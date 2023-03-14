Энергетики пообещали компенсировать ущерб владелице провалившейся на Первомайской «Шкоды»

«РВК-Липецк» собирается урегилировать

«РВК-Липецк» компенсирует владелице стоимость ремонта автомобиля «Шкода», который сегодня утром провалился в яму на улице Первомайской . Об этом GOROD48 рассказали в компании.

На месте провала, вызванного утечкой из водовода диаметром 100 миллиметров, продолжаются восстановительные работы. Движение по улице ограничено – транспорт проезжает по двум правым полосам.«После завершения аварийных работ место провала засыплют щебнем и песком. Асфальт будет восстановлен в ближайшие дни с помощью литой смеси. Работы горячим асфальтом выполнят после установления тёплой сухой погоды», — сообщает пресс-служба мэрии.Напомним, на время ремонта лопнувшей трубы холодная вода отключена в домах №4 по улице Первомайской и №4 по Коммунальной площади. Ожидается, что подача воды возобновится сегодня вечером.