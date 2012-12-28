«Культурные пространства Липецка» выиграли суд у подрядчика из-за трибун и навесов на Зелёном острове
Происшествия
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сегодня, 14:44
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За чрезмерную тонировку трое липецких водителей отправились под арест
Двоим дали по пять суток административного ареста, одному — десять.
Ещё двух водителей, совершивших такие же правонарушения, полицейские остановили на улице Зегеля и площади Революции. 31-летний водитель «Тойоты Камри» и 20-летний водитель «Лады Приоры» также отправились в суд и получили по пять суток ареста.
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