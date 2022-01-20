сегодня, 15:02
Липецкий бюджет – чемпион России по сверхдоходам. Радоваться или задуматься?
Два взгляда на рекордный профицит бюджета Липецкой области: вице-губернатора Вячеслава Щеглеватых и эксперта Программы развития ООН и Московского представительства Международной организации труда Натальи Зубаревич.
В макроэкономике считается идеальным, если запланированные и утвержденные расходы и доходы равны. Однако на практике нулевое сальдо практически недостижимо. Поэтому ряд экономистов считает, что дефицитный бюджет лучше профицитного. Бюджетный кодекс РФ даже запрещает утверждение любого бюджета (федерального, регионального, местного) с превышением доходов над расходами. Дефицит стимулирует развитие экономик, поиск источников покрытия обязательств.
Так хорош или плох для экономики региона такой вроде бы по-хорошему несбалансированный бюджет, какой сложился по итогам прошлого года? Что стало причиной взрывообразного роста доходов? Как распорядится власть сверхдоходами?
Мы попросили ответить на этот вопрос вице-губернатора-начальника областного управления финансов Вячеслава Щеглеватых.
– Прошедший год стал рекордным по всем параметрам и консолидированного и областного бюджета. Налоговые доходы консолидированного бюджета впервые превысили 100 миллиардов рублей, составив 103,5 миллиарда. Имея такие доходы, мы в течение 2021 года увеличили расходы до 116 миллиардов, значительно потратившись на увеличение финансирования здравоохранения и органов местного самоуправления. Профицит позволил снизить госдолг Липецкой области к началу 2022 года до 10,9 млрд. рублей, довести его до показателя в 11,8 % от объема собственных доходов областного бюджета. На таком уровне долговая нагрузка была 15 лет назад, в 2006 году. И у нас еще остался хороший финансовый резерв, который будет источником финансирования социально значимых мероприятий 2022-2024 годах.
– В нашем случае сверхдоходы сформировались за счет резкого роста цен на металл на мировых рынках. В случаях, когда сверхдоходы бюджета являются следствием резких колебаний рыночной конъюнктуры экономисты призывают относиться к этому осторожно. Не закладывать, например, расходы, которые потом, при изменении ситуации на рынках, нечем будет финансировать. И, наоборот, использовать сверхдоходы на инфраструктурные проекты. А что вы думаете об этом?
– Если говорить о профиците бюджета, я думаю, что это всегда положительный факт. И дело не только в сверхдоходах металлургической отрасли. Плановые показатели за 2021 год перевыполнены буквально по всем налоговым доходам. К примеру, налог на прибыль без учета платежей металлургической отрасли исполнен с ростом к 2020 году на 163%. Налоги, плательщиками которых являются субъекты малого и среднего бизнеса, сельхозтоваропроизводители, выросли на 20%. Имущественные налоги также выросли в среднем на 20%. НДФЛ исполнен на 107% к плану. О чем это говорит? О том, что идет устойчивое развитие всех отраслей, в том числе малого бизнеса, увеличилась налогооблагаемая база и, как следствие, мы имеем такой прирост доходной базы бюджета.
– У региона появилась солидная «подушка безопасности». Резерв на случай непредвиденных финансовых проблем. Есть ли уже какие-то конкретные предложения, как потратить сверхдоходы?
– Профицит позволил повысить заработную плату работникам бюджетной сферы с 1 января на 6%, усилить меры социальной поддержки семей с детьми, обеспечить бесперебойное функционирование учреждений здравоохранения. Регион получил, наконец, бюджет развития, принял участие во всех национальных проектах и федеральных программах, обеспечив свою долю софинансирования.
В наших планах – строительство объектов здравоохранения, образования, спорта, инженерной и коммунальной инфраструктуры. Объем капитальных вложений в этом году достигнет 13,7% от общего объема расходов бюджета. По инициативе губернатора будет запущена новая программа благоустройства «Мой двор», по которой будут освещать дворы, ремонтировать внутридворовые дороги, строить детские и спортивные площадки. Дополнительный миллиард из облбюджета получат органы местного самоуправления на программу переселения из ветхого аварийного жилья. При этом администрация области полностью отказалась от коммерческих кредитов в 2022 и 2023 годах.
Мы попросили прокомментировать рекордный профицит областного бюджета Наталью Зубаревич, специалиста в области социально-экономического развития регионов, социальной и политической географии, директора региональной программы Независимого института социальной политики, эксперта Программы развития ООН и Московского представительства Международной организации труда.
– Это разовая история. Связанная с резким, в несколько раз, ростом налога на прибыль в металлургии. Случилось то, что случилось: с осени 2020 года вырос мировой спрос на металлы, выросли цены на него. Сильный рост налога на прибыль и в других регионах России, где есть металлургия. Так что Липецкая область в этом случае нисколько не уникальная. Но это временная история.
Что в Липецкой области было сделано правильно, так это сокращение государственного долга за счет внезапно полученных сверхдоходов областного бюджета. Также правильно, что часть профицитных средств будет направлена на реализацию инфраструктурных проектов, на которые возможно получение денег на условиях софинансирования из федерального бюджета, на строительство необходимых региону объектов, на другие нужды. А вот расходовать, по сути, временные сверхдоходы на ускоренное повышение социальных обязательств, на рост зарплат бюджетников или на какие-то выплаты населению было бы рискованно, в таком случае нужно было бы поддерживать такие расходы и дальше. А что делать, когда уже не будет сверхдоходов? Резать социальные обязательства? Создавать на ровном месте конфликт? Этого, как я поняла, руководство Липецкой области делать не собирается.
митяй
гостья
ага
Степан
Согласна
О как
Вот так,