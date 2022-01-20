Происшествия

сегодня, 10:40

24-летний липчанин убил ударом загипсованной руки коллегу по работе

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#убийство
24-летний липчанин убил ударом загипсованной руки коллегу по работе

Мужчины вместе выпивали на работе в канун Нового года и поссорились. Подозреваемый отбывал на предприятии наказание за мошенничество.

Следственным отделом по Правобережному округу Липецка СУ СК России по Липецкой области заключен под стражу подозреваемый в нанесении смертельного удара 57-летнему мужчине 24 - летний житель города. Следователем его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, 30 декабря мужчины вместе выпивали на работе и поссорились. 24-летний липчанин ударил собутыльника загипсованной рукой по голове и ушел. На следующий день находившегося без сознания 57-летнего мужчину нашли коллеги, заступившие на смену. Мужчину госпитализировали, однако несмотря на оказание медицинской помощи, он умер от черепно-мозговой травмы.  

- В результате проведенных следственных действий и оперативных мероприятий подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления был задержан. При обыске в его квартире обнаружен гипс с пятнами крови потерпевшего. 24-летний липчанин признался в содеянном, подтвердив показания при их проверке следователем на месте происшествия. По ходатайству следователя подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что он ранее судим за мошенничество с банковскими картами и отбывал наказание в виде исправительных работ на территории организации, где и произошел конфликт с потерпевшим, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

Санкция ч. 4 ст. 111 УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

3 1652
#убийство

Комментарии (3)

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Алоизий

9 минут назад
"ударом загипсованной руки" шедевральная формулировка! Брюс Ли отдыхает...
ответить

коллега

11 минут назад
по работе
ответить

Бриллиантовая рука

37 минут назад
У него в гипсе алмазы золото что ли было?
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