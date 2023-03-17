19 минут назад
«Мы не ценим той истории, которая у нас осталась. Птичек с сокольского моста нужно спасти!»
Известный липецкий краевед Александр Клоков считает, что обновление старой чугунной ограды с узнаваемым городским символом обойдется бюджету дешевле, чем заказ новой из композитных материалов. Строители и заказчик ремонта уверены — без замены металла на композит не обойтись.
А что думает на этот счет известный липецкий краевед Александр Клоков?
— Я категорический противник замены чугуна на композит. Подлинность есть подлинность. Что сказали бы жители Санкт-Петербурга, если бы чугунные ограды их мостов заменили на пластик? Кто-то скажет, что ограждение моста — это мелочь. Но из мелочей складывается история. Жителей Липецка и так оставили без исторического наследия. Город утратил свое лицо. Гостям города показать-то нечего, понимаете? — говорит краевед.
Александр Клоков считает замену вечного чугуна на пластик неравноценной и продолжает:
— Потом скажут убрать скульптуру доменщиков у начала моста. Скажут, что завода «Свободный сокол» ведь уже нет. Потом скажут: «К чему там доменные печи? Они же уже не работают. Давайте их снесем!» А на Урале стоят доменные печи начала XVII века! Мы не ценим свою историю, мы ее не знаем.
… Демонтированных птичек подрядчик ремонта моста, ООО «Инфинити Групп», свозит на свою базу. Александр Клоков осматривает их и говорит о хорошем состоянии чугуна толщиной больше дюйма. «Все железные элементы моста можно очистить пескоструйной машиной и собрать заново. Обновление чугунной ограды с узнаваемым городским символом обойдется бюджету дешевле, чем заказ новой из композитных материалов. Чугун к тому же куда долговечнее и крепче пластика».
По словам заместителя директора по строительству ООО «Инфинити Групп» Максима Колпакова, компания исходит из технического задания заказчика. Фирма обязана установить композитное ограждение моста с прежней символикой, исполненной из того же материала:
— Гарантийный срок композита — более 10 лет. Из-за установки барьерного ограждения будет ограничена видимость фрагментов с птицами со стороны проезжей части. По требованиям безопасности от РЖД мы установим высокое ограждения вдоль моста, которое закроет перильную ограду из композитного материала. Это будет сделано, в том числе для безопасности движения пешеходов по тротуарам.
Максим Колпаков добавил, что металлическое ограждение моста поражено коррозией и восстановлению не подлежит. Материал же, из которого будет изготовлено новое ограждение, не ржавеет. Также в ООО «Инфинити Групп» рассказали, что во время ремонта технически изменится строение тротуара, после чего правильнее поставить ограждение именно из композита, а не из другого материала.
Подрядчик обязуется сохранить все демонтированные чугунные элементы моста, передав их после исполнения муниципального контракта заказчику.
— Мы заинтересованы в сохранении исторических ценностей. Компания готова оказать содействие в том, чтобы сберечь чугунных соколов для потомков, участвовать в их реставрации. Но текущий ремонт моста будет проводиться с использованием современных технологий и материалов, — заключил Максим Колпаков.
Начальник УГС Липецка Виталий Лесных, в свою очередь, говорит о необходимости замены во время ремонта моста металлических элементов на новые композитные. Крепить же чугунных птичек на пластик невозможно. Каково будущее демонтированного ограждения? Ответа на этот вопрос у руководителя организации-заказчика пока нет.
— Чугунные перила моста нужно спасти. Спасли же пару лет назад советский светильник из множества металлических элементов в виде цветка гвоздики на торце дома по площади Мира! — настаивает на сохранении исторической памяти краевед Александр Клоков.
В итоге окончательное решение вопроса — за мэром Липецка, которая проинспектирует ремонт сокольского моста на следующей неделе.
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