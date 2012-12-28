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сегодня, 08:45
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Двое депортированы, 10 — выдворены из России, у 21 иностранца отозваны виды на жительство

Полицейские рассказали о результатах рейдов по стройкам.

В Липецке во время второго этапа операции «Нелегал — 2026» полицейские возбудили три уголовных дела, выявили 171 административное правонарушение в сфере миграции. В том числе нарушения правил пребывания иностранцев в России, их незаконное привлечение к работе и работу без разрешений.

10 иностранцев выдворены за пределы Российской Федерации, ещё двое будут депортированы, у 21 мигранта отозваны виды на жительство.

«Кроме того, принято 15 решений о неразрешении въезда в Российскую Федерацию. Основаниями для этого, в частности, стали нарушения правил миграционного учёта и режима пребывания, осуществление трудовой деятельности без соответствующих разрешительных документов, наличие непогашенной судимости, уклонение от уплаты административных штрафов, предоставление ложных сведений при оформлении документов, а также неоднократное привлечение к административной ответственности», — рассказали в УМВД РФ по Липецкой области.

миграция
иностранцы
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Комментарии (1)

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47 минут назад
В Сселках много на новостройках,и никто их не проверяет,т.к.некому.
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