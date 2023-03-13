Общество

15 минут назад

Подтопленными остаются один мост и 22 участка дорог

41
#паводок
Подтопленными остаются один мост и 22 участка дорог
По данным правительства области. на семь утра в регионе остаются подтопленными один низководный мост, 22 участка дорог, несколько придомовых территорий в разных муниципалитетах. Из эксплуатации выведена одна понтонная переправа.

От воды освобождены все три подтопленных участка в Липецке, три приусадебных участка в Лебедяни и несколько объектов в Лев-Толстовском, Добринском, Липецком, Чаплыгинском, Долгоруковском и Данковском районах.

Напомним, к концу дня 12 марта в Липецкой области были зафиксированы 22 случая подтоплений, под водой оказались 15 участков дорог и семь мостов.

В семи населённых пунктах были подтоплены придомовые участки. Самым серьезным паводок оказался в Лебедяни, где вода подошла к 23 домам. 
41
#паводок

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