Общество

49 минут назад

Из-за весеннего паводка в Липецкой области введен режим повышенной готовности

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#паводок
Из-за весеннего паводка в Липецкой области введен режим повышенной готовности

Соответствующий указ подписал губернатор.

С 14 марта указом губернатора Липецкой области Игоря Артамонова на территории региона вводится режим повышенной готовности из-за паводка.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, документ касается органов управления и сил Липецкой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

«Ответственным лицам поручено усилить контроль над уровнем воды. Информация об уровне воды на объектах, наиболее подверженных риску подтопления будет передаваться в Главное управление МЧС России по Липецкой области каждые три часа. Движение по участкам, попадающим в зону подтопления, будет ограничиваться или перекрываться, также будут организованы альтернативные пути объезда. Ответственные службы приведут в порядок ливневые канализации, водоотводные каналы, дорожные дренажные системы, расчистят русла рек и водостоки», - говорится в сообщении ГУ МЧС.

В то же время спасатели рассказали GOROD48, что прогноз развития паводка на ближайшую перспективу достаточно оптимистичный.
1 413
#паводок

Комментарии (1)

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Вася

41 минуту назад
Какой какой готовности ?
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