Общество

42 минуты назад

Липецкие медики продолжат получать COVIDные выплаты

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#медики #коронавирус
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Липецкие медики продолжат получать COVIDные выплаты

На борьбу с эпидемией направят еще порядка четверти миллиарда рублей.

Около 250 млн рублей дополнительно направят на борьбу с COVID-19 в Липецкой области, сообщает региональная администрация. 100 млн рублей из этой суммы выделены на лекарства амбулаторным больным, закупку кислорода в стационары, тесты для диагностики заболевания и аренду автотранспорта для учреждений здравоохранения.

Остальные деньги пойдут на дополнительные выплаты медикам. Они будут получать поддержку с февраля по апрель 2022 года. Фельдшерам будут доплачивать по 15 000 рублей, по 10 000 рублей — медсестрам. Эти выплаты назначены прервавшим отдых пенсионерам, а также вышедшим досрочно их декрета.

Врачи первичного звена могут рассчитывать на доплату в 30 000 рублей, которые также досрочно вышли из декретного отпуска или вернулись к работе с пенсии. Сотрудникам бригад «Скорой помощи» будут продлены выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку.
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#медики #коронавирус
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Комментарии (2)

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Елена

2 минуты назад
Одним медикам выплаты, а про водителей, поваров и прочий обслуживающий персонал не слова, пусть не в таком же размере но хоть добавляли бы деньги, туже зарплату медикам должен бухгалтер начислить и перечислить им на счета за свои 20 тыс., прочий персонал у нас в стране, который работает на государство не в почете, скоро медики будут сами себя обслуживать с такой политикой государства.
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Значит

14 минут назад
Ковид никогда незакончится.
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