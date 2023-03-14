Происшествия

46 минут назад

В промоину на улице Первомайской попал автомобиль «Шкода»

7 1084
#ДТП
В промоину на улице Первомайской попал автомобиль «Шкода»

Дыра начала образовываться в тот момент, когда по дороге ехала машина. У автомобиля повреждены колесо и подвеска.

Провал грунта на проезжей части на улицы Первомайской в Липецке стал причиной ДТП.

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По словам очевидцев, когда начал образовываться провал в него попал автомобиль «Шкода». У машины повреждены колесо и подвеска. Женщина-водитель не пострадала.

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Напомним, что, по данным мэрии, причиной провала стала утечка на водоводе диаметром 100 миллиметров. 

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 - Энергетики уже начали восстановительные работы. От водоснабжения отключены дома №4 по улице Первомайской и №4 по площади Коммунальной. Сообщает пресс-служба администрации Липецка.
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#ДТП

Комментарии (7)

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Житель Сокола

3 минуты назад
Сейчас как обычно, чопик поменяют, и всё будет норм.
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твк

9 минут назад
именно на этом месте уже проводились * ремонта водовода
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Мнение

17 минут назад
При нынешнем руководстве города и области, Липецку уже труба! Эффективные менеджеры одно слово! Ни одного грамотного специалиста!
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Надо

20 минут назад
всё менять! Всё и всех!
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Трость

30 минут назад
Нет такого диаметра водовода!!!)))
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Думаю

31 минуту назад
При правлении одной партии,России придёт труба.
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Ещё разок

33 минуты назад
Так видно участок уже ремонтировался, но как всегда с десятого раза сделаем качественно!!!
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