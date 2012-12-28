Пытавшуюся отравить 8-летнюю дочь и 5-летнего сына 41-летнюю липчанку будут принудительно лечить
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Происшествия
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сегодня, 08:33
Ночью в области работала ПВО
Минобороны сообщило о сбитых над регионом беспилотниках.
Всего за ночь над 21 регионом страны и Черным морем перехвачены 399 БПЛА.
Желтый и красный режимы воздушной опасности действовали в Липецкой области с одиннадцати вечера до половины шестого утра.
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