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Общество
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сегодня, 08:45
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Двое депортированы, 10 — выдворены из России, у 21 иностранца отозваны виды на жительство
Полицейские рассказали о результатах рейдов по стройкам.
10 иностранцев выдворены за пределы Российской Федерации, ещё двое будут депортированы, у 21 мигранта отозваны виды на жительство.
«Кроме того, принято 15 решений о неразрешении въезда в Российскую Федерацию. Основаниями для этого, в частности, стали нарушения правил миграционного учёта и режима пребывания, осуществление трудовой деятельности без соответствующих разрешительных документов, наличие непогашенной судимости, уклонение от уплаты административных штрафов, предоставление ложных сведений при оформлении документов, а также неоднократное привлечение к административной ответственности», — рассказали в УМВД РФ по Липецкой области.
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