Общество
51 минуту назад
Энергетики пообещали компенсировать ущерб владелице провалившейся на Первомайской «Шкоды»
«РВК-Липецк» собирается урегилировать
«РВК-Липецк» компенсирует владелице стоимость ремонта автомобиля «Шкода», который сегодня утром провалился в яму на улице Первомайской. Об этом GOROD48 рассказали в компании.
На месте провала, вызванного утечкой из водовода диаметром 100 миллиметров, продолжаются восстановительные работы. Движение по улице ограничено – транспорт проезжает по двум правым полосам.
«После завершения аварийных работ место провала засыплют щебнем и песком. Асфальт будет восстановлен в ближайшие дни с помощью литой смеси. Работы горячим асфальтом выполнят после установления тёплой сухой погоды», — сообщает пресс-служба мэрии.
Напомним, на время ремонта лопнувшей трубы холодная вода отключена в домах №4 по улице Первомайской и №4 по Коммунальной площади. Ожидается, что подача воды возобновится сегодня вечером.
смотритель зоопарка
Хана