На 24 улицах Липецка отключат холодную воду

9 октября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Водопьянова 70, улица 8 Марта, 17/2, улица Коммунальная, 9в, улица Пестеля, 10 – без холодной воды временно останутся жители 9 и 15 микрорайонов, части центра Липецка, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 70 по улице Водопьянова, №№ 16, 22, 23, 24, 25, 35, 35а, 35б, 36, 37 в 15-м микрорайоне, № 17/2 по улице 8 Марта, №№ 58, 61, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 80а, 87, 88, 88а, 90 по улице Октябрьской, № 13 в переулке Костенко, №№ 5, 8, 8а, 9, 9б, 41 на площади Коммунальной, № 2 на площади Театральной, №№ 2, 2б, 4, 14а на площади Торговой, №№ 30, 32, 34, 38, 40, 57, 58, 59, 59а, 63а, 65, 77в, 79, 81, 83, 85 по улице Первомайской, №№ 1, 3, 3а, 5, 7 по улице Барашева, №№ 1, 3, 4, 4а по улице Ворошилова, №№ 1а, 2, 2а, 3, 4, 6, 8, 10 по улице Горького, №№ 3, 4, 5, 10, 12, 14а, соор. 14 по улице Коммунальной, №№ 10, 14а, 14б, 14в, 14г, 14д по улице Неделина, № 11 по улице Скороходова, №№ 7, 13а, 13а/2, 21, 25, 27, 33, 35, 39 по улице Советской, №№ 6, 11, 12, 14, 15, 27, 29, 30, 32, 34, 43, соор.6, соор.15 по улице Фрунзе, №№ 34, 36, 36а, 38, 38/3, 38/4, 38/5 по улице Пестеля, №№ 36, 38 по улице Авиационной, № 33 по улице Московской, в частном секторе улиц Бескрайней, Авиационной, Пестеля, переулков Костенко, Макаренко, Рылеева.Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.9 октября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 19 по улице Бригадной, №№ 11, 63 по улице Локомотивной, №№ 4, 22 по улице Шаумяна, № 17 по улице Череповецкой, №№ 1а, 1в по улице Неделина, № 43 по улице Фрунзе, № 5 по улице Ангарской, №№ 43, 46б, 53, 77к, 77н, 83а, 87б по улице Юношеской, № 8 по улице Нестерова, № 10 по улице Качалова, №№ 105, 107а, 107в, 107д по улице Ковалева, №№ 1, 4, 5, 11, 13, 13у, 30, 238, 288, 289, 302, 302н, 304, 306, 312, 315, 352, 408, 411, 445, 457, 461, 467, 478, 483, 508, 739, 743, 766, 772, 789, 792, 867 в садоводчестве «Горняк», №№ 113, 211, 337 в садоводчестве «Спутник-2», обесточат поселок Казинка, районы Цемзавода и Центролита, улицы Ладыгина, Писарева, садоводчества «Спутник», «Строитель».