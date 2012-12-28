Липецкая вечЁрка: запрет на видео с БПЛА, буйные пешеходы и безалкогольный выпускной

Сегодня, 19 июня, оперштаб запретил публиковать фото и видео пролетов БПЛА, полицейские возбудили два уголовных дела о повреждении автомобилей, и в день проведения праздника «Липецкие зори» не будут продавать спиртное.