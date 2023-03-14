Происшествия
сегодня, 15:16
Девятиклассник на спор украл из магазина в ТРЦ «Европа» телефон, наушники и деньги
Все свои действия он сам снимал на телефон.
Советский районный суд вынес приговор 17-летнему парню — девятикласснику одной из школ Липецка по обвинению в краже с незаконным проникновением в хранилище, с причинением значительного ущерба.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, школьника осудили за кражу из магазина «ДНС». 15 февраля 2022 года около 22:30 тогда ещё 16-летний подросток разбил входную дверь магазина «ДНС» в ТРЦ «Европа», и из ящика тумбочки в кассовой зоне магазина украл сотовый телефон «Xiaomi Redmi Go» за 2 300 рублей и сотовый телефон «Samsung» за 8 600 рублей.
Потом он обнаружил ещё и ключ от металлического ящика, открыл замок и украл 37 400 рублей, а также разбил витрину рядом с кассовой зоной и взял беспроводные наушники за 1 605 рублей.
Всего из магазина подросток украл имущества «ДНС» на 41 305 рублей и на 8 600 рублей — принадлежащего частному лицу.
В суде юноша полностью признал вину. Парень рассказал, что днём он сидел в одной из групп «ВКонтакте», где подписчикам было предложено на спор совершить кражу из ТРЦ «Европа». Победитель спора мог получить 5 000 рублей. Парень решил поучаствовать в пари.
Все свои действия он записывал на сотовый телефон, чтобы потом подтвердить своё участие в пари. После кражи, он увидел охранника и сам сообщил ему, что похитил деньги, два телефона и наушники. Тот вызвал полицию и они вместе дожидались её приезда.
Всё похищенное, а также складной нож у подростка сразу изъяли. В отделе полиции №8 школьник написал явку с повинной.
В суде выяснилось, что подросток состоит на учёте с диагнозами «Употребление наркотических веществ» и «Социализированное расстройство поведения», плохо учится и даже провалил итоговую аттестацию за девятый класс.
В результате его признали виновным в краже и приговорили к 90 часам обязательных работ.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, школьника осудили за кражу из магазина «ДНС». 15 февраля 2022 года около 22:30 тогда ещё 16-летний подросток разбил входную дверь магазина «ДНС» в ТРЦ «Европа», и из ящика тумбочки в кассовой зоне магазина украл сотовый телефон «Xiaomi Redmi Go» за 2 300 рублей и сотовый телефон «Samsung» за 8 600 рублей.
Потом он обнаружил ещё и ключ от металлического ящика, открыл замок и украл 37 400 рублей, а также разбил витрину рядом с кассовой зоной и взял беспроводные наушники за 1 605 рублей.
Всего из магазина подросток украл имущества «ДНС» на 41 305 рублей и на 8 600 рублей — принадлежащего частному лицу.
В суде юноша полностью признал вину. Парень рассказал, что днём он сидел в одной из групп «ВКонтакте», где подписчикам было предложено на спор совершить кражу из ТРЦ «Европа». Победитель спора мог получить 5 000 рублей. Парень решил поучаствовать в пари.
Все свои действия он записывал на сотовый телефон, чтобы потом подтвердить своё участие в пари. После кражи, он увидел охранника и сам сообщил ему, что похитил деньги, два телефона и наушники. Тот вызвал полицию и они вместе дожидались её приезда.
Всё похищенное, а также складной нож у подростка сразу изъяли. В отделе полиции №8 школьник написал явку с повинной.
В суде выяснилось, что подросток состоит на учёте с диагнозами «Употребление наркотических веществ» и «Социализированное расстройство поведения», плохо учится и даже провалил итоговую аттестацию за девятый класс.
В результате его признали виновным в краже и приговорили к 90 часам обязательных работ.
Однако
настоящий медвежатник
Патриот
Алексей
Ежик