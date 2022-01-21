Общество

сегодня, 16:42

Снегопад затормозил городской транспорт в Липецке

6 1195
#снегопад #общественный транспорт
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Снегопад затормозил городской транспорт в Липецке

На линию вышли все автобусы и трамваи, но есть задержки в их движении.

Выпуск всех автобусов и трамваев на линию проходит по плану, сообщили GOROD48 в департаменте транспорта Липецка. Но рейсы всех муниципальных маршрутов, выполняются с опозданиями из-за заторов на дорогах и снижения скорости транспортных потоков. 

- Увеличение времени рейсов приводит к прибытию автобусов и трамваев на конечные остановки с опозданиями и, в результате - к потере части рейсов, запланированных расписаниями, - рассказали  в департаменте транспорта.

Тормозят движение общественного транспорта и мелкие аварии. Сегодня в результате ДТП, произошедшего между легковыми автомобилями на улице Катукова в районе пересечения трамвайных путей, было полностью остановлено трамвайное движение в направлении к улице Меркулова. Из-за аварии в районе остановки «21 микрорайон» скопились трамвайные вагоны, была не выполнена часть рейсов.

Сейчас движение восстановлено.

Напомним, что к 21 января в Липецке выпало 137% месячной нормы осадков.

6 1195
#снегопад #общественный транспорт
3

Комментарии (6)

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Сергей 13

5 минут назад
Садовод, -у кухарок, кстати,получалось лучше.
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Садовод

14 минут назад
"Каждая кухарка может управлять госудаством"- В.И.Ленин
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Да уж

24 минуты назад
Снова внезапно наступила зима. Но главное правильно посчитать сколько % месячной нормы осадков выпало! Чтобы списать свою никчёмность на природу.
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Я

29 минут назад
Это было всегда, с графика снимали. Главное первый и последний рейс должен быть.
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Снегопад затормозил

сегодня, 17:19
А МЭР УДОРОЖИЛ проезд в городском транспорте в Липецке... И дороги не почистил должным образом!
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Липчанин

сегодня, 17:09
А как же сказка из мэрии о 88 единиц техники и сотне работников.
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