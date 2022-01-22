Коронавирус

33 минуты назад

Заболеваемость нарастает: за сутки выявлен 301 случай ковида

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#коронавирус
Заболеваемость нарастает: за сутки выявлен 301 случай ковида

Семь человек от COVID-19 умерли.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлен 301 случай инфицирования коронавирусом, 
324 из ранее заболевших COVID-19 выздоровели, семь человек от болезни умерли. Такие данные приводит сайт стопкоронавирус.рф. Напомним, в последний раз более 300 выявленных за сутки случаев пришлись на 22 декабря прошлого года.

С начала эпидемии, по данным сайта, в Липецкой области выявлены 87 543 случаев инфицирования коронавирусом, 81 00 из заболевших выздоровели, 2 967 человек от COVID-19 умерли.

В России за минувшие сутки выявлены 57 212 случаев заболевания, 25 525 человек выздоровели, 681 человек от COVID-19 умер.

С начала эпидемии в нашей стране COVID-19 заболели 11 044 986 человек, 10 000 577 из них выздоровели, 325 433 человек умерли.





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#коронавирус

Комментарии (4)

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Кристина

1 минуту назад
Омикрон то уже выявлен? Или у нас нет таких тестов?
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Горожанка

18 минут назад
Все уже поняли что этой дрянью,не важно какого названия или мутации, переболеют все. Важно другое,чтобы была меньше смертность и врачи реально помогали. Ведь в России такая высокая смертность!
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Ну и что

23 минуты назад
Все знают откуда ветер дует, только проснуться не могут!
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ссср

25 минут назад
откуда дровишки из за бугра закройте бугор и не пудрите людям мозги
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