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сегодня, 14:44
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За чрезмерную тонировку трое липецких водителей отправились под арест

Двоим дали по пять суток административного ареста, одному — десять.

7 октября автоинспекторы искали в Липецке излишне затонированные автомобили. Одну такую машину, «ВАЗ-2107» под управлением 19-летнего парня, полицейские остановили на площади Плеханова. Оказалось, что юноше уже выдавали требование прекратить эксплуатацию машины с таким нарушением. Соответственно, за игнорирование предписаний Госавтоинспекции его доставили в суд, который назначил парню десять суток административного ареста.

Ещё двух водителей, совершивших такие же правонарушения, полицейские остановили на улице Зегеля и площади Революции. 31-летний водитель «Тойоты Камри» и 20-летний водитель «Лады Приоры» также отправились в суд и получили по пять суток ареста.
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Комментарии (12)

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Сначала новые
Алехандро
4 минуты назад
Гибдд приезжайте в Грязи тут вам и малолетки с тонировкой и мопедов полк
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Дед
6 минут назад
Тонировка не преступление!
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Дядя Сэм
9 минут назад
Вот так преступление, что аж в тюрьму посадили... А если серьёзно, то моя машина - что хочу с нейто и делаю...
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сокол
23 минуты назад
выйдут с отсидки с наколками типа 10 суток сидел за тонер
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СССР
36 минут назад
да сделайте лишение ВУ за это, в чем дело, слабо!!!
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Бабка Первая
38 минут назад
Натворивших безобразий в кутузку не сажают, ждут пинка Бастрыкина, а тут вона как строго! Нервный смех, п.ч. не понимаю. Может, что-то новое построили, персонал набрали - надо заполнять?))
Ответить
Бабка Первая
22 минуты назад
Объясните кто-нибудь, пожалуйста. Не продуктивнее ли штрафовать и штрафовать?
Ответить
Москве
55 минут назад
Много машин с 00 номерами тонированными
Ответить
В
сегодня, 15:13
Наверно плохо себя вели.
Ответить
Оглянитесь
сегодня, 15:10
Слабовато что то наловили.
Ответить
Интересно
сегодня, 14:54
они после отсидки опять будут ездить с тонировкой?)))
Ответить
и потом
35 минут назад
будут рассказывать как герое, что так можно ездить а наказание смех просто
Ответить
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