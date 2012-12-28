У 85-летней пенсионерки попросили попить воды и обокрали её на 460 тысяч рублей

По подозрению в краже арестована 50-летняя жительница Подмосковья.

В Краснинском районе с заявлением о краже денег и драгоценностей в полицию обратился 54-летний мужчина: его 85-летняя мать впустила в дом незнакомку, попросившую попить воды. Когда пенсионерка вышла в другую комнату, из шкатулки украли ювелирные украшения, а из комода — кошелёк с деньгами. Ущерб превысил 460 тысяч рублей.«По подозрению в краже арестована 50-летняя жительница Подмосковья. Драгоценности женщина сдала в ломбарды, а деньги потратила. Но часть похищенного всё же была изъята», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 158 УК РФ «Кража», санкции которой — до шести лет лишения свободы.