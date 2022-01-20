Липецкие прокуроры вышли на борьбу со снегом

Совместно с сотрудниками ГИБДД они начали рейды по нерасчищенным дорогам.

Снежная зима прибавила работы не только коммунальщикам, но и прокурорам. В начале недели прокуратура области направила в райпрокуратуры указание проверить качество уборки дорог и дворов в Липецке. В рейды прокуроры отправились совместно с сотрудниками ГИБДД.— Климатические условия в начале года стали основанием для организации проверки исполнения специализированными организациями и дорожными службами своих обязанностей, — пояснили в пресс-службе ведомства.Помощнику прокурора Правобережного района Ирине Юдаевой сегодня даже ходить далеко не пришлось. Улица Октябрьская, на которой находится районная прокуратура, из двухполосной превратилась в однополосную. Ее до сих пор толком не расчистили. Справедливости ради надо отметить, что вина в этом не только коммунальщиков. Водители наставили автомобили вдоль проезжей части.Пройдя чуть дальше, на перекресток улиц Октябрьской и Горького, прокурор и сотрудник ГИБДД увидели огромный сугроб у пешеходного перехода. Тоже непорядок.Все нарушения, которые выявляются в ходе рейдов, фотографируют, позже будут вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях. По федеральному закону «О безопасности дорожного движения» качество дороги должно позволять по ней беспрепятственное передвижение. Проезжая часть не должна сужаться из-за неубранного снега, возле пешеходных переходов и остановок общественного транспорта не должно быть больших сугробов.— За несоблюдение правил в сфере безопасности дорожного движения предусмотрена административная ответственность по ч.1.ст. 12.34 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает штраф для должностных лиц от 20 000 до 30 000 рублей, для юридических лиц — от 200 000 до 300 000 рублей, — рассказала Ирина Юдаева.Кроме того, по результатам проверок прокуратуры внесут представления в адрес уполномоченных организаций для устранения нарушений. Судя по прогнозу погоды, снега в этом году выпадет еще много. Так что представителям надзорного ведомства не раз придется фотографировать сугробы.