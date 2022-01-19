Общество

38 минут назад

Липецкие коммунисты потребовали отменить антиковидное постановление

8 514
#антиковидное постановление #КПРФ
4
Липецкие коммунисты потребовали отменить антиковидное постановление

Они направили обращение губернатору.

Фракция КПРФ в Липецком областном Совете депутатов потребовала отменить Постановление № 159 главы администрации Липецкой области. Это самый известный документ последнего времени, еще его называют антиковидным постановлением. Свое обращение они направили губернатору Игорю Артамонову. Об этом GOROD48 рассказал депутат областного Совета Сергей Токарев.

«Совет Государственной Думы РФ снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Помимо этого, президент Российской Федерации Владимир Путин отменил своё поручение о доработке вышеназванного законопроекта. Фактически это означает, что в среднесрочной перспективе данный законопроект не будет рассматриваться в Государственной Думе, а это означает, что как не было, так и нет законодательной основы для применения QR-кодов на региональном уровне.

Во-первых, понятие и правовое регулирование QR-кода отсутствует в каком-либо федеральном законе. Во-вторых, подзаконные и иные нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, а также постановления глав регионов или муниципальных образований не могут противоречить Конституции РФ и федеральному законодательству», — написали коммунисты в своем обращении.






В администрации Липецкой области пока отказались от комментариев. 
8 514
#антиковидное постановление #КПРФ
4

Комментарии (8)

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л-а

1 минуту назад
Великобритания снимает все ограничения!
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Хихи

2 минуты назад
На безрыбье и рак соловьём поёт
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Безмасочник

7 минут назад
Иного и не ждал от коммунистов. Весь цивилизованный мир давно уже защищается от вируса кюар кодами и прочими мерами, а коммунисты нас тянут в средневековое варварство, хотят, должно быть, чтобы все болели ковидом и больными молились на их Сталина, прося Вождя об исцелении. Но я думаю, что Артамонов мудр и не поддастся на эту провокацию.
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Житель

7 минут назад
Давно пора отменить, никому это не надо
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л-а

11 минут назад
Молодцы коммунисты!
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Коммунист

22 минуты назад
Правда за КПРФ!
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Совершенно правильная!

22 минуты назад
Решение!!!
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СССР

28 минут назад
Поэтому я голосовал за коммунистов!Так держать!
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