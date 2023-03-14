Происшествия

19 минут назад

В Лебедянском районе спасатели вытащили из Дона «Форд Фокус»

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#половодье #паводок
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В Лебедянском районе спасатели вытащили из Дона «Форд Фокус»

Водитель проигнорировал запрещающие знаки, проехал через ограждение перекрытого участка дороги и попытался пересечь переправу. 

В Лебедянском районе спасатели вытащили из реки Дон автомобиль «Форд Фокус».

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«В деревне Селище Лебедянского района водитель проигнорировал запрещающие знаки, проехал через ограждение перекрытого участка дороги, попытался пересечь переправу и тем самым загнал автомобиль в рек Дон. Водитель смог выбраться самостоятельно. Автомобиль извлечен из воды. Погибших и пострадавших нет», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области.

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#половодье #паводок
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