На месте бывшего кинотеатра «Спутник» собираются построить детское кафе

Архитекторы выполнили эскизы трех вариантов здания. 17 января эти варианты в администрации Липецкой области обсудил градостроительный совет.

На заседании градостроительного совета архитекторы под председательством губернатора Игоря Артамонова обсудили будущий внешний здания кинотеатра «Октябрь» и здания, которое может появится на месте кинотеатра «Спутник», а также нового хирургического корпуса областной детской больницы. Градсовет организован недавно для совместно обсуждения новых проектов архитекторами и чиновниками. «Чтобы у нас не было Шанхая, как говорили раньше», объяснил цель градостроительного совета губернатор Игорь Артамонов.17 декабря градсовет обсуждал, как будет выглядеть здание, которое может появится на месте снесенного кинотеатра «Спутник». Нашумевший объект, ожидаемый, как жителями Липецка, так и профессиональным сообществом — так охарактеризовали на заседании возможную стройку. Собственник земельного участка заказал сразу три варианта будущего здания. Все они предполагают кафе и сквер.Архитекторы склонились к первому варианту авторства Владимира Сафронова. Проект предполагает разбивку сквера, а эскиз здание выполнен в стиле советской архитектуры, тем самым сохраняя память места. Здание планируют построить, когда заказчик получит все необходимые документы.Напомним, на прошедших в конце прошлого года общественных обсуждениях, 32 липчанина высказались против строительства на площади Победы, они хотят видеть на месте «Спутника» сквер.— Сквер будет. Но мы должны уважать законы Российской Федерации. Эта земля в частной собственности и приобретена очень давно, — пояснил губернатор Игорь Артамонов.Еще одно знаковое для Липецка здание — бывшего кинотеатра «Октябрь». Архитекторы также сделали три варианта его реконструкции.При обсуждении этих вариантов мнения собравшихся разделились. Понравился первый вариант, но и заинтересовала подсветка, которую показали разработчики третьего проекта.— Волнообразный фасад напоминает знамя. Это аллюзия на историческое здание, — заметила начальник управления генплана городского департамента градостроительства и архитектуры Диана Полуэктова.Было решено доработать проект, чтобы совместить два варианта. Реконструкция «Октября» должна начаться в этом году.— Выбрали вариант с традиционным фасадом и его подсветкой. Этот вариант несколько дешевле других, но предстоит очень много сделать внутри. Будут очень большие затраты, чтобы «Октябрь» стал современным местом для молодежи, — пояснил губернатор Игорь Артамонов.Еще один проект, который обсудили на градсовете, здание хирургического корпуса детской больницы. Торги на его строительство планируют объявить уже в феврале.— Хотелось, чтобы цветовая гамма здания соответствовала уже существующим корпусам больницы, и появился архитектурный ансамбль, — высказала свое мнение мэр Евгения Уваркина.Архитекторы согласились с мнением мэра.