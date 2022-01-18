Общество

21 минуту назад

Главный санитарный врач предложил ввести QR-коды для посещения алкомаркетов

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#COVID-19 #оперштаб
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Главный санитарный врач предложил ввести QR-коды для посещения алкомаркетов

Сегодня после долгого перерыва в администрации Липецкой области состоялось заседание оперштаба по борьбе с заболеваемостью COVID-19.

Коэффициент распространения инфекции в Липецкой области за последнее время повысился с 0,95 до 1,66, что свидетельствует о начинающемся росте заболеваемости. При этом случаев заражения штаммом «Омикрон» на территории региона пока не выявлено. Хотя они зарегистрированы у соседей в Воронежской и Орловской областях.

— Мы готовимся к росту заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. С учетом свойств нового штамма «Омикрон» цифры могут быть существенно выше, чем в предыдущую волну, — начал заседание оперативного штаба губернатор Игорь Артамонов.

Липецкие медики начали готовиться к пятой волне заболеваемости COVID-19. Разработали планы кадрового усиления персонала скорой помощи и участковых врачей. Пополняют запасы лекарств и средств индивидуальной защиты.

Регион дополнительно закупил 50 тысяч экспресс-тестов для сокращения сроков лабораторной диагностики. На эти цели выделили 22,5 млн бюджетных рублей. К проведению экспресс-тестирования собираются привлечь студентов медицинских коллежей и волонтеров-медиков.

В восьми ковидных госпиталях сейчас имеется 1 400 коек. При этом свободный коечный фонд составляет 43%. Но уже разработан план поэтапного развертывания госпиталей до 3720-4000 коек, в том числе предусмотрено увеличение количества детских инфекционных коек в липецкой областной клинической инфекционной больнице.

Как отметил главный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев, с учётом особенностей нового штамма может вырасти заболеваемость среди детей. Соответственно, увеличится нагрузка на лечебную сеть детских учреждений.

Владимир Бондарев предложил вновь ужесточить ковид-ограничения. По его мнению необходимо бдительнее следить за ношением масок в общественном транспорте, ограничить работу общепита (кроме доставки заказов) с 22.00 до 6.00, ввести систему QR-кодов в магазинах, специализирующихся на торговле алкогольной и табачной продукцией, потребовать от руководителей предприятий безусловного исполнения противоэпидемических мер
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#COVID-19 #оперштаб
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