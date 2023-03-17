«Мы не ценим той истории, которая у нас осталась. Птичек с сокольского моста нужно спасти!»

Известный липецкий краевед Александр Клоков считает, что обновление старой чугунной ограды с узнаваемым городским символом обойдется бюджету дешевле, чем заказ новой из композитных материалов. Строители и заказчик ремонта уверены — без замены металла на композит не обойтись.









А что думает на этот счет известный липецкий краевед Александр Клоков?



— Я категорический противник замены чугуна на композит. Подлинность есть подлинность. Что сказали бы жители Санкт-Петербурга, если бы чугунные ограды их мостов заменили на пластик? Кто-то скажет, что ограждение моста — это мелочь. Но из мелочей складывается история. Жителей Липецка и так оставили без исторического наследия. Город утратил свое лицо. Гостям города показать-то нечего, понимаете? — говорит краевед.



Александр Клоков считает замену вечного чугуна на пластик неравноценной и продолжает:



— Потом скажут убрать скульптуру доменщиков у начала моста. Скажут, что завода «Свободный сокол» ведь уже нет. Потом скажут: «К чему там доменные печи? Они же уже не работают. Давайте их снесем!» А на Урале стоят доменные печи начала XVII века! Мы не ценим свою историю, мы ее не знаем.



… Демонтированных птичек подрядчик ремонта моста, ООО «Инфинити Групп», свозит на свою базу. Александр Клоков осматривает их и говорит о хорошем состоянии чугуна толщиной больше дюйма. «Все железные элементы моста можно очистить пескоструйной машиной и собрать заново. Обновление чугунной ограды с узнаваемым городским символом обойдется бюджету дешевле, чем заказ новой из композитных материалов. Чугун к тому же куда долговечнее и крепче пластика».







По словам заместителя директора по строительству ООО «Инфинити Групп» Максима Колпакова, компания исходит из технического задания заказчика. Фирма обязана установить композитное ограждение моста с прежней символикой, исполненной из того же материала:



— Гарантийный срок композита — более 10 лет. Из-за установки барьерного ограждения будет ограничена видимость фрагментов с птицами со стороны проезжей части. По требованиям безопасности от РЖД мы установим высокое ограждения вдоль моста, которое закроет перильную ограду из композитного материала. Это будет сделано, в том числе для безопасности движения пешеходов по тротуарам.



Максим Колпаков добавил, что металлическое ограждение моста поражено коррозией и восстановлению не подлежит. Материал же, из которого будет изготовлено новое ограждение, не ржавеет. Также в ООО «Инфинити Групп» рассказали, что во время ремонта технически изменится строение тротуара, после чего правильнее поставить ограждение именно из композита, а не из другого материала.



Подрядчик обязуется сохранить все демонтированные чугунные элементы моста, передав их после исполнения муниципального контракта заказчику.



— Мы заинтересованы в сохранении исторических ценностей. Компания готова оказать содействие в том, чтобы сберечь чугунных соколов для потомков, участвовать в их реставрации. Но текущий ремонт моста будет проводиться с использованием современных технологий и материалов, — заключил Максим Колпаков.



Начальник УГС Липецка Виталий Лесных, в свою очередь, говорит о необходимости замены во время ремонта моста металлических элементов на новые композитные. Крепить же чугунных птичек на пластик невозможно. Каково будущее демонтированного ограждения? Ответа на этот вопрос у руководителя организации-заказчика пока нет.



— Чугунные перила моста нужно спасти. Спасли же пару лет назад советский светильник из множества металлических элементов в виде цветка гвоздики на торце дома по площади Мира! — настаивает на сохранении исторической памяти краевед Александр Клоков.



В итоге окончательное решение вопроса — за мэром Липецка, которая проинспектирует ремонт сокольского моста на следующей неделе. Начавшееся обновление сокольского моста вызвало бурные споры. В комментариях GOROD48 горожане просят сохранить чугунную ограду с узнаваемым символом в виде сокола в круге, несмотря на то, что заказчик ремонта, управление главного смотрителя Липецка, говорит о том, что на новой ограде из композитных материалов останутся реплики символа А что думает на этот счет известный липецкий краевед Александр Клоков?— Я категорический противник замены чугуна на композит. Подлинность есть подлинность. Что сказали бы жители Санкт-Петербурга, если бы чугунные ограды их мостов заменили на пластик? Кто-то скажет, что ограждение моста — это мелочь. Но из мелочей складывается история. Жителей Липецка и так оставили без исторического наследия. Город утратил свое лицо. Гостям города показать-то нечего, понимаете? — говорит краевед.Александр Клоков считает замену вечного чугуна на пластик неравноценной и продолжает:— Потом скажут убрать скульптуру доменщиков у начала моста. Скажут, что завода «Свободный сокол» ведь уже нет. Потом скажут: «К чему там доменные печи? Они же уже не работают. Давайте их снесем!» А на Урале стоят доменные печи начала XVII века! Мы не ценим свою историю, мы ее не знаем.… Демонтированных птичек подрядчик ремонта моста, ООО «Инфинити Групп», свозит на свою базу. Александр Клоков осматривает их и говорит о хорошем состоянии чугуна толщиной больше дюйма. «Все железные элементы моста можно очистить пескоструйной машиной и собрать заново. Обновление чугунной ограды с узнаваемым городским символом обойдется бюджету дешевле, чем заказ новой из композитных материалов. Чугун к тому же куда долговечнее и крепче пластика».По словам заместителя директора по строительству ООО «Инфинити Групп» Максима Колпакова, компания исходит из технического задания заказчика. Фирма обязана установить композитное ограждение моста с прежней символикой, исполненной из того же материала:— Гарантийный срок композита — более 10 лет. Из-за установки барьерного ограждения будет ограничена видимость фрагментов с птицами со стороны проезжей части. По требованиям безопасности от РЖД мы установим высокое ограждения вдоль моста, которое закроет перильную ограду из композитного материала. Это будет сделано, в том числе для безопасности движения пешеходов по тротуарам.Максим Колпаков добавил, что металлическое ограждение моста поражено коррозией и восстановлению не подлежит. Материал же, из которого будет изготовлено новое ограждение, не ржавеет. Также в ООО «Инфинити Групп» рассказали, что во время ремонта технически изменится строение тротуара, после чего правильнее поставить ограждение именно из композита, а не из другого материала.Подрядчик обязуется сохранить все демонтированные чугунные элементы моста, передав их после исполнения муниципального контракта заказчику.— Мы заинтересованы в сохранении исторических ценностей. Компания готова оказать содействие в том, чтобы сберечь чугунных соколов для потомков, участвовать в их реставрации. Но текущий ремонт моста будет проводиться с использованием современных технологий и материалов, — заключил Максим Колпаков.Начальник УГС Липецка Виталий Лесных, в свою очередь, говорит о необходимости замены во время ремонта моста металлических элементов на новые композитные. Крепить же чугунных птичек на пластик невозможно. Каково будущее демонтированного ограждения? Ответа на этот вопрос у руководителя организации-заказчика пока нет.— Чугунные перила моста нужно спасти. Спасли же пару лет назад советский светильник из множества металлических элементов в виде цветка гвоздики на торце дома по площади Мира! — настаивает на сохранении исторической памяти краевед Александр Клоков.В итоге окончательное решение вопроса — за мэром Липецка, которая проинспектирует ремонт сокольского моста на следующей неделе.