Сошедшая с крыши глыба снега помяла автомобиль «Киа»: управляющая компания заплатит за это более 600 тысяч рублей
«Культурные пространства Липецка» выиграли суд у подрядчика из-за трибун и навесов на Зелёном острове
Общество
1011
сегодня, 12:59
13
Самодельные парковки во дворах: может, и не поймают, но могут оштрафовать
Если стоянка не узаконена, владельцев оставленных на ней машин могут оштрафовать за парковку на газонах.
У девятиэтажного дома № ¾ в прошлом веке был уличный кинотеатр. Уже не одно десятилетие место пустует. Горожане снесли остатки сцены, разровняли площадку и отсыпали её щебёнкой — получилась превосходная парковка.
Соседи из дома № 3/2 решили перенять, на их взгляд, удачный опыт и тоже привезли щебёнку. За несколько дней они отсыпали когда-то зелёную территорию по сторонам дороги.
В городском департаменте развития территории действия липчан назвали незаконными, но есть нюанс. Найти тех, кто именно строил парковки, практически нереально. Однако радоваться рано. По Липецку разъезжают комплексы автоматической фиксации нарушений благоустройства. Парковка на территориях, не предназначенных для этих целей, является административным правонарушением по статье 5.10 КоАП Липецкой области.
Парковочное пространство у дома можно создать легально. Для этого необходимо получить схему общего земельного участка у кадастрового инженера, поставить участок на кадастровый учёт в Росреестре, провести общее собрание жильцов по созданию парковочных мест и согласовать проект стоянки с энергетиками.
Пройти все инстанции — задачка не из лёгких. Видимо, поэтому липчане на свой страх и риск предпочитают устраивать самодельные парковки. GOROD48 не раз рассказывал о таких стоянках. Свободные пространства водители ограждают замками, цепями и шинами.
3
1
4
4
0
Комментарии (13)