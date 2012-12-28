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сегодня, 09:30
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У 85-летней пенсионерки попросили попить воды и обокрали её на 460 тысяч рублей

По подозрению в краже арестована 50-летняя жительница Подмосковья.

В Краснинском районе с заявлением о краже денег и драгоценностей в полицию обратился 54-летний мужчина: его 85-летняя мать впустила в дом незнакомку, попросившую попить воды. Когда пенсионерка вышла в другую комнату, из шкатулки украли ювелирные украшения, а из комода — кошелёк с деньгами. Ущерб превысил 460 тысяч рублей.

«По подозрению в краже арестована 50-летняя жительница Подмосковья. Драгоценности женщина сдала в ломбарды, а деньги потратила. Но часть похищенного всё же была изъята», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 158 УК РФ «Кража», санкции которой — до шести лет лишения свободы.
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Комментарии (6)

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Сначала новые
А по фильму
17 минут назад
"Зашла старушка, попросила воды попить. А потом хватились, пианино пропало. "Очень неприятная история. Теперь не будет открывать незнакомым людям.
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александр
17 минут назад
я однажды отдал детскую кроватку в дар двум таджичкам, потом оказалось что еще и фотоаппарат
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...
20 минут назад
Даже знают места, где лежат деньги и ценности. Надо же. Или по наводке или чутье. Лучше никому не открывать. Магазины на каждом шагу и различные учреждения. Пусть зайдут и попросят воды.
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Ваш тренер
30 минут назад
Даже нет сомнения в национальности обокравшей...
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Как
41 минуту назад
только не стыдно!
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Все
42 минуты назад
Вышло по пословице.Не делай добра,не получишь зла.
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