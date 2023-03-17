Общество

19 минут назад

«Мы не ценим той истории, которая у нас осталась. Птичек с сокольского моста нужно спасти!»

8 300
#Сокольский мост
1
«Мы не ценим той истории, которая у нас осталась. Птичек с сокольского моста нужно спасти!»

Известный липецкий краевед Александр Клоков считает, что обновление старой чугунной ограды с узнаваемым городским символом обойдется бюджету дешевле, чем заказ новой из композитных материалов. Строители и заказчик ремонта уверены — без замены металла на композит не обойтись.

Начавшееся обновление сокольского моста вызвало бурные споры. В комментариях GOROD48 горожане просят сохранить чугунную ограду с узнаваемым символом в виде сокола в круге, несмотря на то, что заказчик ремонта, управление главного смотрителя Липецка, говорит о том, что на новой ограде из композитных материалов останутся реплики символа.

094aaa35209839113f498de2a0ddf7af (1).jpg

А что думает на этот счет известный липецкий краевед Александр Клоков?

— Я категорический противник замены чугуна на композит. Подлинность есть подлинность. Что сказали бы жители Санкт-Петербурга, если бы чугунные ограды их мостов заменили на пластик? Кто-то скажет, что ограждение моста — это мелочь. Но из мелочей складывается история. Жителей Липецка и так оставили без исторического наследия. Город утратил свое лицо. Гостям города показать-то нечего, понимаете? — говорит краевед.

Александр Клоков считает замену вечного чугуна на пластик неравноценной и продолжает:

— Потом скажут убрать скульптуру доменщиков у начала моста. Скажут, что завода «Свободный сокол» ведь уже нет. Потом скажут: «К чему там доменные печи? Они же уже не работают. Давайте их снесем!» А на Урале стоят доменные печи начала XVII века! Мы не ценим свою историю, мы ее не знаем.

… Демонтированных птичек подрядчик ремонта моста, ООО «Инфинити Групп», свозит на свою базу. Александр Клоков осматривает их и говорит о хорошем состоянии чугуна толщиной больше дюйма. «Все железные элементы моста можно очистить пескоструйной машиной и собрать заново. Обновление чугунной ограды с узнаваемым городским символом обойдется бюджету дешевле, чем заказ новой из композитных материалов. Чугун к тому же куда долговечнее и крепче пластика».

68a475a0-8632-4081-9481-7dc8923c6643.jpg

По словам заместителя директора по строительству ООО «Инфинити Групп» Максима Колпакова, компания исходит из технического задания заказчика. Фирма обязана установить композитное ограждение моста с прежней символикой, исполненной из того же материала:

— Гарантийный срок композита — более 10 лет. Из-за установки барьерного ограждения будет ограничена видимость фрагментов с птицами со стороны проезжей части. По требованиям безопасности от РЖД мы установим высокое ограждения вдоль моста, которое закроет перильную ограду из композитного материала. Это будет сделано, в том числе для безопасности движения пешеходов по тротуарам.

Максим Колпаков добавил, что металлическое ограждение моста поражено коррозией и восстановлению не подлежит. Материал же, из которого будет изготовлено новое ограждение, не ржавеет. Также в ООО «Инфинити Групп» рассказали, что во время ремонта технически изменится строение тротуара, после чего правильнее поставить ограждение именно из композита, а не из другого материала.

Подрядчик обязуется сохранить все демонтированные чугунные элементы моста, передав их после исполнения муниципального контракта заказчику.

— Мы заинтересованы в сохранении исторических ценностей. Компания готова оказать содействие в том, чтобы сберечь чугунных соколов для потомков, участвовать в их реставрации. Но текущий ремонт моста будет проводиться с использованием современных технологий и материалов, — заключил Максим Колпаков.

Начальник УГС Липецка Виталий Лесных, в свою очередь, говорит о необходимости замены во время ремонта моста металлических элементов на новые композитные. Крепить же чугунных птичек на пластик невозможно. Каково будущее демонтированного ограждения? Ответа на этот вопрос у руководителя организации-заказчика пока нет.

— Чугунные перила моста нужно спасти. Спасли же пару лет назад советский светильник из множества металлических элементов в виде цветка гвоздики на торце дома по площади Мира! — настаивает на сохранении исторической памяти краевед Александр Клоков.

В итоге окончательное решение вопроса — за мэром Липецка, которая проинспектирует ремонт сокольского моста на следующей неделе.
8 300
#Сокольский мост
1

Комментарии (8)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Патриот

1 минуту назад
Безмасочник, прав на все 100%.
ответить

Блин горелый

2 минуты назад
А что бы сказал Александр Клоков, если бы узнал, что каменные барельефы над колоннадой Казанского собора в Питере, которые требовалось реставрировать при ремонте просто замазали штукатуркой? Что им Репина палитра? Что им Пушкина стихи?
ответить

Елена

4 минуты назад
Все красивое чугунное литье в городе уже убрали. Это чугунная ограда сквера Франценюка на пр. Мира, чугунная ограда Нижнего парка, чугунная ограда детского или Верхнего парка. Чем то красивые ограды мешают.
ответить

Липчанин

5 минут назад
Птичек оставить! Мы не Европа какая нибудь!
ответить

Безмасочник

6 минут назад
Клоков прав.
ответить

Смех

11 минут назад
Пожалуйста, такая же птичка постом выше, приходите и любуйтесь)))))
ответить

ёпрст

13 минут назад
реально помешались.
ответить

Оставьте

14 минут назад
Птичек, это наша история
ответить

Еще в рубрике

Семье погибшего в СВО ефрейтора вручили орден Мужества
#спецоперация #Украина
Семье погибшего в СВО ефрейтора вручили орден Мужества

24 минуты назад

Общество
«Птичка» с Сокольского моста может стать экспонатом краеведческого музея
#Сокольский мост #ремонт
15
«Птичка» с Сокольского моста может стать экспонатом краеведческого музея

сегодня, 11:17

Общество
46-летней женщине ещё в 2019 году был отключен газ за долги, но это не помешало им пользоваться
#ЖКХ
46-летней женщине ещё в 2019 году был отключен газ за долги, но это не помешало им пользоваться

сегодня, 10:32

Общество
Хозяин собаки заплатит 44 тысячи рублей за задушенных 27 уток и 8 кур
#животные #собака
4
Хозяин собаки заплатит 44 тысячи рублей за задушенных 27 уток и 8 кур

сегодня, 09:58

Общество
«Мне некогда уговаривать. Поэтому простите за резкие слова…»
#благоустройство
52
«Мне некогда уговаривать. Поэтому простите за резкие слова…»

сегодня, 09:25

Общество
Сегодня в Липецке: бесплатный рок-концерт, приём у вице-мэра и деньги для предпринимателей
#Сегодня в Липецке
4
Сегодня в Липецке: бесплатный рок-концерт, приём у вице-мэра и деньги для предпринимателей

сегодня, 07:00

Общество