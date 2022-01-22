Коронавирус
33 минуты назад
Заболеваемость нарастает: за сутки выявлен 301 случай ковида
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Семь человек от COVID-19 умерли.
За минувшие сутки в Липецкой области выявлен 301 случай инфицирования коронавирусом,
324 из ранее заболевших COVID-19 выздоровели, семь человек от болезни умерли. Такие данные приводит сайт стопкоронавирус.рф. Напомним, в последний раз более 300 выявленных за сутки случаев пришлись на 22 декабря прошлого года.
С начала эпидемии, по данным сайта, в Липецкой области выявлены 87 543 случаев инфицирования коронавирусом, 81 00 из заболевших выздоровели, 2 967 человек от COVID-19 умерли.
В России за минувшие сутки выявлены 57 212 случаев заболевания, 25 525 человек выздоровели, 681 человек от COVID-19 умер.
С начала эпидемии в нашей стране COVID-19 заболели 11 044 986 человек, 10 000 577 из них выздоровели, 325 433 человек умерли.
324 из ранее заболевших COVID-19 выздоровели, семь человек от болезни умерли. Такие данные приводит сайт стопкоронавирус.рф. Напомним, в последний раз более 300 выявленных за сутки случаев пришлись на 22 декабря прошлого года.
С начала эпидемии, по данным сайта, в Липецкой области выявлены 87 543 случаев инфицирования коронавирусом, 81 00 из заболевших выздоровели, 2 967 человек от COVID-19 умерли.
В России за минувшие сутки выявлены 57 212 случаев заболевания, 25 525 человек выздоровели, 681 человек от COVID-19 умер.
С начала эпидемии в нашей стране COVID-19 заболели 11 044 986 человек, 10 000 577 из них выздоровели, 325 433 человек умерли.
4 416
Кристина
Горожанка
Ну и что
ссср