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сегодня, 12:59
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Самодельные парковки во дворах: может, и не поймают, но могут оштрафовать

Если стоянка не узаконена, владельцев оставленных на ней машин могут оштрафовать за парковку на газонах.

Жители улицы Звёздной решили самостоятельно обустроить парковочные места. В старом районе застройка не такая плотная, но парковок всё равно на всех не хватает.

У девятиэтажного дома № ¾ в прошлом веке был уличный кинотеатр. Уже не одно десятилетие место пустует. Горожане снесли остатки сцены, разровняли площадку и отсыпали её щебёнкой — получилась превосходная парковка.



Соседи из дома № 3/2 решили перенять, на их взгляд, удачный опыт и тоже привезли щебёнку. За несколько дней они отсыпали когда-то зелёную территорию по сторонам дороги.



В городском департаменте развития территории действия липчан назвали незаконными, но есть нюанс. Найти тех, кто именно строил парковки, практически нереально. Однако радоваться рано. По Липецку разъезжают комплексы автоматической фиксации нарушений благоустройства. Парковка на территориях, не предназначенных для этих целей, является административным правонарушением по статье 5.10 КоАП Липецкой области.

Парковочное пространство у дома можно создать легально. Для этого необходимо получить схему общего земельного участка у кадастрового инженера, поставить участок на кадастровый учёт в Росреестре, провести общее собрание жильцов по созданию парковочных мест и согласовать проект стоянки с энергетиками.

Пройти все инстанции — задачка не из лёгких. Видимо, поэтому липчане на свой страх и риск предпочитают устраивать самодельные парковки. GOROD48 не раз рассказывал о таких стоянках. Свободные пространства водители ограждают замками, цепями и шинами.
парковки
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
О. Генри
5 минут назад
Сейчас липчанины напишут в комментариях, что им обязаны сделать парковки возле входа в подъезд... Им же все должны.
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Автолюбитель
12 минут назад
Во дворах должны быть парковочные места и не одну - пять машин. Реалии жизни изменились и к ним надо подстраиваться. Тем более в старых районах вполне себе можно найти место для оборудования парковок.
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Уася
4 минуты назад
Прям возле квартиры, чтобы из окна ведро было видно желательно.
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Реалити
21 минуту назад
Чтобы узаконить парковку необходимо составить паспорт объекта, заасфальтировать место, бардюры и знаки поставить. У жильцов на это средств понятно что нет. У администрации в казне тоже не густо. Хотя жильцам некоторых старых дворов улыбнулась удача.
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Ага
24 минуты назад
Обнаглели.Это место для двадцатиэтажки,а они инохлам свой ставят.
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Липчанин
27 минут назад
Всё бы ничего, но у 3/2 территорию отсыпали, а заезжать будут по пешеходной дорожке, по которой люди ходят, школьники в школу, пенсионеры. И теперь придется шарахаться от этих парковщиков!!! есть кадры, которые по этой пешеходной дорожке от школы к магазину 5-ка проезжают...
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Автолюбитель
50 минут назад
По всему городу такая картина. Так ещё цепями и тросами типа свои места отгораживают. Вы сначала парковки организуйте, а потом уж шрафуйте. Как буд-то люди просто так на газона паркуются. Главное платных налепить. (((
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Animal planet.
55 минут назад
Вы посмотрите на них,ноль на выдумки хитра и желательно на халяву. Загадили все газоны. Я давно говорил,это просто золотая жила для бюджета. Пройдитесь по все дворам 8-12 мкр. Там жесть что творится. За стоянку никто не хочет платить,а портить газоны,это всегда пожалуйста. Штраф и только штраф!
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гость
сегодня, 13:25
Самая большая на Земном шаре страна и самые узкие дороги ,аж авто поставить негде .
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Лилия
сегодня, 13:18
пусть по сырскому руднику внутри улиц проедут
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Это надо остановить
сегодня, 13:16
Хоть и легально щебнем осыпают газоны у домов и получается какой-то колхоз
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