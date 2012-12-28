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31 минуту назад
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На 24 улицах Липецка отключат холодную воду

9 октября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Водопьянова 70, улица 8 Марта, 17/2, улица Коммунальная, 9в, улица Пестеля, 10 – без холодной воды временно останутся жители 9 и 15 микрорайонов, части центра Липецка, сообщили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 70 по улице Водопьянова, №№ 16, 22, 23, 24, 25, 35, 35а, 35б, 36, 37 в 15-м микрорайоне, № 17/2 по улице 8 Марта, №№ 58, 61, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 80а, 87, 88, 88а, 90 по улице Октябрьской, № 13 в переулке Костенко, №№ 5, 8, 8а, 9, 9б, 41 на площади Коммунальной, № 2 на площади Театральной, №№ 2, 2б, 4, 14а на площади Торговой, №№ 30, 32, 34, 38, 40, 57, 58, 59, 59а, 63а, 65, 77в, 79, 81, 83, 85 по улице Первомайской, №№ 1, 3, 3а, 5, 7 по улице Барашева, №№ 1, 3, 4, 4а по улице Ворошилова, №№ 1а, 2, 2а, 3, 4, 6, 8, 10 по улице Горького, №№ 3, 4, 5, 10, 12, 14а, соор. 14 по улице Коммунальной, №№ 10, 14а, 14б, 14в, 14г, 14д по улице Неделина, № 11 по улице Скороходова, №№ 7, 13а, 13а/2, 21, 25, 27, 33, 35, 39 по улице Советской, №№ 6, 11, 12, 14, 15, 27, 29, 30, 32, 34, 43, соор.6, соор.15 по улице Фрунзе, №№ 34, 36, 36а, 38, 38/3, 38/4, 38/5 по улице Пестеля, №№ 36, 38 по улице Авиационной, № 33 по улице Московской, в частном секторе улиц Бескрайней, Авиационной, Пестеля, переулков Костенко, Макаренко, Рылеева. 
Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

9 октября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 19 по улице Бригадной, №№ 11, 63 по улице Локомотивной, №№ 4, 22 по улице Шаумяна, № 17 по улице Череповецкой, №№ 1а, 1в по улице Неделина, № 43 по улице Фрунзе, № 5 по улице Ангарской, №№ 43, 46б, 53, 77к, 77н, 83а, 87б по улице Юношеской, № 8 по улице Нестерова, № 10 по улице Качалова, №№ 105, 107а, 107в, 107д по улице Ковалева, №№ 1, 4, 5, 11, 13, 13у, 30, 238, 288, 289, 302, 302н, 304, 306, 312, 315, 352, 408, 411, 445, 457, 461, 467, 478, 483, 508, 739, 743, 766, 772, 789, 792, 867 в садоводчестве «Горняк», №№ 113, 211, 337 в садоводчестве «Спутник-2», обесточат поселок Казинка, районы Цемзавода и Центролита, улицы Ладыгина, Писарева, садоводчества «Спутник», «Строитель». 
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Комментарии (1)

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Молодцы
21 минуту назад
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