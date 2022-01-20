Липецкие медики продолжат получать COVIDные выплаты

На борьбу с эпидемией направят еще порядка четверти миллиарда рублей.

Около 250 млн рублей дополнительно направят на борьбу с COVID-19 в Липецкой области, сообщает региональная администрация. 100 млн рублей из этой суммы выделены на лекарства амбулаторным больным, закупку кислорода в стационары, тесты для диагностики заболевания и аренду автотранспорта для учреждений здравоохранения.



Остальные деньги пойдут на дополнительные выплаты медикам. Они будут получать поддержку с февраля по апрель 2022 года. Фельдшерам будут доплачивать по 15 000 рублей, по 10 000 рублей — медсестрам. Эти выплаты назначены прервавшим отдых пенсионерам, а также вышедшим досрочно их декрета.



Врачи первичного звена могут рассчитывать на доплату в 30 000 рублей, которые также досрочно вышли из декретного отпуска или вернулись к работе с пенсии. Сотрудникам бригад «Скорой помощи» будут продлены выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку.