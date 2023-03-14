Происшествия
46 минут назад
В промоину на улице Первомайской попал автомобиль «Шкода»
Дыра начала образовываться в тот момент, когда по дороге ехала машина. У автомобиля повреждены колесо и подвеска.
Провал грунта на проезжей части на улицы Первомайской в Липецке стал причиной ДТП.
По словам очевидцев, когда начал образовываться провал в него попал автомобиль «Шкода». У машины повреждены колесо и подвеска. Женщина-водитель не пострадала.
Напомним, что, по данным мэрии, причиной провала стала утечка на водоводе диаметром 100 миллиметров.
- Энергетики уже начали восстановительные работы. От водоснабжения отключены дома №4 по улице Первомайской и №4 по площади Коммунальной. Сообщает пресс-служба администрации Липецка.
По словам очевидцев, когда начал образовываться провал в него попал автомобиль «Шкода». У машины повреждены колесо и подвеска. Женщина-водитель не пострадала.
Напомним, что, по данным мэрии, причиной провала стала утечка на водоводе диаметром 100 миллиметров.
- Энергетики уже начали восстановительные работы. От водоснабжения отключены дома №4 по улице Первомайской и №4 по площади Коммунальной. Сообщает пресс-служба администрации Липецка.
Житель Сокола
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