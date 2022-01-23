Когда на жизнь посмотришь трезво, то понимаешь – надо пить!

Итоги недели.





Тема этой же недели, как и прошлой – снег и все, что с ним связано. Но начнем мы наш обзор с другого – с нового Генерального плана развития Липецка. Тем более, что снег идет каждую зиму, а Генпланов для Липецка за 22 года придумали только три.

Обещать – не значит жениться

«Каким станет Липецк к 2042 году?» На этот вопрос попытались ответить в новосибирском «Гипрогорпроекте», разработавшем проект Генерального плана развития Липецка сразу в 20-летней перспективе. Его публичная презентация состоялась на этой неделе. О видении будущего нашего города рассказали начальник регионального управления строительства и архитектуры Антон Болгов и председатель департамента градостроительства и архитектуры Липецка Александр Пушилин.

Городская строительная Конституция, как и всякий такой документ, прекрасна. В ней – семь принципов. Первый из них – преимущественная застройка по программе реновации. Сейчас под снос определены уже 120 000 квадратных метров старого жилья. Реновацию чиновники обещают комплексную: вместе с социальной инфраструктурой. Второй принцип: Липецк – комплекс агломераций, связанных (третий принцип) новыми дорогами. В планах – строительство 17 новых развязок. Самая ожидаемая из них – мост, по которому с Боевого проезда можно будет сразу попасть на улицу Гагарина. Ну и несколько новых школ и детсадов, экология, набережные рек Воронеж и Липовка, единый кластер отдыха и спорта, который охватит зону от улицы 50 лет НЛМК до Городища и Центрального пляжа… Ну и давно обещанный крематорий!

Теперь мэрия ждет оценок этого документа профессиональным архитектурно-строительным сообществом и населением. Что скажут липчане, уже понятно из почти ста комментариев, оставленных читателями GOROD48. Среди них нет ни одного ни то что хвалебного, но даже нейтрального отзыва. Вот лишь некоторые из отзывов, не самые, кстати, злые:

– Где эти фантазеры будут через 20 лет, если они сами работают на должностях не более года?

– Хотите увидеть Липецк будущего - посмотрите на мкрн Елецкий, точечную застройку, «Катящиеся камни» и конечно же вершину «реновации» – Лысый остров!

– В 90-х годах уже писали, что к 2010 году будет развязка на кольце Трубного. Ещё недавно писали, что будет скоростное метро. Всего уже и не упомнишь.

– Коммунисты тоже рисовали в красках нашим родителям будущее, народ на это уже не ведётся.

Липчане не верят, что их мнение хоть что-то да значит. Так, взрыв возмущения вызвала публикация о том, что «На месте бывшего кинотеатра «Спутник» собираются построить детское кафе». Читатели вспомнили итоги прошедших в конце прошлого года общественных обсуждений, где большинством голосов сказали нет любому строительству на площади Победы, проголосовав за сквер.

– Так ведь шараш-конторе давали разрешение на РЕКОНСТРУКЦИЮ, а они снесли здание. И ведь не за день снесли кинотеатр, а из начальства, типа, никто ничего не видел. И даже после сноса здания была тишина довольно продолжительное время. Дело подсудное, а почему никаких движений «по закону»? Решили под шумок выгодное место отжать и сделать очередное «доходное» место? – укорил власти «МестныйЯ».

Итак, с начала 2000-х нам презентовали уже третий Генплан развития Липецка. Первый в 2009 году выполнили москвичи, второй в 2014-м – архитекторы Санкт-Петербурга. В документе образца 2014 года фигурировали метро и станция скоростной железной дорогой в районе пригорода Романово, которая когда-то соединит Москву и Сочи. Кстати, Генплан питерской разработки с нынешним новосибирским роднит одно: крематорий! Ни одна другая идея ОАО «РосНИПИУрбанистики» в новой липецкой градостроительной Конституции не вписалась, хотя там тоже было много изюма.

«Будем посмотреть» – такой была любимая поговорка экс-мэра Липецка Михаила Гулевского. Так что распечатываем предложения новосибирского «Гипрогорпроекта» и запасаемся попкорном на 20 лет.

Ударим лопатой по бездорожью!

Что будет с Липецком через 20 лет, неизвестно. Зато понятно, во что превращается город, если на него за неделю выпадает 137% месячной нормы осадков. В пятницу «Снегопад затормозил городской транспорт в Липецке» – рейсы выполнялись с опозданиями из-за заторов на дорогах. Тормозили движение автобусов и мелкие аварии (см. «В остановочном кармане на улице Неделина столкнулись два автобуса», «Маршрутка врезалась в припаркованную в кармане для транспорта иномарку», «Столкновение муниципальных автобусов заблокировало движение на улице 40 лет Октября»). В результате ДТП с участием легковых автомобилей на улице Катукова было полностью остановлено трамвайное движение в направлении к улице Меркулова. В итоге в ситуацию была вынуждена вмешаться даже силовики: «Липецкие прокуроры вышли на борьбу со снегом». Причем сотрудникам прокуратуры Правобережного района ходить далеко не пришлось: улица Октябрьская, на которой находится ведомство, из двухполосной превратилась в однополосную.

Большая проблемы – уборка снега во дворах. «Управляшки» жалуются на то, что не могут это сделать качественно из-за обилия машин жильцов многоэтажек. В понедельник «Евгения Уваркина предложила эвакуировать автомобили из липецких дворов». Мэр потребовала от управляющих компаний вывесить на подъездах график уборки дворов, чтобы жильцы в это время не оставляли свои машины. А уже во вторник стало понятно, что это невозможно: «В мэрии не знают, как быстро убрать из дворов мешающие уборке снега и вывозу мусора автомобили». Чиновники заявили, что не имеют возможности оперативно выяснять имена автовладельцев.

«Липчан могут привлечь к ответственности за препятствование работе снегоуборочной техники» – такой пункт может появиться с подачи мэрии в договорах, которые заключают собственники жилья с управляющими компаниями.

А вот какой план из трех пунктов предложил властям некий Юрик:

– 1. Вынести помойки на улицу и заезжать никуда не нужно. 2. Пожарники могут и таранить машины, если они мешают. 3. коммунальщикам чистить дорогу и тротуар, закапывая подход к машине ). А вообще Россия же огромная страна, но из-за жадности чиновников на землю и деньги ездим по маленьким улочкам. Просто расширьте проезды. И уже будет полегче всем.

«Количество жалоб по уборке снега колоссальное. Исчисляется сотнями по частному сектору» - заявил в горсовете начальник МБУ «Управление благоустройства Липецка» Алексей Романчукевич. Муниципалам не хватает техники и, главное, работников: 80 дворников и до 40% водителей и трактористов. В мэрии надеются, что увеличенная в январе зарплата до 25 тысяч рублей привлечет персонал. Говорят, кто-то уже звонил в отдел кадров муниципального предприятия.

GOROD48 спросил липчан: «Как вы оцениваете уборку Липецка от снега?» Ничего хорошего горожане о работе коммунальщиков не сказали. Кстати, «Ежедневно в травмпункты обращаются около 50-ти липчан» – медики фиксируют сезонные травмы лучезапястных и голеностопных суставов.

– В суд надо подавать за каждый ушиб! Может научатся следить за дорогами и тротуарами, – подал рацпредложение один из наших читателей.

За профессией гробовщика – настоящее и будущее

Одной из самых популярных новостей пятницы стала анекдотическая: «Женщину забыли и закрыли в похоронной конторе». Заработалась, очевидно (см. «Липецкстат: на ритуальные услуги липчане тратили больше, чем на парикмахерские»). На следующей неделе, кстати, счет официально умершим от ковида в регионе перевалит за три тысячи скончавшихся от болезни.

Медики начали готовиться к пятой волне заболеваемости COVID-19. В преддверии прихода «Омикрона» «Главный санитарный врач предложил ввести QR-коды для посещения алкомаркетов», предложил усилить контроль над масочным режимом (см. «Полицейские в автобусе: «Масочки надевайте!»), ограничить работу общепита (кроме доставки заказов) с 22.00 до 06.00. В свою очередь «Липецкие коммунисты потребовали отменить антиковидное постановление». В обращении к губернатору Игорю Артамонову коммунисты заявили, что раз в Госдуме сняли с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и президент РФ отменил свое поручение о доработке такого закона, то нет никакой законодательной основы для применения QR-кодов на региональном уровне.

Впрочем, на меры безопасности в местах массового пребывания граждан уже махнули рукой. В одном из ТЦ Липецка «QR-коды проверяли не подключенным к интернету смартфоном»! Но расслабляться не стоит. «Заболеваемость нарастает: за сутки выявлен 301 случай ковида» – сообщил вчера GOROD48. А в понедельник, 17 января, заболевших было чуть больше двухсот. Итого с начала недели заболели 1257 человек, умерли от инфекции - 34. Ну, и немного позитива: «Липецкие медики продолжат получать COVIDные выплаты». На борьбу с эпидемией чиновники выделят еще порядка четверти миллиарда рублей, благо денег сейчас в региональной казне избыток. В прошлом году областной бюджет был исполнен с рекордным профицитом: «Липецкий бюджет – чемпион России по сверхдоходам. Радоваться или задуматься?».

Ну и ну!

«В Липецке слепили из снега пожарную машину». Сделали это на досуге сотрудники МЧС. А потом выяснилось, что «У пожарной машины из снега появились конкуренты» – между подразделениями УГПС проходит конкурс на лучшую снежную или ледовую фигуру. На счету спасателей уже больше 50 снежных и ледовых скульптур, в числе которых звезды, новогодние елки и тигры-символы нового года. Вот только черепаху у одной из ПЧ сделали, кажется, зря.

«Суд не стал рассматривать дело спевшего гимн СССР липецкого депутата» и вернул материалы «административки» по статье 17.10 КоАП РФ «Нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации» в отношении парламентария Александра Ушакова полиции. А сколько было крику по этому поводу на сессии облсовета!

«Липчан призывают бурить лунки и делать проруби», чтобы не допустить замора рыбы в озерах и прудах. Эта новость вызвала как понимание ситуации, так и недоумение наших читателей:

– А с запретом выхода на лед от мэра Липецка что делать?

– То ты ходи туда, не ходи сюда, то бурить нельзя, то бури иди, то лови, то не лови, то помоги, то отвали, а то и к берегу за 50 м не подъезжай. Чё происходит?

– И где же 93 000 волонтеров (последний комментарий, очевидно, написал липчанин, узнавший из публикации «Каждый пятый житель Липецка – волонтер»: в мэрии сообщили о 76 городских добровольческих отрядах.

«24-летний липчанин убил ударом загипсованной руки коллегу по работе». Отмечавшие Новый год мужчины выпили и поссорились. После чего каменная рука одного из них опустилась на голову собутыльника. Признавшийся в грехе оказался судимым за мошенничество и отбывал наказание в виде исправительных работ на территории организации, где и произошел конфликт.