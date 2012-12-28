Ночью в области работала ПВО

Минобороны сообщило о сбитых над регионом беспилотниках.



Этой ночью над Липецкой областью сбиты беспилотники самолетного типа, говорится в сводке Минобороны РФ.Всего за ночь над 21 регионом страны и Черным морем перехвачены 399 БПЛА.Желтый и красный режимы воздушной опасности действовали в Липецкой области с одиннадцати вечера до половины шестого утра.