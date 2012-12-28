59-летней женщине посоветовали застраховать сбережения: она лишилась 295 000 рублей

А 58-летняя липчанка поверила «сотруднику ФСБ» и лишилась 570 000 рублей.

19 июня в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 59-летняя жительница Льва Толстого.– Ей позвонили сотрудники «Следственного комитета» и «Росфинмониторинга» и посоветовали застраховать свои деньги от мошенничества. В результате женщина лишилась 295 000 рублей, – рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.В Добринке 72-летняя женщина перевела 58 000 рублей на «безопасный счёт».26-летняя липчанка хотела купить детский матрас, перевела продавцу 3100 рублей, а тот оказался мошенником.А в липецкий отдел полиции №2 обратилась 58-летняя женщина, которая по совету «сотрудника ФСБ» под предлогом предотвращения оформления кредита на третьих лиц перевела на «безопасный счёт» 570 000 рублей.