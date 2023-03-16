Общество
сегодня, 12:05
Облвоенком Валерий Герасименко: «В первую очередь ждем тех, кого давно не видели»
Областной военный комиссар рассказал, кто в первую очередь получит повестки.
— В первую очередь ждем тех, кого давно не видели, — рассказал GOROD48 Валерий Герасименко, — Речь идет о гражданах, у которых изменились различные жизненные обстоятельства (родились дети, изменились место жительства, работа и т. д.), но они не уведомили об этом военкомат.
Военком еще раз подтвердил, что повестки рассылаются мужчинам в возрасте от 18 до 50 лет для уточнения электронной базы данных. По словам Валерия Герасименко, актуализацией базы данных военкоматы занялись с ноября прошлого года.
— Так как все приходится делать вручную: сверять документы, копировать их, пока выполнена лишь малая часть работы, — рассказал военный комиссар.
Напомним, о рассылке повесток для явки в военкоматы правительство области и областной военком заявили вчера. Рассылка называется плановой. Повестки пришлют по месту жительства или передадут через работодателя.
Военком еще раз подтвердил, что повестки рассылаются мужчинам в возрасте от 18 до 50 лет для уточнения электронной базы данных. По словам Валерия Герасименко, актуализацией базы данных военкоматы занялись с ноября прошлого года.
— Так как все приходится делать вручную: сверять документы, копировать их, пока выполнена лишь малая часть работы, — рассказал военный комиссар.
Напомним, о рассылке повесток для явки в военкоматы правительство области и областной военком заявили вчера. Рассылка называется плановой. Повестки пришлют по месту жительства или передадут через работодателя.
катукова 33
в СССР тоже проходили
так получается
Либерал не из Липецка
Мимоходом
Ничего
низы
Koммунист
Вася
Пессимист