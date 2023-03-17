Общество
14 минут назад
Максимальный уровень подъема воды в реке Воронеж ожидается в начале апреля
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Вызвать подъем воды могут дожди и таяние снега и льда на территории Тамбовской области.
По долгосрочному прогнозу областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, максимальный уровень подъема воды в реке Воронеж ожидается в начале апреля в пределах средних многолетних значений. Такие данные были озвучены на выездном заседании рабочей группы по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод на территории Липецка.
Как прозвучало на заседании, снег в Липецке растаял 15 марта, однако глубина промерзания почвы составляет 59 сантиметров при норме 44. А значит, есть опасения, что талая вода при неблагоприятном развитии событий может пойти «верхом». На реке Воронеж по основному руслу лед сошел, остаются забереги в затонах и местах со слабым течением. Отмечается плавный подъем уровня воды. На сегодняшний день он составляет 883 см над нулем графика поста и не достигает уровня средних многолетних значений (892 см). В целом с 9 марта по 16 марта зафиксировано повышение на 40 сантиметров;
Вызвать паводок могут дожди и таяние снега и льда на территории Тамбовской области. Подобное произошло 12 марта, когда продолжительный дождь спровоцировал подъем уровня в реке Студёнка, из-за чего на улице 9 Января подтопило несколько частных домовладений.
— Участники заседания, руководители департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии, управления по делам ГО и ЧС, территориальных округов, управлений благоустройства и главного смотрителя, побывали на Ниженке, где протекает ручей Студёный, проверили русло речки Липовки в Каменном логу и районе частного сектора на улицах Калинина и Радиаторной, а также осмотрели район Заречья. Везде паводковая ситуация спокойная, — сообщает пресс-служба мэрии.
Контроль над паводковой ситуацией в онлайн режиме осуществляется с помощью видеокамер, которые установлены в наиболее подверженных подтоплению местах. Ежедневно ситуацию мониторят городские спасатели.
Как прозвучало на заседании, снег в Липецке растаял 15 марта, однако глубина промерзания почвы составляет 59 сантиметров при норме 44. А значит, есть опасения, что талая вода при неблагоприятном развитии событий может пойти «верхом». На реке Воронеж по основному руслу лед сошел, остаются забереги в затонах и местах со слабым течением. Отмечается плавный подъем уровня воды. На сегодняшний день он составляет 883 см над нулем графика поста и не достигает уровня средних многолетних значений (892 см). В целом с 9 марта по 16 марта зафиксировано повышение на 40 сантиметров;
Вызвать паводок могут дожди и таяние снега и льда на территории Тамбовской области. Подобное произошло 12 марта, когда продолжительный дождь спровоцировал подъем уровня в реке Студёнка, из-за чего на улице 9 Января подтопило несколько частных домовладений.
— Участники заседания, руководители департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии, управления по делам ГО и ЧС, территориальных округов, управлений благоустройства и главного смотрителя, побывали на Ниженке, где протекает ручей Студёный, проверили русло речки Липовки в Каменном логу и районе частного сектора на улицах Калинина и Радиаторной, а также осмотрели район Заречья. Везде паводковая ситуация спокойная, — сообщает пресс-служба мэрии.
Контроль над паводковой ситуацией в онлайн режиме осуществляется с помощью видеокамер, которые установлены в наиболее подверженных подтоплению местах. Ежедневно ситуацию мониторят городские спасатели.
99