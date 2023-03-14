Происшествия

39 минут назад

Житель Данкова спрыгнул с моста в реку, его достали спасатели

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#спасатели
Житель Данкова спрыгнул с моста в реку, его достали спасатели

Мужчина госпитазирован.

Сегодня около 18:00 в Данкове с моста через реку Дон спрыгнул пьяный мужчина. Его заметили спасатели, которые с начала паводка дежурят у реки. 

- Сотрудники Межрайонной поисково-спасательной службы на водных объектах №4 УГПСС Липецкой области Александр Махин и Олег Колычев сработали оперативно и профессионально, спасли пострадавшего и оказали первую медицинскую помощь. Далее работники скорой помощи доставили его в районную больницу, где врачи приняли решение о целесообразности его госпитализации в одно из учреждений здравоохранения Липецкой области, - сообщил глава района Валерий Фалеев на своих страницах в соцсетях.

Напомним, 12 марта данковские сотрудники Межрайонной поисково-спасательной службы на водных объектах №4 УГПСС Липецкой области спасли из тонувшей в реке Дон у села Никольское машины трех человек – мужчину и двух женщин.

Фото: vk.com/valeriy.faleev

2 540
#спасатели

Комментарии (2)

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Нонка

4 минуты назад
Период обострения ,а затем-временная ремиссия ! Смерть всегда рядом -жизнь хрупка!
ответить

Нонка

5 минут назад
Период обострения ,а затем-временная ремиссия ! Смерть всегда рядом -жизнь хрупкп
ответить

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