Общество
сегодня, 16:42
Снегопад затормозил городской транспорт в Липецке
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На линию вышли все автобусы и трамваи, но есть задержки в их движении.
Выпуск всех автобусов и трамваев на линию проходит по плану, сообщили GOROD48 в департаменте транспорта Липецка. Но рейсы всех муниципальных маршрутов, выполняются с опозданиями из-за заторов на дорогах и снижения скорости транспортных потоков.
- Увеличение времени рейсов приводит к прибытию автобусов и трамваев на конечные остановки с опозданиями и, в результате - к потере части рейсов, запланированных расписаниями, - рассказали в департаменте транспорта.
Тормозят движение общественного транспорта и мелкие аварии. Сегодня в результате ДТП, произошедшего между легковыми автомобилями на улице Катукова в районе пересечения трамвайных путей, было полностью остановлено трамвайное движение в направлении к улице Меркулова. Из-за аварии в районе остановки «21 микрорайон» скопились трамвайные вагоны, была не выполнена часть рейсов.
Сейчас движение восстановлено.
Напомним, что к 21 января в Липецке выпало 137% месячной нормы осадков.
- Увеличение времени рейсов приводит к прибытию автобусов и трамваев на конечные остановки с опозданиями и, в результате - к потере части рейсов, запланированных расписаниями, - рассказали в департаменте транспорта.
Тормозят движение общественного транспорта и мелкие аварии. Сегодня в результате ДТП, произошедшего между легковыми автомобилями на улице Катукова в районе пересечения трамвайных путей, было полностью остановлено трамвайное движение в направлении к улице Меркулова. Из-за аварии в районе остановки «21 микрорайон» скопились трамвайные вагоны, была не выполнена часть рейсов.
Сейчас движение восстановлено.
Напомним, что к 21 января в Липецке выпало 137% месячной нормы осадков.
6 1195
Сергей 13
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Снегопад затормозил
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