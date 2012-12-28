Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ночью в области работала ПВО
Происшествия
«Чери» улетел в кювет под Липецком
Происшествия
Автосалон выплатит покупателю тройную стоимость машины с дефектами
Общество
Двое депортированы, 10 — выдворены из России, у 21 иностранца отозваны виды на жительство
Общество
Самодельные парковки во дворах: может, и не поймают, но могут оштрафовать
Общество
45 взрослых и 15 детей эвакуированы утром из общежития на Осеннем проезде
Происшествия
Ещё один недовольный покупатель вернёт автомобиль салону
Общество
Белки услышали потерявших их липчан и вернулись с подругой-гопницей
Общество
93 незаконных киоска убрали с улиц Липецка
Общество
«Давай, солнышко, беги в школу, мама припаркуется и догонит». Не побежит. Не сможет…
Общество
Читать все
«Давай, солнышко, беги в школу, мама припаркуется и догонит». Не побежит. Не сможет…
Общество
За чрезмерную тонировку трое липецких водителей отправились под арест
Происшествия
28-летняя мать-одиночка записала отцами своих детей четверых иностранцев
Общество
Бензин в Липецкой области за неделю подешевел
Экономика
Ещё один недовольный покупатель вернёт автомобиль салону
Общество
Температура воздуха в Липецке близка к рекордным значениям
Погода в Липецке
На площади Авиаторов перекрыты две полосы
Общество
В Липецкой области до +22
Погода в Липецке
32-летний липчанин в раздевалке украл телефон у коллеги и сел на 2 года 10 месяцев
Происшествия
Зарезавший ветерана боевых действий 72-летний пенсионер получил девять лет строгого режима
Общество
Читать все
Экономика
706
сегодня, 16:39
6

Бензин в Липецкой области за неделю подешевел

По официальным данным, снизились цены на все виды топлива, кроме премиального бензина АИ-98.

За последнюю неделю цена на бензин в Липецкой области снизилась — она оказалась в числе 27 регионов, где бензин в среднем подешевел. Подешевели три из четырёх наблюдаемых видов топлива, заметнее всего — на бензин АИ-95 (почти на рубль), цена на бензин премиальной марки осталась без изменений. Липецкстат представил итоги очередного мониторинга цен на бензин и дизтопливо с 29 сентября по 5 октября.

Цена на бензин за последнюю неделю снизилась на 0,68%, или на 52 копейки, — 78,19 рубля за литр против 78,71 рубля неделей ранее. Стоимость бензина АИ-92 снизилась на 1,26%, или на 96 копеек, — с 74,40 рубля до 73,44 рубля за литр. Бензин АИ-95 подешевел на 0,22% — с 81,97 рубля до 81,79 рубля (–18 копеек). На прежнем уровне остались цены на бензин АИ-98 (98,20 рубля). Цены на дизельное топливо снизились на 0,07%, или на 6 копеек; его стоимость составила 81,09 рубля против 81,15 рубля за литр неделей ранее.
топливо
цены
66
0
41
1
1

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Странно
16 минут назад
В Воронежской обл.дорожает,у нас дешевеет.В чём прикол?
Ответить
( i )
22 минуты назад
95го почти нет. Районы стоят в очередях.
Ответить
смотритель зоопарка
сегодня, 17:09
- Очереди видел ? - Я закончил! (с) Д. Стейтхэм
Ответить
кит
сегодня, 17:08
Сегодня на Роснефти возле Хладкомбината в 11 часов очередь была 3 машины, я на автобусе мимо проезжал. Появился бензин ?
Ответить
Сказки
сегодня, 16:56
Как может подешеветь то, чего нет?
Ответить
Антуан
сегодня, 16:52
Да и очереди кончились
Ответить
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить