Политика

54 минуты назад

Суд не стал рассматривать дело спевшего гимн СССР липецкого депутата

16 854
#Александр Ушаков #гимн
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Суд вернул дело в полицию.

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В мировом судебном участке Советского суда не стали рассматривать дело об административном правонарушении депутата Липецкого областного Совета Александра Ушакова.

Напомним, в конце прошлого года на комиссии по депутатской этике Липецкого областного Совета депутаты решили обратиться в полицию, чтобы она оценила поведение Александра Ушакова, который во время окончания сессии спел под музыку гимна России слова «Союз нерушимый республик свободных», да еще и пританцовывал, как показалось некоторым. Пожаловался на коллегу депутат-единоросс Максим Толстопятов.

Полицейские составили на Александра Ушакова протокол об административном нарушении по статье 17.10 КоАП РФ «Нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации» и направили его в Советский суд.

Однако судебного заседания не случилось. Суд вернул протокол в полицию, руководствуясь п. 4 ч. 1. ст. 29.4 КоАП РФ «О возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела, в случае составления протокола и оформления других материалов дела неправомочными лицами, неправильного составления протокола и оформления других материалов дела либо неполноты представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела», пояснили в суде.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области сообщили GOROD48 что полиция материал из суда пока не получила.

Любопытно, что примерно в то же время, когда Александр Ушаков пел гимн, сборная России по хоккею играла в Кубке Первого канала в свитерах с надписью СССР. Это показывали на всю страну. 
16 854
#Александр Ушаков #гимн
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Комментарии (16)

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И что же

4 минуты назад
За это судить, это глупо, он вспомнил хорошие времена, вот и спел.
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Однако

13 минут назад
Советский суд не стал судить и карать за символ СССР
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кокс

13 минут назад
Я люблю Россию я любил и СССР мы одна Страна мы продолжатель СССР и мы должны иметь возможность исполнять оба гимна.
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яяя

17 минут назад
До 1944 гимном СССР был "Интернационал", ранее "Боже царя храни". Депутаты могут попробовать также станцевать кадриль, полонез во время гимна. Хочется увидеть край возможностей, что можно делать, а что нельзя. Ушаков, жги
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Гость

19 минут назад
Патриот своей партии,вот кривляться не льзя это плохо
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Народ

28 минут назад
Нашим слугам нечем заняться? Это просто позор какой-то, ещё и полицию втянули в свои разборки.
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липчанка

31 минуту назад
На арене цирка второе отделение стартовало!?
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Скажу честно

37 минут назад
Три татушки три тата я тоже горлопанить могу и что теперь меня в суд тащить. Пусть горлопанит может на программу голос поедет.
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Иван

39 минут назад
Депутаты развлекаются, подражают своим старшим в ГД.
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Позор

40 минут назад
Правящей партии.
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