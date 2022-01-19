Липецкие коммунисты потребовали отменить антиковидное постановление

Они направили обращение губернатору.

Фракция КПРФ в Липецком областном Совете депутатов потребовала отменить Постановление № 159 главы администрации Липецкой области. Это самый известный документ последнего времени, еще его называют антиковидным постановлением. Свое обращение они направили губернатору Игорю Артамонову. Об этом GOROD48 рассказал депутат областного Совета Сергей Токарев.«Совет Государственной Думы РФ снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Помимо этого, президент Российской Федерации Владимир Путин отменил своё поручение о доработке вышеназванного законопроекта. Фактически это означает, что в среднесрочной перспективе данный законопроект не будет рассматриваться в Государственной Думе, а это означает, что как не было, так и нет законодательной основы для применения QR-кодов на региональном уровне.Во-первых, понятие и правовое регулирование QR-кода отсутствует в каком-либо федеральном законе. Во-вторых, подзаконные и иные нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, а также постановления глав регионов или муниципальных образований не могут противоречить Конституции РФ и федеральному законодательству», — написали коммунисты в своем обращении.В администрации Липецкой области пока отказались от комментариев.