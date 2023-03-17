Общество
56 минут назад
«Птичка» с Сокольского моста может стать экспонатом краеведческого музея
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Сотрудники музея готовтяся к юбилею Липецкой области.
Сотрудники краеведческого музея обратились в мэрию с просьбой помочь им получить часть ограждения Сокольского моста с символом завода — соколом в круге.
Интерес к «птичке» возник после материала GOROD48. Рабочие начали ремонт Сокольского моста с демонтажа ограждения, которое украшает символ завода., а липчане задались вопросом, куда денутся «птички»
— В планах на этот год сделать постоянно действующую экспозицию о Липецкой области (в следующем году будут отмечать юбилей образования региона — 70 лет). Символ сокольского завода может стать одним из экспонатов, — рассказал заведующий экспозиционно-выставочным отделом музея Евгений Черных.
В мэрии пообещали рассмотреть просьбу музея.
Интерес к «птичке» возник после материала GOROD48. Рабочие начали ремонт Сокольского моста с демонтажа ограждения, которое украшает символ завода., а липчане задались вопросом, куда денутся «птички»
— В планах на этот год сделать постоянно действующую экспозицию о Липецкой области (в следующем году будут отмечать юбилей образования региона — 70 лет). Символ сокольского завода может стать одним из экспонатов, — рассказал заведующий экспозиционно-выставочным отделом музея Евгений Черных.
В мэрии пообещали рассмотреть просьбу музея.
9 343
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