Общество

56 минут назад

«Птичка» с Сокольского моста может стать экспонатом краеведческого музея

9 343
#Сокольский мост #ремонт
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«Птичка» с Сокольского моста может стать экспонатом краеведческого музея

Сотрудники музея готовтяся к юбилею Липецкой области.

Сотрудники краеведческого музея обратились в мэрию с просьбой помочь им получить часть ограждения Сокольского моста с символом завода — соколом в круге.

Интерес к «птичке» возник после материала GOROD48. Рабочие начали ремонт Сокольского моста с демонтажа ограждения, которое украшает символ завода., а липчане задались вопросом, куда денутся «птички» 

— В планах на этот год сделать постоянно действующую экспозицию о Липецкой области (в следующем году будут отмечать юбилей образования региона — 70 лет). Символ сокольского завода может стать одним из экспонатов, — рассказал заведующий экспозиционно-выставочным отделом музея Евгений Черных.

В мэрии пообещали рассмотреть просьбу музея. 
9 343
#Сокольский мост #ремонт
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Комментарии (9)

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Ира48

4 минуты назад
Пластмассовое ограждение ставить или чугунное - решают власти, а не люди, которые ремонт проводят. Они просто исполняют волю заказчика. А с соколами все нормально будет. Просто перенесут их куда-то еще с моста - и все. Найдется и для них достойное место
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Правовед

5 минут назад
489, уголовное дело не выставка, там не экспонаты, а вещдоки нужны.
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489

9 минут назад
,,Птичка» с Сокольского моста может стать экспонатом уголовного дела!
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Вандалы

20 минут назад
восстановите и на место верните. А пластмассовые у себя на даче ставьте
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Сокольничий

27 минут назад
Это дело непростое, сокол птица дорогая.
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Сало

30 минут назад
А лучше памятник в центре города поставьте пусть поклоняются надоели вы уже с этой птичкой
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Алоизий

37 минут назад
Остап понимаешь Бендер, согласен с вами. Одно слово эффективные.
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Остап понимаешь Бендер

45 минут назад
Вот это уровень . Сколько там птиц , 50 или 100, а ради хотя бы одной , ОДНОЙ , целые мыльные оперы разворачиваются ! Мрак .
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Опоздали.

51 минуту назад
Огрождения уже в скупке.
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