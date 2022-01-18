Общество

23 минуты назад

На месте бывшего кинотеатра «Спутник» собираются построить детское кафе

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#"Спутник" #архитекторы #градсовет
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На месте бывшего кинотеатра «Спутник» собираются построить детское кафе

Архитекторы выполнили эскизы трех вариантов здания. 17 января эти варианты в администрации Липецкой области обсудил градостроительный совет.

На заседании градостроительного совета архитекторы под председательством губернатора Игоря Артамонова обсудили будущий внешний здания кинотеатра «Октябрь» и здания, которое может появится на месте кинотеатра «Спутник», а также нового хирургического корпуса областной детской больницы. Градсовет организован недавно для совместно обсуждения новых проектов архитекторами и чиновниками. «Чтобы у нас не было Шанхая, как говорили раньше», объяснил цель градостроительного совета губернатор Игорь Артамонов.

17 декабря градсовет обсуждал, как будет выглядеть здание, которое может появится на месте снесенного кинотеатра «Спутник». Нашумевший объект, ожидаемый, как жителями Липецка, так и профессиональным сообществом — так охарактеризовали на заседании возможную стройку. Собственник земельного участка заказал сразу три варианта будущего здания. Все они предполагают кафе и сквер.

Первый вариант  



спутник11.jpeg

Второй вариант  

спутник2.jpeg

Третий вариант  

спутник3.jpeg

Архитекторы склонились к первому варианту авторства Владимира Сафронова. Проект предполагает разбивку сквера, а эскиз здание выполнен в стиле советской архитектуры, тем самым сохраняя память места. Здание планируют построить, когда заказчик получит все необходимые документы.

Напомним, на прошедших в конце прошлого года общественных обсуждениях, 32 липчанина высказались против строительства на площади Победы, они хотят видеть на месте «Спутника» сквер.

— Сквер будет. Но мы должны уважать законы Российской Федерации. Эта земля в частной собственности и приобретена очень давно, — пояснил губернатор Игорь Артамонов.

Еще одно знаковое для Липецка здание — бывшего кинотеатра «Октябрь». Архитекторы также сделали три варианта его реконструкции.

Первый вариант  

октябрь1.jpeg

Второй вариант  

октябрь2.jpeg

Третий вариант  

октябрь3.jpeg

При обсуждении этих вариантов мнения собравшихся разделились. Понравился первый вариант, но и заинтересовала подсветка, которую показали разработчики третьего проекта.

— Волнообразный фасад напоминает знамя. Это аллюзия на историческое здание, — заметила начальник управления генплана городского департамента градостроительства и архитектуры Диана Полуэктова.

Было решено доработать проект, чтобы совместить два варианта. Реконструкция «Октября» должна начаться в этом году.

— Выбрали вариант с традиционным фасадом и его подсветкой. Этот вариант несколько дешевле других, но предстоит очень много сделать внутри. Будут очень большие затраты, чтобы «Октябрь» стал современным местом для молодежи, — пояснил губернатор Игорь Артамонов.

Еще один проект, который обсудили на градсовете, здание хирургического корпуса детской больницы. Торги на его строительство планируют объявить уже в феврале.

Первый вариант 

поликлиника1.jpeg

Второй вариант 

поликлиника2.jpeg

Третий вариант  

поликлиника3.jpeg

— Хотелось, чтобы цветовая гамма здания соответствовала уже существующим корпусам больницы, и появился архитектурный ансамбль, — высказала свое мнение мэр Евгения Уваркина.

Архитекторы согласились с мнением мэра.
6 451
#"Спутник" #архитекторы #градсовет
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Комментарии (6)

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Рус.яз.

2 минуты назад
"а эскиз зданиЕ выполнен в стиле" - правильно "эскиз зданиЯ"!!!
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Рус.яз.

5 минут назад
"обсудили будущий внешний здания кинотеатра" - будущий внешний что?????
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А

7 минут назад
Развязку там надо строить, съезд на Неделина не заходя на кольцо. А для детей у заполненного автомобилями кольца строить ни к чему. Для детей надо в спальных районах, где много детей.
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Как надоели

13 минут назад
ТРЦ, кафе. Сделайте для детей обучающие чему- либо полезному( кружки), дома творчества.
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Жизнь жестянка

13 минут назад
Хотели как лучше, а получится как всегда. Сначала будет детское кафе, а потом переделают в очередную пивнушку с туалетом.
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Чиновники - позор нашего города

18 минут назад
Эта статья подтверждает .
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