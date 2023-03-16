Общество

сегодня, 12:05

Облвоенком Валерий Герасименко: «В первую очередь ждем тех, кого давно не видели»

10 1767
#повестки
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Облвоенком Валерий Герасименко: «В первую очередь ждем тех, кого давно не видели»

Областной военный комиссар рассказал, кто в первую очередь получит повестки.

— В первую очередь ждем тех, кого давно не видели, — рассказал GOROD48 Валерий Герасименко, — Речь идет о гражданах, у которых изменились различные жизненные обстоятельства (родились дети, изменились место жительства, работа и т. д.), но они не уведомили об этом военкомат.

Военком еще раз подтвердил, что повестки рассылаются мужчинам в возрасте от 18 до 50 лет для уточнения электронной базы данных. По словам Валерия Герасименко, актуализацией базы данных военкоматы занялись с ноября прошлого года.

— Так как все приходится делать вручную: сверять документы, копировать их, пока выполнена лишь малая часть работы, — рассказал военный комиссар.

Напомним, о рассылке повесток для явки в военкоматы правительство области и областной военком заявили вчера. Рассылка называется плановой. Повестки пришлют по месту жительства или передадут через работодателя.
10 1767
#повестки
4

Комментарии (10)

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катукова 33

5 минут назад
смешно
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в СССР тоже проходили

10 минут назад
Либерал не из Липецка, это где в Израиле?
ответить

так получается

12 минут назад
низы, не хотят,верхи Не могут
ответить

Либерал не из Липецка

18 минут назад
У нас все проходят военную службу, даже женщины.
ответить

Мимоходом

25 минут назад
А беженцев с теперь уже наших регионов тоже ждут?
ответить

Ничего

32 минуты назад
мы не соскучились.
ответить

низы

33 минуты назад
Хитрый план ,как и с пенсионным возрастом
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Koммунист

46 минут назад
Мы уже далеко.
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Вася

50 минут назад
Годами сидели ничего не делали, а тут взялись работать. Неспроста.
ответить

Пессимист

53 минуты назад
«В первую очередь ждем тех, кого давно не видели». А золотую липецкую молодёжь вы хоть раз у себя видели?
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