Из-за весеннего паводка в Липецкой области введен режим повышенной готовности

Соответствующий указ подписал губернатор.



С 14 марта указом губернатора Липецкой области Игоря Артамонова на территории региона вводится режим повышенной готовности из-за паводка.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, документ касается органов управления и сил Липецкой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).



«Ответственным лицам поручено усилить контроль над уровнем воды. Информация об уровне воды на объектах, наиболее подверженных риску подтопления будет передаваться в Главное управление МЧС России по Липецкой области каждые три часа. Движение по участкам, попадающим в зону подтопления, будет ограничиваться или перекрываться, также будут организованы альтернативные пути объезда. Ответственные службы приведут в порядок ливневые канализации, водоотводные каналы, дорожные дренажные системы, расчистят русла рек и водостоки», - говорится в сообщении ГУ МЧС.



В то же время спасатели рассказали GOROD48, что прогноз развития паводка на ближайшую перспективу достаточно оптимистичный.

