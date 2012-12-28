Общество
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вчера, 20:25
Липецкая вечЁрка: запрет на видео с БПЛА, буйные пешеходы и безалкогольный выпускной
Сегодня, 19 июня, оперштаб запретил публиковать фото и видео пролетов БПЛА, полицейские возбудили два уголовных дела о повреждении автомобилей, и в день проведения праздника «Липецкие зори» не будут продавать спиртное.
За нарушение запрета предусмотрен штраф: для физических лиц — 30 тысяч рублей, для юридических — 300 тысяч.
Даже в этой новости комментаторы вспомнили об отключениях мобильного интернета, который и сегодня полдня не работал.
«А за отключенный интернет компенсация будет?», — спросил Телец.
«Будет канэшна, как за воду и тепло», — ответил ему комментатор.
«Улыбаемся и хлопаем в ладоши. Это же пока не запрещено, ведь?!», — поерничал Пингвинчики.
«Давно пора было это сделать», — считает Липчанин
Может ли бутылка стоить 119 тысяч рублей? 45-летний липчанин кинул ее в проезжавший мимо автомобиль — он почему-то решил, что водитель помешал ему пройти с друзьями через дорогу на улице Стаханова.
Ущерб, нанесенный автомобилю, оценили именно в такую сумму. Кроме того, полицейские возбудили уголовное дело о повреждении чужого имущества.
Причем это не единственное такое дело. Еще одно возбуждено после того, как на улице Гагрина 25-летний житель Добринского района повредил боковое зеркало «Митсубиси» 40-летней женщины. Молодой мужчина поссорился с девушкой и выместил злобу на чужом автомобиле. Обошлось дороговато. Хозяйка оценила нанесенный ущерб в 144 тысячи рублей.
«Вроде взрослые, а мозжечок как у грудного ребенка», — заметила Баба Нюра.
«Гопники и маргиналы храбро ведут себя до тех пор, пока не получат штраф в размере их нескольких зарплат, или пока не присядут, после этого ведут себя как воспитанные леди, и в прямом и переносном смысле», — считает Нормальный.
«Мужчины держите себя в руках и дёшево и практично», — посоветовала Нонка.
50-летний мужчина поиграл в войнушку и стал фигурантом дела о хулиганстве. Осенью прошлого года он гостил у знакомого в Задонске, увидел хозяйское пневматическое ружье, решил опробовать и выстрелил в окно — попал в 57-летнюю прохожую.
Теперь ему грозит штраф от 500 тысяч до миллиона рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до семи лет.
Накануне поздно вечером группа молодых людей избила 22-летнего парня в районе Опытной станции. С различными травмами его доставили на скорой в БСМП.
Драку записали на видео, которое разлетелось по соцсетям. Полиция начала проверку.
В следующую субботу, 28 июня состоится выпускной «Липецкие зори». В этом году он совпадет с Днем молодежи. А это один из праздников, во время которого в Липецкой области действует «сухой закон». Поэтому спиртное продавать нигде не будут.
«Спасибо за информацию, а то многие бы не знали, что нужно закупиться заранее», — поблагодарил Житель.
«У нас на последний звонок вся передовая молодёжь была в зюзю», — сообщил Воронежец.
От погоды пока ничего хорошего ждать не приходится. Завтра, выходя из дома, снова стоит взять с собой зонт. По прогнозам синоптиков, в Липецке ожидаются умеренные дожди и грозы, от +17 до +19 градусов.
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