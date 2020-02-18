Общество

36 минут назад

Суд запретил липчанам ходить по мосту

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#мост
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Суд запретил липчанам ходить по мосту

Горожане наплевали на решение Фемиды.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета депутатам рассказали о транспортно-эксплуатационном состоянии мостов.

На балансе администрации Липецка - 21 мост. Еще в 2018 году вопрос их технического состояния стал приоритетным. В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства мэрии тогда была создана рабочая группа по исследованию мостов, но поставить диагнозы - это только полдела (состояние четырех мостов не известно даже специалистам). На «лечение» полуживых пациентов в городском бюджете как не было денег, так и нет.

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В итоге несколько мостов в Липецке уже признаны аварийными, а один - через железнодорожные пути по улице Гайдара - признан не пригодным к эксплуатации по решению Советского районного суда Липецка. Более того, суд обязал мэрию демонтировать его!



- Так что там, с мостом, в районе Карьера? - спросил у чиновников первый вице-спикер горсовета Федор Жигаров.

- По мосту на улице Гайдара есть предписание суда о прекращении движения по нему. Может быть, граждане им продолжают пользоваться, хотя там стоят запрещающие знаки и сигнальные ленты. По согласованию с РЖД мы отрабатывает вопрос его демонтажа. Стоимость проекта сноса моста - 2,1 миллиона рублей, - сообщил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Воронин.

В этом году на ремонт виадуков Липецка в муниципальном бюджете нашлось всего 16,8 млн рублей. Слезы! А ведь еще в апреле прошлого года на ремонт мостов в управлении главного смотрителя Липецка просили 30 миллионов. В этом году 13 млн рублей должно быть потрачено на ремонт подмостовых конструкций путепровода через Каменный лог по улице Терешковой, еще 3,8 миллиона - на «косметику» единственного в Липецке вантового моста, соединяющего улицы Доватора и Филипченко.

Специалисты считают острой потребность в ремонте еще четырех объектов: Октябрьского моста, а также мостов по улицам Клары Цеткин, Студеновской и Советской. Мост на улице Советской через речку Липовка, кстати, построен еще при Сталине, в 1948 году. О его состоянии еще в 2004 году, эксперты АНТЦ «Академархстройцентр» высказались так: «целесообразно строительство нового взамен существующего, так как реконструкция моста требует полной замены пролетных конструкций и береговых устоев, при этом затраты на реконструкцию будут сопоставимы со строительством нового моста».

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- Мы не спим, мы стараемся участвовать во всех федеральных программах, - ответил на упрек председателя депутатской комиссии Бориса Бондарева о столь мизерном выделении бюджетных средств на ремонт мостов Николай Воронин.

А вице-мэр Липецка Константин Власов добавил, что все мосты чиновниками проранжированы по степени аварийности, и что администрация «зафиксировала для себя программы на ближайшие 5-7 лет». В зачет власти вице-мэр поставил начавшееся строительство новой очереди моста в поселке Новая Жизнь, на что будет истрачено порядка 300 млн рублей.
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#мост
4

Комментарии (5)

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За 3 дня порежу.

35 секунд назад
Куплю мост на метолаломма самовывоз. Опыт в работе есть по Челябинский обл. Нагайбского района. Спросить цыгана с опытом.
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Житель

13 минут назад
На снос 2 лимона есть, а отремонтировать переход денег нет. Там новый сделать дешевле выйдет. Очумели он просто. С баланса всё хотят убрать. Тогда и администрацию разогнать-дорого содержать выходит!!!!!!!
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Ничё себе

18 минут назад
По воздоху, что ли, теперь летать, если по мосту нельзя ходить?!
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Житель

18 минут назад
А мост через липовку это стиль армянской работы. Ребята с такой работай без денег не когда не будут. Его же совсем недавно в божество вид привели ( наверное и гарантии ещё не закончились?).
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Всем раздать крылья

23 минуты назад
Летать-то по суду не запретили ещё ?
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