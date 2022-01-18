Политика
54 минуты назад
Суд не стал рассматривать дело спевшего гимн СССР липецкого депутата
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Суд вернул дело в полицию.
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В мировом судебном участке Советского суда не стали рассматривать дело об административном правонарушении депутата Липецкого областного Совета Александра Ушакова.
Напомним, в конце прошлого года на комиссии по депутатской этике Липецкого областного Совета депутаты решили обратиться в полицию, чтобы она оценила поведение Александра Ушакова, который во время окончания сессии спел под музыку гимна России слова «Союз нерушимый республик свободных», да еще и пританцовывал, как показалось некоторым. Пожаловался на коллегу депутат-единоросс Максим Толстопятов.
Полицейские составили на Александра Ушакова протокол об административном нарушении по статье 17.10 КоАП РФ «Нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации» и направили его в Советский суд.
Однако судебного заседания не случилось. Суд вернул протокол в полицию, руководствуясь п. 4 ч. 1. ст. 29.4 КоАП РФ «О возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела, в случае составления протокола и оформления других материалов дела неправомочными лицами, неправильного составления протокола и оформления других материалов дела либо неполноты представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела», пояснили в суде.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области сообщили GOROD48 что полиция материал из суда пока не получила.
Любопытно, что примерно в то же время, когда Александр Ушаков пел гимн, сборная России по хоккею играла в Кубке Первого канала в свитерах с надписью СССР. Это показывали на всю страну.
Напомним, в конце прошлого года на комиссии по депутатской этике Липецкого областного Совета депутаты решили обратиться в полицию, чтобы она оценила поведение Александра Ушакова, который во время окончания сессии спел под музыку гимна России слова «Союз нерушимый республик свободных», да еще и пританцовывал, как показалось некоторым. Пожаловался на коллегу депутат-единоросс Максим Толстопятов.
Полицейские составили на Александра Ушакова протокол об административном нарушении по статье 17.10 КоАП РФ «Нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации» и направили его в Советский суд.
Однако судебного заседания не случилось. Суд вернул протокол в полицию, руководствуясь п. 4 ч. 1. ст. 29.4 КоАП РФ «О возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела, в случае составления протокола и оформления других материалов дела неправомочными лицами, неправильного составления протокола и оформления других материалов дела либо неполноты представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела», пояснили в суде.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области сообщили GOROD48 что полиция материал из суда пока не получила.
Любопытно, что примерно в то же время, когда Александр Ушаков пел гимн, сборная России по хоккею играла в Кубке Первого канала в свитерах с надписью СССР. Это показывали на всю страну.
16 854
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