Общество

сегодня, 09:09

У стадиона «Металлург» провалился асфальт

3 801
#отключения #утечка
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У стадиона «Металлург» провалился асфальт

Грунт под ним вымыло водой из прохудившегося водопровода. От водоснабжения отключены два дома. 

Сегодня утром на проезжей части улицы Первомайской напротив стадиона «Металлург» провалилась часть асфальта. По данным мэрии, причиной провала стала утечка на водоводе диаметром 100 миллиметров. 

 - Энергетики уже начали восстановительные работы. От водоснабжения отключены дома №4 по улице Первомайской и №4 по площади Коммунальной. Сообщает пресс-служба администрации Липецка. 

Место промоины ограждено водоналивными блоками, в ближайшее время энергетики выставят металлические барьеры. Сотрудники муниципального управления благоустройства уже обработали участок противогололёдными материалами. После устранения утечки ресурсники отремонтируют дорожное покрытие. Пока – только в зимнем варианте – с помощью песка и щебня. Асфальт уложат, как только позволит погода. 

3 801
#отключения #утечка
1

Комментарии (3)

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МестныйЯ

45 минут назад
Да не яма это! Это - спланированная и заранее организованная полоса препятствий для наших "любимых" бегунов-марафонцев. Главное - взять разбег))
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ZABSAN

50 минут назад
Сколько там не ремонтировали прорыв? На Катукова 28 родник бьет уже неделю - ждем очередной провал? Асфальт с дворового проезда уже "смыло"...
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Смех

сегодня, 09:23
Технологии горячего литья, позволяющем ремонтировать дороги в зимнее время, уже сто лет в обед, она даже имеет свои преимущества. Но мы же в Липецке)))
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