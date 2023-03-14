У стадиона «Металлург» провалился асфальт

Грунт под ним вымыло водой из прохудившегося водопровода. От водоснабжения отключены два дома.



Сегодня утром на проезжей части улицы Первомайской напротив стадиона «Металлург» провалилась часть асфальта. По данным мэрии, причиной провала стала утечка на водоводе диаметром 100 миллиметров.



- Энергетики уже начали восстановительные работы. От водоснабжения отключены дома №4 по улице Первомайской и №4 по площади Коммунальной. Сообщает пресс-служба администрации Липецка.



Место промоины ограждено водоналивными блоками, в ближайшее время энергетики выставят металлические барьеры. Сотрудники муниципального управления благоустройства уже обработали участок противогололёдными материалами. После устранения утечки ресурсники отремонтируют дорожное покрытие. Пока – только в зимнем варианте – с помощью песка и щебня. Асфальт уложат, как только позволит погода.



