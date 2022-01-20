Общество

сегодня, 16:21

Липецкие прокуроры вышли на борьбу со снегом

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#прокуратура #снег
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Липецкие прокуроры вышли на борьбу со снегом

Совместно с сотрудниками ГИБДД они начали рейды по нерасчищенным дорогам.

Снежная зима прибавила работы не только коммунальщикам, но и прокурорам. В начале недели прокуратура области направила в райпрокуратуры указание проверить качество уборки дорог и дворов в Липецке. В рейды прокуроры отправились совместно с сотрудниками ГИБДД.

— Климатические условия в начале года стали основанием для организации проверки исполнения специализированными организациями и дорожными службами своих обязанностей, — пояснили в пресс-службе ведомства.



Помощнику прокурора Правобережного района Ирине Юдаевой сегодня даже ходить далеко не пришлось. Улица Октябрьская, на которой находится районная прокуратура, из двухполосной превратилась в однополосную. Ее до сих пор толком не расчистили. Справедливости ради надо отметить, что вина в этом не только коммунальщиков. Водители наставили автомобили вдоль проезжей части.

Пройдя чуть дальше, на перекресток улиц Октябрьской и Горького, прокурор и сотрудник ГИБДД увидели огромный сугроб у пешеходного перехода. Тоже непорядок.

Все нарушения, которые выявляются в ходе рейдов, фотографируют, позже будут вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях. По федеральному закону «О безопасности дорожного движения» качество дороги должно позволять по ней беспрепятственное передвижение. Проезжая часть не должна сужаться из-за неубранного снега, возле пешеходных переходов и остановок общественного транспорта не должно быть больших сугробов.

— За несоблюдение правил в сфере безопасности дорожного движения предусмотрена административная ответственность по ч.1.ст. 12.34 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает штраф для должностных лиц от 20 000 до 30 000 рублей, для юридических лиц — от 200 000 до 300 000 рублей, — рассказала Ирина Юдаева.

Кроме того, по результатам проверок прокуратуры внесут представления в адрес уполномоченных организаций для устранения нарушений. Судя по прогнозу погоды, снега в этом году выпадет еще много. Так что представителям надзорного ведомства не раз придется фотографировать сугробы.    
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#прокуратура #снег
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Комментарии (23)

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Мимоходом

5 минут назад
Assenizator, смотри, накаркаешь, мэрша запретит на машинах ездить до весны.
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Мимоходом

8 минут назад
А на ул. Зегеля прокуроры не приходили? Там из четырех полос только две осталось. И даже снег не причём.
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Житель

9 минут назад
Проверять дело не хитрое, с лопатами надо выходить!
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Семен Семеныч

13 минут назад
Кто победил???
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Житель Сокола

21 минуту назад
Дорогой МБУ по уборке города, не рви сердце. Скоро масленица с 28 февраля по 6 марта, считай весна, всё само растает. Не успеете глазом моргнуть, как будете песок мести, ой какой песок, вы же им только на бумаге посыпаете.
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Lip

23 минуты назад
Проверять есть кому, а убирать некому.
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Житель Сокола

27 минут назад
Вы на улицу Интернациональная зайдите, там одной машине тесно проехать, не чищено и машинами всё заставлено, пешеходы пытаются ползти по тротуару, которого нету, сплошной лед и каша, зато возле УВД не снежинки, всё вычищено. Соседние улицы Плеханова и Ленина не чищены. По Ленина у пешеходных переходов сугробы, пешеходов не видно.
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:(

33 минуты назад
И эти без лопат :(
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Липчанин

34 минуты назад
Кроме * , на всех остальных дорогах проезжая часть с правой стороны УЖЕ сузилась на 1,5 метра. А с левой стороны дороги вообще не чистят, т. к. на снегосдвигающих машинах лопаты повёрнуты вправо. Каждый день СМИ пишут, что на уборке снега трудятся столько-то уборочной техники. Кто нибудь сидел эту технику? В некоторых местах убрали снег вдоль дорог, но слой в 15- 20 см. остался, поэтому машины там проехать не могут. И это уборка?
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Assenizator

34 минуты назад
"По федеральному закону «О безопасности дорожного движения» качество дороги должно позволять по ней беспрепятственное передвижение." - А вы запретите снегу падать. Всё подряд запрещаете, а снежок не можете?
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