрыгнул с моста в реку, его достали спасатели
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Мужчина госпитазирован.
Сегодня около 18:00 в Данкове с моста через реку Дон спрыгнул пьяный мужчина. Его заметили спасатели, которые с начала паводка дежурят у реки.
- Сотрудники Межрайонной поисково-спасательной службы на водных объектах №4 УГПСС Липецкой области Александр Махин и Олег Колычев сработали оперативно и профессионально, спасли пострадавшего и оказали первую медицинскую помощь. Далее работники скорой помощи доставили его в районную больницу, где врачи приняли решение о целесообразности его госпитализации в одно из учреждений здравоохранения Липецкой области, - сообщил глава района Валерий Фалеев на своих страницах в соцсетях.
Напомним, 12 марта данковские сотрудники Межрайонной поисково-спасательной службы на водных объектах №4 УГПСС Липецкой области спасли из тонувшей в реке Дон у села Никольское машины трех человек – мужчину и двух женщин.
Фото: vk.com/valeriy.faleev
- Сотрудники Межрайонной поисково-спасательной службы на водных объектах №4 УГПСС Липецкой области Александр Махин и Олег Колычев сработали оперативно и профессионально, спасли пострадавшего и оказали первую медицинскую помощь. Далее работники скорой помощи доставили его в районную больницу, где врачи приняли решение о целесообразности его госпитализации в одно из учреждений здравоохранения Липецкой области, - сообщил глава района Валерий Фалеев на своих страницах в соцсетях.
Напомним, 12 марта данковские сотрудники Межрайонной поисково-спасательной службы на водных объектах №4 УГПСС Липецкой области спасли из тонувшей в реке Дон у села Никольское машины трех человек – мужчину и двух женщин.
Фото: vk.com/valeriy.faleev
2 540
Нонка
Нонка