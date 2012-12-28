Бензин в Липецкой области за неделю подешевел

По официальным данным, снизились цены на все виды топлива, кроме премиального бензина АИ-98.





За последнюю неделю цена на бензин в Липецкой области снизилась — она оказалась в числе 27 регионов, где бензин в среднем подешевел. Подешевели три из четырёх наблюдаемых видов топлива, заметнее всего — на бензин АИ-95 (почти на рубль), цена на бензин премиальной марки осталась без изменений. Липецкстат представил итоги очередного мониторинга цен на бензин и дизтопливо с 29 сентября по 5 октября.Цена на бензин за последнюю неделю снизилась на 0,68%, или на 52 копейки, — 78,19 рубля за литр против 78,71 рубля неделей ранее. Стоимость бензина АИ-92 снизилась на 1,26%, или на 96 копеек, — с 74,40 рубля до 73,44 рубля за литр. Бензин АИ-95 подешевел на 0,22% — с 81,97 рубля до 81,79 рубля (–18 копеек). На прежнем уровне остались цены на бензин АИ-98 (98,20 рубля). Цены на дизельное топливо снизились на 0,07%, или на 6 копеек; его стоимость составила 81,09 рубля против 81,15 рубля за литр неделей ранее.