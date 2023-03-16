Общество
6 минут назад
На восстановление самого красивого подземного перехода Липецка требуется 15 миллионов рублей
Мэрия ищет деньги на ремонт.
На ремонт гидроизоляции, стен и ступеней, а главное — на восстановление мозаики подземного перехода у Петровского спуска, который можно назвать визитной карточкой города, требуется чуть более 15 миллионов рублей. Такова оценка экспертов, рассказали в управлении главного смотрителя города. Проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта перехода разработана еще в прошлом году. Однако средства на ремонт пока не выделены. «Финансирование продолжает рассматриваться», - сообщили GOROD48 в администрации города.
Поcледний ремонт перехода проведен полтора года назад. Самарская компания заменила часть облицовки наружных конструкций перехода, перила, ступени и смонтировала сети наружного освещения.
Напомним, в мэрии ранее заявляли, что планируют отреставрировать переход у Петровского спуска к 320-летию Липецка. Летом прошлого года для помощи в реставрации мозаики инициативные липчане вместе с городскими архитекторами обратились в фонд сохранения исторического наследия «Внимание», того самого, который собрал деньги на восстановление «Гвоздики» — световой конструкции на фасаде дома по площади Мира.
Мозаика перехода выполнена в семидесятых годах прошлого века. В начале 2000-х на ее фоне сняли большой эпизод фильма Александра Велединского «Живой», с Андреем Чадовым в главной роли.
Поcледний ремонт перехода проведен полтора года назад. Самарская компания заменила часть облицовки наружных конструкций перехода, перила, ступени и смонтировала сети наружного освещения.
Напомним, в мэрии ранее заявляли, что планируют отреставрировать переход у Петровского спуска к 320-летию Липецка. Летом прошлого года для помощи в реставрации мозаики инициативные липчане вместе с городскими архитекторами обратились в фонд сохранения исторического наследия «Внимание», того самого, который собрал деньги на восстановление «Гвоздики» — световой конструкции на фасаде дома по площади Мира.
Мозаика перехода выполнена в семидесятых годах прошлого века. В начале 2000-х на ее фоне сняли большой эпизод фильма Александра Велединского «Живой», с Андреем Чадовым в главной роли.