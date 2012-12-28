За чрезмерную тонировку трое липецких водителей отправились под арест

Двоим дали по пять суток административного ареста, одному — десять.



7 октября автоинспекторы искали в Липецке излишне затонированные автомобили. Одну такую машину, «ВАЗ-2107» под управлением 19-летнего парня, полицейские остановили на площади Плеханова. Оказалось, что юноше уже выдавали требование прекратить эксплуатацию машины с таким нарушением. Соответственно, за игнорирование предписаний Госавтоинспекции его доставили в суд, который назначил парню десять суток административного ареста.Ещё двух водителей, совершивших такие же правонарушения, полицейские остановили на улице Зегеля и площади Революции. 31-летний водитель «Тойоты Камри» и 20-летний водитель «Лады Приоры» также отправились в суд и получили по пять суток ареста.