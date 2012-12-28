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сегодня, 08:14
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«Чери» улетел в кювет под Липецком

Женщина-водитель автомобиля госпитализирована.

Днём 7 сентября в Липецком округе с трассы Орёл — Тамбов съехал в кювет автомобиль «Чери». С места аварии была госпитализирована 30-летняя женщина-водитель. По данным Госавтоинспекции, она не справилась с управлением.

Вчера на дорогах области автоинспекторы зарегистрировали 12 столкновений автомобилей, эти аварии обошлись без пострадавших.

«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 3319 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены три водителя, за неиспользование ремней безопасности — 51.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3012 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 143 нарушения», — сообщает Госавтоинспекция.
авария
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Старенький
сегодня, 08:37
Это ещё гололёда нет!
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Садовод
сегодня, 08:25
не справилась она не с управлением, а с телефоном
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