23 минуты назад
На месте бывшего кинотеатра «Спутник» собираются построить детское кафе
Архитекторы выполнили эскизы трех вариантов здания. 17 января эти варианты в администрации Липецкой области обсудил градостроительный совет.
17 декабря градсовет обсуждал, как будет выглядеть здание, которое может появится на месте снесенного кинотеатра «Спутник». Нашумевший объект, ожидаемый, как жителями Липецка, так и профессиональным сообществом — так охарактеризовали на заседании возможную стройку. Собственник земельного участка заказал сразу три варианта будущего здания. Все они предполагают кафе и сквер.
Первый вариант
Второй вариант
Третий вариант
Архитекторы склонились к первому варианту авторства Владимира Сафронова. Проект предполагает разбивку сквера, а эскиз здание выполнен в стиле советской архитектуры, тем самым сохраняя память места. Здание планируют построить, когда заказчик получит все необходимые документы.
Напомним, на прошедших в конце прошлого года общественных обсуждениях, 32 липчанина высказались против строительства на площади Победы, они хотят видеть на месте «Спутника» сквер.
— Сквер будет. Но мы должны уважать законы Российской Федерации. Эта земля в частной собственности и приобретена очень давно, — пояснил губернатор Игорь Артамонов.
Еще одно знаковое для Липецка здание — бывшего кинотеатра «Октябрь». Архитекторы также сделали три варианта его реконструкции.
Первый вариант
Второй вариант
Третий вариант
При обсуждении этих вариантов мнения собравшихся разделились. Понравился первый вариант, но и заинтересовала подсветка, которую показали разработчики третьего проекта.
— Волнообразный фасад напоминает знамя. Это аллюзия на историческое здание, — заметила начальник управления генплана городского департамента градостроительства и архитектуры Диана Полуэктова.
Было решено доработать проект, чтобы совместить два варианта. Реконструкция «Октября» должна начаться в этом году.
— Выбрали вариант с традиционным фасадом и его подсветкой. Этот вариант несколько дешевле других, но предстоит очень много сделать внутри. Будут очень большие затраты, чтобы «Октябрь» стал современным местом для молодежи, — пояснил губернатор Игорь Артамонов.
Еще один проект, который обсудили на градсовете, здание хирургического корпуса детской больницы. Торги на его строительство планируют объявить уже в феврале.
Первый вариант
Второй вариант
Третий вариант
— Хотелось, чтобы цветовая гамма здания соответствовала уже существующим корпусам больницы, и появился архитектурный ансамбль, — высказала свое мнение мэр Евгения Уваркина.
Архитекторы согласились с мнением мэра.
Рус.яз.
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