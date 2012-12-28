Сегодня в Липецке: в кукольном театре спектакль для взрослых, липчане запрещают начальству «тыкать»
Происшествия
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сегодня, 09:30
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У 85-летней пенсионерки попросили попить воды и обокрали её на 460 тысяч рублей
По подозрению в краже арестована 50-летняя жительница Подмосковья.
«По подозрению в краже арестована 50-летняя жительница Подмосковья. Драгоценности женщина сдала в ломбарды, а деньги потратила. Но часть похищенного всё же была изъята», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 158 УК РФ «Кража», санкции которой — до шести лет лишения свободы.
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