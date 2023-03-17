В правительстве области прошло заседание, которое можно было бы назвать «последним китайским предупреждением» органам местного самоуправления в отношении благоустройства.





Мэру Ельца Евгению Боровских и вице-мэру Липецка Анне Шамаевой очно, а остальным главам районов – в режиме ВКС член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, модератор площадки «Жилье и городская среда» Светлана Калинина рассказала о впечатлениях, которые у нее остались от трехдневной инспекции региона.Отметим, что гостья из Москвы похвалила губернатора Игоря Артамонова за то, что он в отличие от других ей известных глав регионов, понимает две вещи. Важность социальных объектов для населения и то, что у государства нет лишних денег на достройку детсадов, школ, больниц, поликлиник, объектов культуры и спорта. Но у нее много претензий к органам местного самоуправления, которые порой нерационально тратят казенные средства.Свой часовой монолог Светлана Калинина начала почти как президент страны: «Мне некогда уговаривать. Поэтому простите за резкие слова». Координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды сообщила, что посетила те объекты, которые критикуют жители области в своих обращениях.Указав на фотографии детской площадки у 24-й школы Ельца, которой только год, Светлана Калинина рассказала о системной ошибке заказчиков и подрядчиков. Первые не знают о спецификации применяемых для общественных объектов материалов, вторые строят кое-как, не думая, что качество работ может сказаться на здоровье и жизни детей и подростков. В итоге детские и спортивные городки построены из нелицензионного пластика, который становится хрупким на морозе или мягким на солнце. Опасность несут и места крепления конструкций – болты и карабины.Светлана Калинина сообщила шокирующую статистику от Следственного комитета: каждый день в России в время игр или занятий спортом травмируются и гибнут дети. За несколько последних лет пострадали 1023 ребенка.– Вы что, войну объявляете детям? Торчащий болт – это травмы лица, глаз, виска, шеи. Обезопасьте детей! Если на игровую или спортивную площадку вы стелите резину толщиной 0,9 сантиметра – это на два-три месяца. Но резина не для красоты. Это противоударное покрытие. Тоньше четырех сантиметров оно быть не должно. Отличной альтернативой резине, которая к тому же выделяет вредные для здоровья запахи, является искусственный газон с длинным ворсом. Такое покрытие вот уже несколько лет применяют в Ингушетии.Модератор площадки «Жилье и городская среда» призвала муниципалитеты установить у каждой качели информационную табличку с указанием веса и возраста пользователей. Она рассказала историю о приговоренном к 3,5 года лишения свободы мэре небольшого города, в котором под весом пожилой женщины оборвались качели, рассчитанные на детсадовцев. Светалана Калинина предложила органам местного самоуправления и прокуратуре в течение месяца провести инвентаризацию всех игровых и спортивных городков, установленных по нацпроектам, сверить установленное оборудование с указанной в конкурсной документации.Под огнем критики оказались те муниципалитеты, которые, как сказала Светлана Калинина, идут на поводу у столичных урбанистов. Которые, как, например, на набережной реки Матыры в Грязях построили пятиметровой высоты горку в виде маяка. И с этой горки на роликовых коньках или на скейтбордах съезжают дети. Такой экстрим может быть смертельным. Также ей не понравились узкие, «полтора на два метра пирсы над водой без всякого ограждения». «Мне непонятно, почему заказчик принял эти объекты в эксплуатацию!» Вредным элементом декора контролер из ОНФ назвала щепу и кору деревьев. В качестве негативного примера был приведен сквер Пушкина в Ельце. Корой подрядчики могут маскировать разные свои косяки. Те же болты, металлические или бетонные основания МАФов, качелей или аттракционов. Этот материал во много раз чаще песка кошки и собаки выбирают для своего туалета.– Каждый год на площадку 20 на 30 метров нужно подсыпать новую кору и щепу – на миллионы рублей. У вас таких денег на содержание объектов благоустройства нет. Зачем вы идете на поводу у модных тенденции? Пусть дизайнеры делают это на своих дачах. На вас лежит ответственность за жизнь и здоровье находящихся в общественных местах людей.А мэрию Липецка Светлана Калинина раскритиковала за то, что она вот уже три года судится с признанной банкротом компанией, занимавшейся благоустройством пространства у Комсомольского пруда (объект принимала команда Сергея Иванова). Наряду с решением проблемы возврата выброшенных на ветер бюджетных средств в правовом поле нельзя пускать на самотек нынешнее состояние сквера, в некоторых местах которого провалилась тротуарная плитка.– Кто вам сказал, что если дело в суде, то вы не имеете право чинить мостовую? По этим провалам в плитке люди ходят. И кого, как вы думаете, они клянут за то, что видят? – спросила член Центрального штаба у главного смотрителя Липецка Виталия Лесных.Светлана Калинина призвала придать парку Победы в Липецке статус семейного. «Лоббирование бизнеса должно перестать быть приоритетом. Парк должен работать 12 месяцев в году. В парке, в который вложены бюджетные средства, не должно быть поломанного оборудования. Качели и МАФы не должны быть расписаны граффити. Тут действует принцип разбитого окна. Если в нем тут же не поменять стекла, начнут разбивать и другие окна. Так и с граффити – если вы их не убираете сразу, их станет больше».Координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ оставила чиновникам список ГОСТов на детское и спортивное оборудование и ссылки на другую необходимую документацию для успешной реализации нацпроектов. Светлана Калинина пообещала муниципалитетам бесплатные вебинары и иную помощь, лишь бы только от нее был толк.– Наш губернатор научил относиться к любой жалобе как к подарку, – поблагодарил Светлану Калинину первый заместитель главы региона Александр Рябченко и тут же обязал глав органов местного самоуправления уже на следующей неделе предоставить ему планы по решению тех задач, которые были озвучены на этом круглом столе.