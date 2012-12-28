Общество
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31 минуту назад
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На 24 улицах Липецка отключат холодную воду
9 октября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Водопьянова 70, улица 8 Марта, 17/2, улица Коммунальная, 9в, улица Пестеля, 10 – без холодной воды временно останутся жители 9 и 15 микрорайонов, части центра Липецка, сообщили в компании.
Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
9 октября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 19 по улице Бригадной, №№ 11, 63 по улице Локомотивной, №№ 4, 22 по улице Шаумяна, № 17 по улице Череповецкой, №№ 1а, 1в по улице Неделина, № 43 по улице Фрунзе, № 5 по улице Ангарской, №№ 43, 46б, 53, 77к, 77н, 83а, 87б по улице Юношеской, № 8 по улице Нестерова, № 10 по улице Качалова, №№ 105, 107а, 107в, 107д по улице Ковалева, №№ 1, 4, 5, 11, 13, 13у, 30, 238, 288, 289, 302, 302н, 304, 306, 312, 315, 352, 408, 411, 445, 457, 461, 467, 478, 483, 508, 739, 743, 766, 772, 789, 792, 867 в садоводчестве «Горняк», №№ 113, 211, 337 в садоводчестве «Спутник-2», обесточат поселок Казинка, районы Цемзавода и Центролита, улицы Ладыгина, Писарева, садоводчества «Спутник», «Строитель».
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