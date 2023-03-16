«Я не хочу, чтобы ты в тюрьме сидел!»

Член Центрального Штаба ОНФ Светлана Калинина проинспектировала парк Победы и раскритиковала липецких чиновников.

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, модератор площадки «Жилье и городская среда» Светлана Калинина сегодня раскритиковала чиновников мэрии Липецка за замеченные недостатки парка Победы.Первое, на что Светлана Калинина обратила внимание и.о руководителя МАУК «Культурные пространства Липецка» Олега Ситникова — техническое состояние уличного спортивного комплекса, находящегося слева от центрального входа в парк. Обратив внимание на дефекты и поломки тренажеров, она отметила, что все очень плохо.— Честный вопрос: «Сколько денег было потрачено на этот парк после его благоустройства? Сколько денег по годам с 2018 года?»Олег Ситников честно ответил, что не знает.— Мне нужно знать, сколько средств было потрачено на каждый парк Липецка после того, как в 2018 году я пришла к президенту страны с просьбой выделить финансирование регионам на проект «Комфортная городская среда». Вы не знаете ответа на этот вопрос, поэтому у вас могут не гореть половина новых фонарей. Такой подход не устраивает никого, в первую очередь вашего губернатора, — заметила Светлана Калинина и дала Олегу Ситнику ровно месяц на предоставление ОНФ всей необходимой информации о реализации нацпроекта в Липецке.Потом свое внимание Светлана Калинина сосредоточила на бетонной чаше вейк-парка, в которой несмотря на снег и лед, уже пытались кататься дети. Бетонное сооружение не вызвало нареканий, а вот расписанная уличными художниками деревянная терраса с отломанными досками — да.— Это молодежная история. Если вы не привлечете сюда молодежь, которая поможет вам сделать ремонт этой террасы, то ваших собственных усилий будет ноль. Вандализм вы не искорените.Светлане Калининой было дело до всего, что может нести даже теоретическую угрозу безопасности отдыхающим. Например, почему из площадок крепления светильников наружу торчат болты? Если ребенок упадет на такой болт, он пораниться. Или почему на деревьях закреплена электропроводка?— У тебя есть дети? Пять лет мальчику? Он бегает? Представьте, его папа пьет кофе в этом кафе, а его сын бегает рядом. И вот он нашел этот провод. Он что, его не проткнет? А есть дети, которые все пробуют на зуб. Для кого вообще существуете техника безопасности? Я не хочу, чтобы вы в тюрьме сидели после какого-то ЧП. Зачем ты испытываешь судьбу?Олег Ситников и Евгения Томилина, которая занята проектированием изменений липецких парков, получили от Светланы Калининой много советов по существу. Например, почему в песочницах нет песка? Или почему не меняют сгнившие бревна на декоративных срубах?Почему вы не собираете шишки под вашими елками? Можно же взять в пример другие города, где придуманы способы, как из детской забавы по сбору шишек сделать пользу для парков — шишками ведь можно пользоваться как элементом декора в оформлении клумб. Почему на «пиратском» аттракционе сломаны доски? Почему не заделаны дефекты на асфальтных дорожках?— Не надо мне говорить, что парк работает с мая по октябрь. Я говорю о сервисе, который должен быть доступен липчанам 24 часа в сутки все 12 месяцев в году. Тебе надо вначале полюбить себя и свою семью. И тогда ты сможешь увидеть, что нужно изменить в этом или в другом парке, — сказала член Центрального Штаба ОНФ. — А ваш сервис уникален, в кавычках. Начиная с вашего фирменного поезда «Липецк-Москва». Уже при посадке в него хочется извиниться перед вашими проводниками, несмотря на то, что купил билет за свои деньги. Или когда поселяешься в вашу гостинцу за свои деньги.Осмотрев детский городок, который работает только летом, Светлана Калинина попросила Евгению Томилину к 15 апреля предоставить ей проект развития парка как места семейного отдыха. По ее мнению, зона патриотического воспитания у центрального парка Победы не может заменить другие формы его использования. А тут должен быть и спорт, и бесплатные детские площадки. «Не нужно отдавать все на откуп бизнесу, которого тут откровенно много».Светлана Калинина объяснила городским чиновникам во главе с вице-мэром Анной Шамаевой, почему она так резко их критикует. По ее словам, с 2018 года, с момента нацпроекта «Комфортная городская среда», на благоустройство городов потрачены десятки миллиардов рублей. Но по данным аналитики, 72% этих средств ушли как вода в песок!— Почему мы не бережем того, что сделали? — возмутилась Светлана Калинина. И дала понять чиновникам, что уже в апреле проведет полный аудит того, что было сделано в Липецке за счет госбюджета.