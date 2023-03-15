Мошенник похитил со складов в Липецке и Казинке 170 холодильников-морозильников и 20 стиральных машин

Технику похитили со складов OОО «Вирпул РУС» и ООО «АстМаркет».

50-летнего ранее судимого жителя Ростовской области осудили за два мошенничества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере: на основании подложных документов была похищена бытовая техника со склада-терминала в Грязинском районе более чем на 1,7 миллиона рублей и более чем на 1,2 миллиона рублей — со склада в Липецке.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, 31 августа 2021 года мужчина вступил в сговор с неизвестными и решил обокрасть OОО «Вирпул РУС». Он подыскал грузовой тягач «Рено» с полуприцепом, на который были установлены заранее изготовленные подложные номера. Также были подготовлены поддельные паспорт и водительское удостоверение на имя ничего не знающего о готовящемся преступлении 50-летнего мужчины, в которые были вклеены фотографии 50-летнего жителя Ростовской области, договор-заявка на оказание транспортных услуг, заверенный поддельной печатью, а также фотографии свидетельств о регистрации тягача и полуприцепа, договор аренды транспорта без экипажа, трудовой договор с водителем, доверенность, которые отправили в OОО «Вирпул РУС» по электронной почте.



После этого 50-летний ранее судимый житель Ростовской области вместе с ничего не знавшим о преступлении мужчиной прибыли на склад в районе станции Казинка и загрузили 76 холодильников-морозильников марки «Стинол» и 20 стиральных машин «Индезит» на общую сумму 1 700 553 рубля.



А 2 сентября по той же схеме мужчина вывез технику со склада ООО «АстМаркет»: с территории ОО ТД «Антарес» на улице Ангарской были похищены 94 холодильника-морозильника «Атлант» на общую сумму 1 279 187 рублей.



По двум эпизодам части 4 статьи 159 УК РФ за мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.